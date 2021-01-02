曾登聯合國氣候大會…冒險王 消失在冰川

王相軍被網友們稱為「冰川哥」，他曾花了7年的時間徒步70多座冰川，記錄冰川消融前的景象。（取材自知乎）

曾登上聯合國 氣候變化大會的冒險王「冰川 哥」再也見不著了…日前，王相軍誤踩岩石上的暗冰跌進冰水裡，當時水流湍急，桶子和繩子都拉不起他。4500米海拔，同伴找人求救跑到肺都要炸了，等他和六位村民趕回時，王相軍「已經沒了」。

王相軍是四川廣安人，他19歲出來打工，在富士康上過班，在飯店洗過碗，也在酒店洗過床單。2012年，王相軍被一張廣告照片吸引，徒步八小時爬上了玉龍雪山，第一次看到冰川，從此便踏上了冰川探險的不歸路。

澎湃新聞、北京青年報報導，王相軍2017年開通了「西藏冒險王」的快手帳號，460多個視頻全是冰川與高山湖泊。許多粉絲透過他看到西藏、看到高原、看到這輩子永遠到不了的冰川。

八年的時間裡，他走遍了包括古玉冰川群、布加雪山懸冰川群在內的70餘座冰川，記錄冰川消融的景象。

王相軍留著蓬亂的自來捲，鬍子支棱在臉上，在藍得透亮的冰川前，老王嘴巴張得老大，為這種美所折服。在人群中，和在山裡，老王是兩種樣子。他嚮往的是自由自在。

2020年12月20日，30歲的王相軍消失在他最愛的冰川裡。

痴迷 冰川魔力忘了危險

2019年12月6日，王相軍受邀參加西班牙馬德里舉行的第25屆聯合國氣候變化大會，向全球氣候專家分享他多年來拍攝記錄冰川的影像資料，希望更多人關注氣候變化，參與環境保護。

王相軍攀爬冰川的這些年裡，還結識了宋有川、劉杰和周長增三名有共同愛好的夥伴。在與王相軍一同攀爬冰川的過程中，宋有川愈發覺得，瘦小的王相軍平日裡話不多，但一進入冰川的世界就變得執拗又瘋狂。他覺得哪兒美，那就一定要記錄下來。宋有川說，他甚至覺得王相軍有點「不要命」。

在劉杰看來，王相軍對冰川處於一種痴迷的狀態。「不到天黑他都不想下山的那種，」劉杰說，「每一次去冰川，他一定要留在那裡拍攝。拍一天、兩天，直到他想出去的時候才出去。」他對王相軍的痴迷感同身受，他認為去過西藏眾多冰川、雪山後，再看其它景象會覺得索然無味。

王相軍走遍了古玉冰川群、布加雪山的懸冰川群等70餘座冰川，拍攝了大量絕美、難得一見的美景，擁有數百萬粉絲。（取材自瀟湘晨報）

「冰川很長，幾十公里，」宋有川形容道，每走一兩公里它會變化，像夢幻城堡。在藍冰洞裡，他有時甚至想哭——那是只有用眼睛才能感受，而視頻難以傳達的美。宋有川說，正是冰川的魔力，令王相軍忘卻了危險。

冰川危險無處不在，背包客宋有川曾經與王相軍一起爬過珠峰東坡，「一天能看見五、六次雪崩。」宋有川描繪道，最近的一次雪崩離他們只有一兩公里遠。

宋有川印像中最危險的一次是在中不邊境的四零冰川，王相軍被困在了冰縫裡，冰縫極其狹窄，冰壁光滑，難以爬出，甚至連揮動登山架鑿壁攀爬的空間也沒有。而王相軍所站地面的前方，便是無底洞。宋有川試圖用安全繩將他拖出，但不夠長。他把帳篷上的繩子也解下來，連接在一起，這才把王相軍救出來。

傷痛 家人等不到他過年

這一次王相軍出發去忠玉鄉，是為了拍攝他心心念念的冰川瀑布，在這次出發前，王相軍已經單獨去了依嘎冰川兩次，他回來後一直跟弟弟王龍稱讚說瀑布特別漂亮，一定要去那裡拍視頻。

王龍心裡不情願哥哥去拍，但也勸不動。2020年12月16 日，王相軍在快手上發了一個三腳架掉到了冰窟窿裡的視頻，王龍看得驚心動魄。「這太危險了」，王龍跟同行的小左說，希望小左能幫著勸哥哥，可是哥哥的回覆卻是「人要死的時候，走路也會被撞死」。

