拼貼詩暴紅 文字寄託烏托邦

拼貼詩不一定只能黑白呈現，彩色也別有韻味。（取材自微博）

疫情 下的拼貼詩，不僅是情緒的出口，也是一場想像力的狂歡。

2020年新型冠狀病毒疫情期間，一種陌生又有趣的創作突然火遍中國網路，網民們翻出家中積灰的過期雜誌，剪下的一片片詞語，以詩歌的方式拼貼，凌亂的排版與天馬行空的思緒，碰撞出奇妙的「拼貼詩」，和他們在重重壓力的縫隙中追尋的「文字烏托邦」。

分享的力量 數百萬瀏覽

南方都市報報導，這種「新潮」的創作形式很簡單，只要從雜誌、舊報紙、廣告傳單等印刷有文字的紙張中剪下字詞素材，重新將它們排列組合後黏貼，就完成一首拼貼詩。以社交網站「豆瓣」上的「分享你的拼貼詩」熱門話題為例，截至2020年12月下旬已有600多篇作品放上網分享，累計600多萬次瀏覽；豆瓣還有一個「當代偉大的拼貼詩」小組，已有兩萬多組員。

學者張帆、馮曉春評價諾獎得主赫塔．米勒（Herta Müller）的拼貼詩作品時曾說：「傳達的所指意義有時甚至遠遠地超出了詩人最初的意圖；而語言文字的斷裂與再連接也迫使讀者打破原本對世界的認識，進而感受一種陌生化、創造性的美」。

拼貼詩可以是打發時間的休閒樂趣，也可在意外之中體驗自己成為另類「詩人」的成就感。（取材自微博）

網民的作品也透露著「陌生化的美」。例如：

愛情是藥劑/易吸收/用藥後/熱情增加/顯示出高級意向/副作用主要表現是失去正常理智/躁動，不安及失眠，焦慮/鍾情妄想症慎用/對本品過敏者慎用

—— iVedis

北京 當晚有雨/一轉眼，就已如注/異鄉人熟練地/拖著行李箱/「像個寄居蟹一樣」四處遷徙/找不到屬於自己的城堡/只能轉身又扎進大雨裡/這場雨/別那麼快結束/北京還沒有成為綠洲

——眉梢火星

這些看來充滿靈性的句子，就是語言文字的斷裂與再連接後，所形成陌生化、創造性的美。而創作這些拼貼詩，不需要詩人的冥思苦想，可能一個學生或上班族在偷閒的午後信手拈來就能完成。拼貼詩裡，原本固定、刻板的詞句被打碎重組 ，反而打開一個顛覆一般思維習慣的想像空間，字裡行間盡是令人眼睛一亮的藝術或文學效果。

創作的驚喜 像拆盲盒一樣

「在網上看到一些挺不錯的拼貼詩，剛好整理出一些不用的舊雜誌，就自己動手試了一下。」 報導指出，許多拼貼詩創作者最初的動機就是「一時興起」，在拼貼詩的世界裡，沒有太高的門檻，只需動手拿起剪刀，就能慢慢沉浸在這場文字的遊戲裡。

至於是先有主題再拼貼，還是剪了素材再創作，豆瓣用戶「皮皮」堅持，拼貼詩重在從手頭的文字材料發現詩，所以他不會提前構思主題，而是先整理材料，再從現有的素材裡梳理出大致的想法，最後調整語序，「五到十分鐘內能夠梳理完一首」。

疫情期間留守在封閉校園內的大學生小雪（化名），則在製作拼貼詩的過程中享受放鬆，她有一個專門收集拼貼詩素材的小盒子，裡面裝著許多從過時的政治課講義或者文摘類期刊「意林」中隨意裁剪下來的有趣詞語。

「想拼的時候，就把盒子裡的詞語倒在桌子上，試著把它們隨意放到面前拼一拼，試著試著靈感就來了。到作品馬上完成的時候，假如盒子裡沒有我需要的詞語，我就再去翻翻講義和『意林』。」她形容拼貼詩的魅力就像拆盲盒，永遠不知道那些不起眼的詞語會帶來怎樣的驚喜。

大學生小雪有一個小盒子，裡面裝著許多從過時的政治課講義隨意裁剪下來的有趣詞語，想拼貼的時候就從盒子裡將素材全部倒出來。（取材自南方都市報）

創作者們有時也會有意識地進行主題創作，靈感可能來自於最近的新聞、一場談話、一首音樂或一些電影畫面。報導引述豆瓣用戶「慈白」說，她大都是隨意剪切，但有一天突然想寫一首詩懷念祖父，就創作了幾首關於祖父的小詩。

