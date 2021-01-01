蛇蠍美人受審 勞榮枝的殺戮之路
逃亡20年後，背負七條人命、46歲的勞榮枝終於走上審判庭。在沒有互聯網的20多年前，她和男友法子英是令人膽寒的「亡命鴛鴦」。他們複雜糾葛的關係在網上引爆討論。
10萬點閱 落網媚笑成焦點
時代周報報導，1996年，勞榮枝涉嫌和法子英在江西南昌殺害一家三口後，流竄浙江溫州、江蘇常州、安徽合肥等多地作案。
1999年，法子英在合肥落網。勞榮枝躲過此劫，隱姓埋名，以「洪葉嬌」、「Sherry」等多個假名在不同城市潛逃。以兩人為故事原型改編的懸疑電視劇，在2000年播出廣為人知。
20多年後，勞榮枝色誘男子，將他們騙至出租屋內，綁架劫財，和法子英涉嫌殺害七人的往事重提，以更為高效地方式占據流量熱點。關於勞榮枝的一切都被圍觀、被分析，種種舊聞、新聞、傳聞，皆成獵奇談資。被捕時，她身穿軍綠色外套，毫無普通嫌犯的慌張和窘迫：微側著頭，目光輕柔，莞爾一笑。看起來，勞榮枝要比實際年齡年輕許多。這張照片流傳廣泛，「如何看待勞榮枝落網拍照微笑事件？」僅在知乎平台就獲得了十萬瀏覽。
勞榮枝的家人、同事、鄰居，都成為媒體採訪對象。她的私生活也被挖掘。落網前的最後幾年，她以「Sherry」之名在廈門一家酒吧工作，向客人推銷酒水賺取提成，是「很受歡迎，業績挺高」的「女神」。即使與辯護律師起初會面，勞榮枝仍不想別人知道她的身分，「你叫我Sherry就可以了。」
在酒吧工作的Sherry，還結識了新男友，被身邊人形容為溫柔、開朗、風情萬種、生活有品位的漂亮女人。而「坐檯女」、「殺人女魔頭」等更具感官刺激的俗稱，又將勞榮枝的人設指向另一個極端。
890分鐘 庭審現驚人之語
2020年12月21日，勞榮枝涉嫌故意殺人、綁架、搶劫一案在南昌市中級人民法院開庭公開審理。這是勞榮枝被捕後再次出現在公眾視野。2019年11月28日，勞榮枝被福建廈門警方抓獲。
這場遲到20年的庭審前後橫跨兩天，累計持續了890分鐘。勞榮枝在庭審上的一言一行，都經在場媒體的報導實時對外轉播。大眾關心案件審判能否公正進行，也希望通過庭審畫出一個真實的勞榮枝。
在庭審中，勞榮枝多次辯稱自己遭法子英脅迫，當庭抗議故意殺人罪，只承認犯了綁架罪和搶劫罪，還時有「不要離負能量的人太近」 、「眾籌賠償受害人家屬」等驚人之語。
關鍵受害人皆已身亡，法子英早在1999年12月28日也已被執行槍決。在法庭上，勞榮枝的辯護人為勞榮枝作了輕罪辯護，認為部分案件細節缺乏證據，應「重物證輕口供」。公訴人發表公訴意見認為，勞榮枝與法子英殺人、綁架和搶劫屬於共犯，均屬主犯，其犯罪後果極其嚴重，手段極其殘忍。公訴人希望法庭公正判決，但沒有給出量刑意見。
圍繞勞榮枝案的爭議和討論，遠沒有平息。庭審前一天，勞榮枝的二哥勞聲橋即已表明態度，無論結果如何，都將上訴。
20年後 關鍵命案仍無解
合肥是勞榮枝和法子英共同流竄作案的最後一站。在合肥期間，勞榮枝化名「沈凌秋」，法子英化名「葉偉民」。 1999年 6月底，這對逃命鴛鴦租下一套房兩室一廳，購置鐵籠、冰櫃，預謀再次綁架殺人。
7月15日，「沈凌秋」成了夜總會「三九天都」的一名陪侍小姐。說話軟糯、長相溫婉，很快獲得客人的青睞。時年35歲的常客殷建華，多次要求和她外出發生關係遭拒。 但一次，「沈凌秋」把殷建華帶到了出租房。
勞榮枝在庭審時回憶，在帶殷建華上樓時，她也猶豫過。這番說辭，真假難辨。
進屋後，法子英用刀抵住殷建華，將殷推進放置在客廳的鐵籠。