王龍印像中，王相軍無論跟誰聊天，話題總會說起他熱愛的冰川。雖然從不在王相軍面前表露出來，但王龍一直視哥哥為驕傲，「他有自己熱愛的事，而且他做的很好，在全中國都是屈指可數的人了」。

王龍對於哥哥的死亡，並不是不理解，「對他個人而言，可能死在他熱愛的事物上沒有什麼遺憾，但是對我們家人，帶來的傷痛還是很難接受」。

王相軍在冰洞裡爬行。(視頻截圖)

王相軍的收入大部分來自直播帶貨，和弟弟王龍一起經營快手小店，賣牛角梳、羊毛毯、藏紅花等西藏特產。有時他也會賣點照片給粉絲，或買產品送美景照片，也是他的收入之一。

王相軍直播帶貨以及拍攝業務賺來的錢大多數都交給了父母。老家的房子有四層樓，一層是原本父母修的土磚房，上面三層則是後來用王相軍直播帶貨的錢新蓋成的鋼筋混凝土小樓，正在裝修，就等著兄弟倆回家過年。

他曾說：願埋葬在冰川裡

2020年12月22日王龍到達依嘎冰川，親眼看到哥哥失事地後他感到絕望，「沒有辦法生還，四周都是暗冰，沒有著力點，那下面是好幾米深的冰河，而且都冰封了」。 在王龍趕來之前，警察和救援人員都已經嘗試尋找，但是什麼也沒找到。

岸邊沒有留下王相軍的任何遺物，兩部手機 都隨著王相軍一起掉入冰河，「屍體可能就在瀑布底下，但是人根本就無法靠近，」這一趟王龍沒能帶回哥哥的遺體。

「如果海拔不高也沒事，如果不穿這個羽絨服也沒事，如果沒有那麼多冰也沒事，去掉任何一個條件都可以啊。」對於那天發生的憾事，同行的小左一次又一次的這樣想。

小左與老王是在快手上認識的，在抖音平台時，王相軍想找一個志趣相投並且會開車的人跟他一起探險，小左成了最佳人選。

小左覺得王相軍本人與視頻裡沒什麼區別，很開朗。第一次見面時正好是王相軍的生日，小左買了一個蛋糕給他，「許個願吧」。王相軍一開始拒絕，他離家九年了，都是獨自一個人，哪怕有條件也不會過生日。但在小左的勸說下，那天王相軍開心的許下願望。

王相軍在外面流浪九年，家人還認為他失蹤了。他不跟家裡人聯絡，他認為自己掙不到錢，對家庭沒有用。而且一旦跟家裡聯繫，他會覺得被束縛，不能做自己喜歡的事情。他留在西藏，在波密找了一些散工，存了一兩千塊錢就去爬山。

2020年12月18日，王相軍與小左出發去依嘎瀑布。那地方他2017年去過，那是他見過的唯一一個冰川裡的瀑布，但那時經驗不足沒有進去，留下了遺憾。王相軍跟小左說：「這個冰川裡面肯定特別藍，瀑布是從上面直穿下來的，特別壯觀，來了絕對不會後悔。」

王相軍被網友們稱為「冰川哥」，他曾花了7年的時間徒步70多座冰川，記錄冰川消融前的景象。（取材自紅星新聞）

瀑布應該有六層，兩人在下面只看到三層，其實是有點小失望的，因為冰川消融得太快了，只看到了瀑布，冰川已經退到很後面去了。王相軍拍了視頻，想跟2017年的那次做個對比。

他們上到二層瀑布那個地方拍視頻，小左舉著手機，老王站在瀑布下的岩石上，一開始拍的第一個視頻，他覺得不行，還是要有代入感，有點小跑的感覺，結果踩到了岩石上的暗冰，就滑下去了。

王相軍被沖到了二級瀑布下面的水潭裡，水流很急，他對著小左大叫「三腳架三腳架，相機包」，小左想用三腳架拉他上來，但下面全是冰，周圍是光滑的岩壁，周圍沒有著力點。小左拋出繩子給王相軍，但是羽絨服吸水後達5、60斤實在太重了，拉鍊凍住了也脫不下來，最後王相軍疲累的說「不行不行，你去叫人吧」。

4500多米的海拔上，小左跑到肺都快炸了，當他與救援的村民趕到時，王相軍已經不見了。

粉絲翻出王相軍在6月發布的視頻，裡頭有一張他的親筆信，上頭寫著「探索冰川…很危險，有一天我沒了，請把我埋在冰川裡，大家不要難過。」