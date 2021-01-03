四川「懸崖村」直播網紅 鋼梯上擁抱變化

吉克木果在鋼梯上直播。（取材自華西都市報）

在鋼梯和網路直播改變的生活中，四川省涼山彝族自治州昭覺縣支爾莫鄉「懸崖村」的主播們，用不同的方式愛著自己的家鄉。

懸崖村村民吉克木果是坐擁40多萬粉絲的主播，幾乎每天睜眼就開始直播。他一般沒有計畫，生活是什麼就展示什麼。於是，他的直播裡有鄉村土房、過年殺豬，也有孩子唱歌、母親治病……最長時，他連續直播了15個小時。而近30年裡，他從不知道自己能講這麼多話。

懸崖村的鋼梯修通之後，光纖接入家戶，懸崖村進入現代化信息時代，也帶來外界對這個原本因地勢而閉塞的村莊，蜂擁而至的關注和好奇。

華西都市報報導，2017年迄今，沿著2556級鋼梯向上攀爬，沿途都能見到舉著手機 拍攝或開直播的人。和吉克木果一樣的主播至少有近20位，年齡在20至30歲之間，各有從幾千到近百萬不等的粉絲，他們拍攝懸崖村的景致、直播每天的生活，也帶貨售賣農產品。

「懸崖村熊二」通過直播介紹鋼梯的故事。（取材自新京報）

直播 主播帶貨增收入

去年11月23日，彞族新年第四天。天濛濛亮，吉克木果就背著豬肉下山，並開始了他的直播。他下山接到侄女，11時左右，在巍峨群山、幽深峽谷之間，爬著蜿蜒而上的鋼梯，看來步步驚心的背後，是鋪在山巔的金色陽光和如絲如縷的白雲，這場景總能吸引很多人觀看。到中午時，他的直播間裡已擠進了超過3000人。

「你們問我累不累？我不累，習慣了」，吉克木果一邊背著一筐核桃 和一箱飲料，一邊舉著自拍桿邊爬邊直播說著。在懸崖村，主播們常忙到無法坐下來休息或是聊聊天，四個小時後回家，直播還在繼續，吉克木果喝了口水，抹了把臉，坐下來開始賣核桃。

談起賣核桃的總收入，吉克木果說得不大清楚，他能確定的是，從去年初開始直播以來，他每個月有幾千元的額外收入，賣懸崖村的核桃、花椒等農產品後，收入更是翻倍。

報導說，直播是懸崖村村民們接受得最快的新鮮事物之一，點開任意一個直播平台，輸入「懸崖村」關鍵詞，一排相關用戶立現眼前。從每天早上8、9時，到晚上9、10時，平均每天直播十多個小時。直播也使得懸崖村與世界隔著垂直距離800米的懸崖，跨出百年來的世代封閉，只隔著一個屏幕。

去年11月20日，彞族新年，這是懸崖村84戶建檔立卡貧困戶搬到縣城安置點後的第一個新年。往年村裡新年都會進行的殺年豬、聚會拜年等傳統習俗，多了十幾個手機同時記錄著。吉克木果拍下了六個同村年輕人按住一頭豬的短視頻，很快，同一場景不同角度的十幾條短視頻就在各個平台被看見。

直播所帶來的收益讓村民驚奇，例如村民某色拉博在網上的名字是「懸崖飛人」，最多能月入2萬元人民幣(約3062美元)，相當於這個妻口之家之前兩年的收入。

後來，有網民乾脆直接轉帳，讓村民添置洗衣機、電冰箱，還有網民從江蘇南京寄來一張吃飯的餐桌，希望他們別把飯菜放在地上吃；網民從直播中看見村民吉克拉者的孩子患有唇顎裂，幫忙她把孩子接到了成都完成手術。

「粉絲們每天都陪著我，我不直播的話，自己都會想他們。」在吉克木果心中，通過網路，他擁有了更多友誼，而來自外界的關心更讓他們感激不已。

2020年5月，懸崖村31戶貧困戶搬遷至山下縣城的新家。（新華社）

拚命 鋼梯上左右跳動

不過，在村民學著擁抱外面的世界時，流量時代下的諸多負面影響也逐漸顯現。

17歲的某色拉作在昭覺中學讀初二，一位外省主播某天爬上村來，讓村裡的孩子站在一起，然後依次發錢錄視頻。某色拉作看到此景很生氣，覺得村子變了，她說，她希望家鄉越變越好，但絶不是成為獵奇網紅打卡點，「我不想別人說到我的家鄉就是貧窮落後」。