豆瓣用戶「燈餘」的創作歷程是，突然想到一個很靈的句子，就翻一下手頭的紙質材料，以這個句子為中心找到調性相似的字詞句後裁下來，「這個過程的時長很難確定，有時候一氣呵成，有時候我會試著將每一句都調換一下順序，就像王小波寫作一樣」。

素材不設限 日常即藝術

素材易得也是拼貼詩創作的一大特點，舊雜誌、廢報紙、包裝盒、導覽手冊、講義甚至藥品說明書和快遞單等，任何有文字的紙質材料都可能成為素材；而拼貼詩愛好者的家裡也似乎都會有一沓過期的雜誌，比如「意林」。

這些舊書廢紙原本難逃被丟棄的命運，但是經過切割、重組，得以再次進入語言循環，並交織出豐富的寓意以及奇妙的詩意。「燈餘」的感受是，原本文字的意義在拼貼後消解，被賦予了藝術性的新的意義，就像小組裡某些成員打破界限，利用外賣單或藥品說明書拼貼成詩，「這就和情境主義國際的想法相像——所謂日常生活的藝術」。

拼貼詩不一定只能貼在紙上，有網民以多種素材表現拼貼詩之美。（取材自微博）

「當代偉大的拼貼詩」小組組長「靈秋風」表示，和網民交流拼貼詩，對她來說最大的收穫是打破了自己的一些固有看法。她一開始認為只有紙質材料可使用，網民則大膽提出任何有文字的載體都可成為拼貼詩素材的建議，舉凡朋友圈，歌詞，聊天紀錄和有文字的招牌圖片都是素材。

現在，該小組發帖區分為「線上」和「紙質」兩類，網民們分享的拼貼詩，從紙質延伸到UI界面，從剪切到隨機選詞，更加廣闊的排列組合，形成在詞性和時態上都有著較高寬容度的中文語詞與改造空間。

有論點稱，「拼貼」本身就帶著破碎重組的意義，所以拼貼詩的意象更加跳躍，主題沒有現代詩鮮明。

對此，創作者小夏覺得，「詩歌可以包容一點」，她認為拼貼詩與現代詩在本質上沒有不同，不同的只是人和時代背景。「燈餘」也說，現代詩也存在這樣跳躍的意象和破碎的語言，例如詩人保羅．策蘭在後期的創作裡，語言愈發破碎，「如果一首拼貼詩的內核和破碎的語言相協調的話，那麼它就是一首非常優秀的現代詩作品」。

皮皮則認為拼貼詩只是一種呈現手段，不能算現代詩。他說，拼貼詩依靠偶然性，創作者自己並不能決定要以什麼為題產出，可能同樣的意思，自己寫一首詩出來就會完全是另一個樣子。「我判斷一篇作品是否能稱為詩的標準是語言的流暢性，一首詩首先要能讀通，其次才是詩意」。

剪刀成媒介 成就感解憂

拼貼詩也有自己的歷史，在國外叫做「Cut-up Poem」，用剪刀將文本從紙上裁下隨意黏合的作詩方法被稱作「Cut-up Technique」（剪裁法）。報導說 ，「剪裁法」實質上就是蒙太奇的手法，始於繪畫，後來被應用在文學創作上，可追溯到20世紀20年代的達達主義，但在20世紀50年代末和60年代初被作家威廉．巴勒斯（William S. Burroughs）推廣後被廣泛應用。

在剪裁文本與拼貼後，原本文字的意義消解，被賦予了藝術性的新的意義。（取材自南方都市報）

作為「垮掉的一代」文學運動的創始人之一，威廉．巴勒斯反對人類淪為語言的奴隸，他認為「任何人，只要有一把剪刀就能成為詩人」。

對拼貼詩的創作者來說，創作過程就是「樂在其中」。皮皮說，這些快樂來自他把想法表達出來的成就感；忘記時間流逝、單純與文字作伴的沉浸體驗；「惟陳言之務去」的舒暢；領會意外和巧合之美以及隱藏在日常詞彙中的荒誕幽默……皆是樂趣所在。

「燈餘」打了一個有趣的比方，她將寫詩比作拉小提琴，把拼貼詩比作電音蝌蚪，「從零開始學小提琴很難，但是用電音蝌蚪卻可以很快地奏出一首有調兒的曲子」。

拼貼詩讓失語的人找回語言，讓呆板的人重拾浪漫，讓溫順的人也試一下反叛，在生物課本中裡尋找愛情，在藥品說明書裡發現「成年人的組成成分」。而獲得這些意象的隨機組合，你需要的不過是一張廢紙、一把剪刀和一卷膠帶。