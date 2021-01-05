密室設計師？直播策畫師？數字化新職業 90後最愛

直播帶貨火了，除了消費者熟知的主播，還增加了直播助理、直播場控、直播策畫等職業。圖為被稱為直播帶貨一姐的薇姬和她的團隊。（取材自知乎）

被新冠病毒疫情 席捲的2020年，人們生活與工作的悄然改變，催生了新就業 形態。數字技術大規模應用和滲透，衍生出諸多經濟運行新模式，不僅對就業生態、就業結構和就業方式產生了深遠影響，也成為中國 吸納就業的重要渠道。

羊城晚報報導，根據中國國家統計局發布的最新數據，2020年1到11月，全國城鎮新增就業1099萬人，完成全年目標任務的122.1%。就業形勢總體穩定並好於預期，除得益於一系列保就業政策，就是新就業形態提供的大量靈活就業崗位。

而據國家信息中心分享經濟研究中心發布的2020年「中國共享經濟發展報告」，2019年，以新業態形式出現的平台企業員工數達623萬人，比上年增長4.2%；平台帶動的就業人數約7800萬人，同比增長4%。

這顯示，在拓寬就業渠道、增強就業彈性、增加勞動者收入等方面，新就業形態發揮了獨特作用，成為不少人就業的新選擇。

有…網約配送員、直播策畫師

辦公不用去單位、購買生鮮網上下單、健身房關閉、露天看電影、雲遊動物園…………疫情下的生活方式，是促使多種新業態從業者產生的主因。

報導說，實際上，新職業的產生很大一部分來自於對原有工作的細分。網絡數字平台的大量湧現，讓原本招用一個工作人員的工作，被拆分成10個、100個甚至更多的工序和任務，通過互聯網平台分包，讓很多勞動者一起承擔這些任務，進而造就一批新的就業形態。

以直播電商平台為例，在消費者熟知的主播之外，還增加了直播助理、直播場控、直播策畫、數據運營等就業崗位；網約車平台則多了網約車司機、司機服務經理、自動駕駛路測安全管理員、自動駕駛測試駕駛員等新的就業崗位。

艾媒諮詢發布的「2021中國新業態商業發展趨勢分析報告」顯示，在疫情衝擊下，產業轉型發展的動力明顯加快，以互聯網經濟為代表的新動能逆勢成長。

按行業來劃分，除直播電商行業，本地生活行業在疫情期間的表現最為突出。文娛消費、母嬰、養老、醫美等剛需產業，也在疫情中透過新的營銷模式展現活力，發揮了促進疫情防控、保障居民生活、促進經濟增長等作用。

在新業態帶來的新職業中，受到疫情影響，更多數字化崗位隨之誕生。報導引述美團研究院院長來有為表示，生活服務業新業態和新職業的湧現，背後是數字經濟的蓬勃發展。「一方面，數字化創造了新消費需求，拓展了服務消費邊界，促進了新業態的發展；另一方面，數字化新業態創造了新職業和新工種，創造了新的就業機會」。

疫情下興起的社區團購，催生了「社區團購團長」這個新職業。（中新社）

有…社區團購長、密室設計師

報導說，例如美團平台上因新業態而孕育的新職業就有超過70種，包括外賣行業的網約配送員、密室行業的密室設計師，以及線下實體行業觸網後誕生的數字化運營師等。而從2019年4月至今，人社部聯合市場監管總局、國家統計局已向社會發布的總計38個新職業裡，就包括了區塊鏈工程技術人員、城市管理網格員、互聯網營銷師等。

根據美團研究院與智聯合作招聘發布的「2020年生活服務業新業態和新職業從業者報告」，外賣、團購、閃購、網約車、民宿、主題餐廳、共享出行、輕醫美、密室、生鮮零售等新業態，位列2019年美團平台上的新業態交易額TOP10，其中「數字化+生活服務」線上線下融合的新業態佔比超一半。

中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長、教授盤和林表示，很多新興職業往往產生於數字經濟與傳統經濟結合而形成的新業態和新模式中，用戶對數字化技能的偏好，反映出數字經濟火熱的趨勢。但因教育培訓等方面還沒有跟上，供給方目前缺口較大，供需矛盾仍突出。