在直播內容上，有村民故意挑更難走的路，背著更沉重的物品上山，只為了吸引更多粉絲；當有人背著山羊上山的短視頻，得到網民上萬次點讚後，接踵而來的是帶狗上山的視頻；走在腳掌寬的懸崖上的場景引發了議論，跟著平台上就會出現一窩蜂走在山沿上、斷橋上的更多視頻。

最早做直播的村民某色拉博，曾站在懸崖邊的鋼梯上左右跳動。支爾莫鄉黨委書記阿子阿牛看到後，立馬讓他刪除，並告誡他絕不許再做這樣危險的動作。

「脫貧不能等靠要，完全依靠網路打賞也是一種『等靠要』。」阿子阿牛在全村大會上多次向村民強調，不許接受來源不明的捐贈，更不能在直播時通過做危險和獵奇動作吸引粉絲。為避免類情形再發生，鄉裡已在計畫組織專業人員對村民進行直播培訓。

現在的懸崖村主播，同樣是做直播和拍視頻，有人開始研究專門的剪輯技術和腳本。幾個月還是每天直播十小時以上、被稱做「直播瘋子」的「懸崖村熊二」，已和網路平台簽約，自己拍攝剪輯再發布到網上。越來越多的網民通過他的視頻慕名而來山裡找他，他會下山將網民接到自己家裡居住，一路上仍是流利地介紹著懸崖村的歷史和風俗。

「我最希望的還是懸崖村的旅遊快點發展起來」。「懸崖村熊二」覺得，只有這樣，才會有越來越多的人關注懸崖村，並期待它的每一點變化，而直播和視頻才能一直有新題材呈現。

另一個變化是，原本不識字、不擅長說漢語的村民們，為了加強和網民及遊客的互動，陸續跟著網民學習語言和寫字。對村民吉克曲木來說。認真研究直播、小視頻和18歲自學普通話，是他人生中兩次同樣的專注，一次是為了生活，一次是為了更好的生活。

某色蘇不惹在通往懸崖村的鋼梯上直播。（新華社）

巨變 未來會越來越好

去年5月，4057套黃白相間的新安居房在昭覺縣城建造起來，懸崖村的84戶建檔立卡貧困戶告別土坯房，下山進城。有主播選擇離開，留下來的則面臨了改變。

例如半年不到，「懸崖飛人」某色拉博就掉了7萬粉絲，因為他沒時間做直播。某色拉博的視頻曾收穫上萬次點讚，他因此被請到城市去做節目、當嘉賓，第一次見到大海，第一次端坐在演播室，才發現世界原來這麼大。

但他最終還是放棄到外面謀生的念頭，成為一名主要開發懸崖村連片旅遊資源的旅遊公司員工，由他負責拍視頻、做宣傳，以及接遊客上山。每個月連續上24天的班，再休息六天，每個月的固定收入為4000元，他覺得從來沒有離開家這麼久過，「但心裡踏實多了」。

勤勞致富，手段很多，這是初代「網紅」某色蘇不惹的感受。某色蘇不惹的漢名叫楊陽，報導說，他不喜歡搞直播拍視頻靠著一堆粉絲點讚打賞的生活，「我們有手有腳，不能靠別人的打賞過日子」，他在粉絲的幫助下買了60多隻羊，並在村裡種植油橄欖。

某色蘇不惹還和五個年輕人回到山裡合夥建民宿 。「我們把它們打造成懸崖村的品牌，可以借民宿擴大銷售渠道，可以賣給遊客，也可以在網上賣到全國各地」，他看準的是村民搬下了山，但遊客仍源源不斷到山裡來的商機。

去年夏天，懸崖村搬遷到縣城的新家之後，村裡的網路主播走了大半；主播們對去與留各有考量，但從未改變的是他們對家鄉的熱愛。如同只要在直播時聽到有人說「懸崖村多麼多麼落後」，主播們就會急著回應「大山裡到處是寶貝，過去生活方式不一樣，未來只會越來越好」。