「我就是吃綁架這碗飯的。」法子英把槍拿來給殷建華看。殷連忙回應，「我知道，我知道。」
「你出多少錢？」法子英開門見山。「20萬（人民幣，下同）。」法子英沒吱聲。殷建華又說，「30萬」。
「我之前殺過人的，你相信不？」法子英接著說，「你也不怕，等一會，我做給你看，你就相信了。對你我都有好處，可以促成這筆生意（指勒索）成功。」
隨後，法子英誘騙木匠陸中明到出租房，當場把陸中明殺死，並肢解。
7月22日，法子英恐嚇殷建華寫下兩張紙條，以向殷的妻子勒索錢財。惟殷妻選擇了報警，法子英最終被警察開槍擊中右腿後擒獲。
落網後，法子英拒不交代犯罪事實和同夥勞榮枝。這為勞榮枝的出逃創造了時機。
殷建華究竟被誰所殺？20年後，仍是「勞榮枝案」庭審關鍵。
法子英曾供述兩個完全不一樣的版本。其一為，法子英出門前對勞榮枝曾述「我如果12點鐘不回來，就是被抓起來了，你就給我報仇，把他（殷建華）殺掉」；另一供述為，「（7月23日）上午10時許，我用老虎鉗和鐵絲擰殷建華頸部，致其當場死亡。殺死殷建華後，攜帶自製手槍及殷寫好的字條去見殷的老婆」。
而據勞榮枝在此次庭審時所述，7月22日晚10時，趁法子英讓她出去買宵夜的間隙逃跑，否認殺害了殷建華。
被迫？同謀？ 亡命鴛鴦說不清
戀人、同夥，相愛、脅迫——勞榮枝和法子英之間的複雜關係，纏繞交織，無人真正知曉。
勞榮枝說，她是在7月22日當天晚上離開合肥。當時，她給法子英留下一張字條。字條上寫著：「親愛的，我走了，我在家裡等你。愛你。」
勞榮枝解釋說，寫字條是為了安撫法子英，顯示自己希望能夠和法子英一起回到重慶的出租屋，進而保護家人。勞榮枝說，在重慶約定的地點沒有等到法子英，最後獨自逃往廈門。
從法子英案到勞榮枝案庭審，律師劉靜潔一開始便擔任被害木匠之妻、朱大紅的法律援助律師。她認為，對殷建華被殺前後兩個版本的供述，互相矛盾，可見法子英有意為勞榮枝開脫。
據時任法子英辯護律師的俞晞回憶，法子英不關心案情，詢問最多的還是勞榮枝的情況。他最後一次見法子英是在他被執行死刑前，法子英向俞晞最後一次詢問勞榮枝是否歸案。俞晞告訴了他，「還沒有」。聽後，法子英笑了。這是俞晞唯一一次看到法子英表露情緒。
法子英曾告訴俞晞：「你不要看我這樣，我也有溫柔細膩的一面，不光是打打殺殺，那是個武夫。」
庭審現場，勞榮枝所描述的法子英，則全無溫柔男友形象，而是徹頭徹尾的惡魔。
勞榮枝說，與法子英相處的幾年，自己先後為他墮胎四次，「我不是既得利益者，而是受害者」、「我一直受他脅迫，是法子英的性侵工具，也是他的賺錢工具」。
法子英不時掐著她的脖子，對她進行毆打，導致勞榮枝被打成顱骨凹陷，身上多有淤青。勞榮枝坐班的夜總會要求穿短裙，但因腿上常常是青紫的，她只能穿長褲上班。
不過，勞榮枝在庭審述說的部分細節還是能印證二人感情甚篤。「我要分手他不肯，他要分手我又不肯。」「他經常打我、罵我，我沒有任何自由。他還要接送我上下班，給我做飯，我說我打車去（上班）他也不同意。他允許我坐台，但不允許我在外過夜。」
在庭審現場，勞榮枝極力辯解自己受法子英協迫。她多次談到，自己熱愛生活，嚮往正能量，如有合法身分，會有非常好的未來。
庭審結束後，律師劉靜潔認為勞榮枝有「高超的反偵察意識」、「強大的心理素質」，「把所有罪過都推到法子英身上」。「我沒想到，她這麼能講，有這麼強的表演能力。她在法庭上面滔滔不絕，把自己摘得一乾二淨！」劉靜潔說。
沒有人能真正窺見勞榮枝的內心。20年來，背負令人顫慄的罪惡徐徐而行，隱姓埋名的勞榮枝，她因何快樂，為何悲傷。
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