新職業「密室設計師」吸引許多年輕人投入。圖為設計師正在規畫密室逃脫場景。（取材自東方網）

密室設計師在設計密室遊戲時，需有較強的策畫和編劇能力、導演意識、布局等能力。（取材自三湘都市報）

在人社部中國就業培訓技術指導中心聯合阿里釘釘於2020年年中發布的「新職業在線學習平台發展報告」數據中顯示，未來五年新職業人才需求規模龐大，人才缺口超過千萬。

其中，預計雲計算工程技術人員缺口近150萬、物聯網安裝調試員缺口近500萬、無人機駕駛員缺口近100萬、電子競技員缺口近200萬、電子競技運營師缺口近150萬、農業經理人缺口近150萬、人工智能人才缺口近500萬、建築信息模型技術員缺口近130萬、工業機器人系統操作員和運維員缺口均達到125萬、數字化管理師從業人員缺口已超過200萬。

共享電單車在許多城市的發展，吸引許多人成為電單車換電師。（新華社）

有…網路營銷師、單車換電師

儘管人才缺口仍待補足，但市場需求猛漲不會等人，面對越來越激烈的競爭，職場人士和企業已紛紛積極解鎖新技能。上述報告就顯示，有96%以上的職場人士希望學習新職業。

而美團研究院與智聯的「2020年生活服務業新業態和新職業從業者報告」指出，在本地生活行業裡，2021年生活服務業五大新業態風向標分別為社區團購、閃購、共享電單車、輕醫美、付費自習室，隨之而來的社區團購團長、電單車換電師、數字化運營師、密室設計師、套餐規劃師等新職業，指明了本地生活領域2021年新職業的發展情況。

例如，因社區團購新業態而誕生的新職業「團長」，預計在2021年上半年，全國將出現數十萬名；電單車換電師是伴隨共享電單車新業態湧現的新職業，專家預測可直接創造超過60萬個運營、維修等崗位需求。

另伴隨生活服務業數字化興起的數字化運營師，多存在於餐飲外賣、酒店民宿、休閒娛樂等行業，預計缺口將達到數百萬人；實景娛樂領域裡的密室設計師，是新業態密室的核心職業，估計會突破千人並持續對海外輸出；傳統餐飲行業裡的新職業套餐規劃師，在小份菜、半份菜成為越來越多餐廳的標配下，預計也將激增。

數字化運營師中，外賣運營師是許多餐廳、外賣設計菜單的「軍師」。他們藉著試吃、產品把控及制定運營策略等，端出讓消費者垂涎的菜單。（取材自三秦網）

愛情、麵包兼得 80、90後成就業主力

什麼樣的人會加入新業態？根據調查，在選擇新職業這件事上面，年輕人顯然更願意去接受、去嘗試。

羊城晚報引述「新職業在線學習平台發展報告」顯示，在年齡維度上，「80後」、「90後」成為新職業主力軍，占比83%，這與他們的職業發展經歷與預期有密切關係；95%的用戶認為學習新職業、提升自身發展潛力，是走出職業危機的關鍵因素。

這其中，應屆畢業生特別鍾愛新職業。報導並引述「2020年生活服務業新業態和新職業從業者報告」調研發現，新職業從業者的職業路徑往往開始於愛好和收入，53.9%的人因收入選擇新職業，50.4%則因熱愛選擇新職業。在收入方面，36.1%的新職業從業者月收入高於9000元，21.2%月收入超過12000元。

從調研結果來看，對社會新鮮人來說，除了熱情，新職業也能提供一定競爭力的薪酬，也就是說，「愛情」和「麵包」在新職業中是能夠兼得的。以數字化運營師為例，智聯招聘數據顯示，2020年上半年，生活服務業數字化運營師的平均月薪資達9571元。

新職業從業者們對自身的職業也充滿樂觀。「發揮空間大」、「專業能力增長快」、「收入水平高」、「可以結識志同道合的伙伴」等，是不少新職業從業者的共同認知，也因此形成專業能力、愛好和收入的良性循環，84.5%的人願意向別人推薦自己的「新職業」，超過七成的從業者長期看好新職業，願意長期從事新職業。