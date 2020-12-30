遊戲人生…身家68億、39歲董事長的殞逝

游族網絡董事長林奇的創業歷程充滿熱血與傳奇故事。（取材自游族網絡官網）

身家68億人民幣 的中國 遊戲巨頭董事長疑遭員工毒殺，39歲的人生戛然而止。他曾說，「失敗了重頭再來就可以」，但這次，墜入人性黑洞的他，再也無法重來。

近日，「游族網絡」公司董事長暨總經理、實際控制人、控股股東林奇疑被三體宇宙CEO許垚毒死的消息讓許多人驚訝不已。媒體討論的焦點，除了輿論爆料一段段尚未經警方證實的驚悚案情，還有林奇從痴迷遊戲的「壞孩子」到成為A股年輕的董事長，滿滿熱血的創業故事。

兩次失敗 回歸興趣搞創業

許多人打過游族的遊戰，卻不見得清楚這位創辦了中國遊戲巨頭公司的林奇究竟是什麼樣的一個人。環球人物雜誌報導，林奇從小學到初中階段因沉迷遊戲，是老師和同學眼裡的「壞孩子」。有次臨近中考，父親的一通臭罵，把林奇罵清醒了，他才開始用功，考上南京郵電大學計算機信息管理專業後，靠著一些技術接活，賺了些小錢。

2004年大學畢業，林奇在浙江電信擔任軟件工程師一年後辭職，借錢創辦軟件公司，但不到半年就失敗。2007年，林奇進入互聯網廣告業，成了一家廣告公司的合夥人，後因投資沒到位，加上這不是他感興趣的事而離開。談到這兩次失敗的經歷，林奇曾說，「當時更多是被行業選擇，沒有能力去判斷、去選擇，比較盲目」。

2009年，網頁遊戲在國內外剛起步，林奇認定做自己最會玩的「網遊」才是正確的路，於是創辦游族網絡公司。在林奇看來，這是「抓住了時機做了最正確的事」，「行業初期，市場非常好，就像30年前溫州人做鞋一樣，只要做出的鞋能穿，哪怕走幾步就漏水都不怕，還是能賣出去」。

從一個小故事可略看出林奇的行事風格。每日經濟新聞報導，據說早年有人懟網頁遊戲「不行」，林奇在某個大會上直接回應：「不是頁遊不行，是你不行」。一位資深遊戲人形容這位中國遊戲第二代代表人物，身上少了條條框框的束縛，「風風火火的一個人，個性非常鮮明」。

一砲而紅 戰爭題材獲佳績

2009年，正值「武俠」題材網遊的流行期，游族此時推出首款戰爭策略產品「三十六計」一砲而紅；林奇並把這種題材的產品推廣到受中國傳統文化影響的東南亞等地區，市場反應非常好。2010年，游族乘勝追擊推出「十年一劍」同樣獲得佳績。

游族網絡旗下首款戰爭策略網遊「三十六計」。（取材自百度百科）

在接連打了兩個勝仗後，林奇遇到事業發展的瓶頸。環球人物雜誌報導，2011年，游族網絡擴張到500多人的規模，卻「缺人、缺錢、缺產品」。林奇坦言，那時幾乎天天有人鬧辭職，他除了思考戰略、管理、產品等各種問題，還要鼓勵員工扛下去，每天都過得很辛苦，但憑著不願放棄的韌性，最終帶領公司渡過了難關。

2012年，游族改變一年一款產品的節奏，連續向市場投放了「大俠傳」、「大將軍」等四款遊戲產品。堅持武俠特色產品，與林奇的興趣愛好有關，從小受中國傳統文化的熏陶的他，想做個「齊天大聖」。這股結合了文化與創新的動力，使游族成功躋身一線網遊廠商。

2013年，游族打造了全球性神話題材「女神聯盟」進軍歐美市場，並打入手遊市場。此時林奇的公司已有1000多人，辦公大樓也從上海較偏僻的閔行區搬到了徐家匯區商圈，開始新一輪的創業。

跨界融合 一圓拍電影 夢想

報導說，林奇當時很清楚，他的下一個目標是通過跨界融合，打造遊戲、影視、動漫的完整產業鏈。2014年11月，林奇在北京發布成立游族影業和投拍「三體」的消息。同年，游族投入20億人民幣資金，啟動+U（諧音「加油」）計畫吸引優秀人才及合作夥伴。

圖為電影「三體」的宣傳海報。（取材自百度百科）

林奇並提出F3模式，即Film（互聯網電影）、Free（免費模式）、Fans（粉絲經濟）。他曾解釋說：「F3模式就是借助互聯網高效調動優勢資源，使遊戲和電影產生高效率的聯合，採用免費授權的模式，鼓勵廣大粉絲參與內容生產，從而更有效地挖掘知識產權的價值」。

林奇認為，公司已經過了為生存而賺錢的階段，「現在賺錢的前提應該以用戶為本，也就是以粉絲為本，所以F3模式裡最關鍵的就是粉絲，他們應該被尊重」 。

此外，拍電影也是林奇從小的夢想。他曾說，「每次外星人打地球，為什麼拯救地球的都是美國大兵？也可以是中國的解放軍啊」。林奇覺得，電影行業還是被美國好萊塢主導著，中國有做遊戲非常成功的公司，也有做電影非常成功的公司，卻沒有能同時把兩件事做好的公司，在他看來，就是因為沒以用戶為本，只是把電影、遊戲當做一個賺錢工具。

投拍「三體」，就是他F3模式的一次實踐。報導說，林奇還懷抱著一個更大的夢想，就是要讓「三體」所有的遊戲授權都免費，並研發「三體」的網劇、手遊、網遊、動畫、話劇等一系列產品。「誰能做出好的遊戲作品，誰就應該無償擁有使用知識產權的權利。在大知識產權布局裡，是有能者、有才者居之，而不是有錢者」，林奇說。

資產過億 闖進胡潤富豪榜

才與能，加上對市場的洞察，對遊戲事業的熱愛，不僅使敢想敢做的「少年」林奇闖出了一片屬於自己的「遊戲天地」，也將他推上了「有錢者」的位子。紅星新聞報導，他很快成為一名資產過億的「80後」創業領軍人物，在商界擁有一定的聲望。到了2020年，林奇以68億人民幣財富位列「2020胡潤80後白手起家富豪榜」第31位。

林奇的一生充滿傳奇，即使歷經了波折和失敗，仍繼續在「創二代」的征途中挺進作戰。而私底下的他，其實非常重情。報導引述林奇就讀大學時擔任校內輔導員的楊健說，林奇畢業後一直和老師同學保持聯繫，「游族網絡要上市，林奇第一時間打電話告訴了我」，2014年，林奇還特地回母校參加本科班畢業生十周年聚會。

重情念舊 捐百萬修建村道

楊健回憶，林奇大學時代和很多男生一樣，愛運動愛遊戲，是信管隊的足球主力，成績平平，卻很受老師和同學的歡迎。而他的念舊，也印在他的老家泰順縣彭溪鎮峰文村許多族人的心裡。

12月25日晚間，游族網絡總部大樓外排滿了蠟燭悼念林奇。（取材自環球人物雜誌）

「我們家族今天打算去上海看他最後一面，但考慮到疫情防控等因素，可能只好派代表過去了」。林氏族人說，林奇的父親名叫林樸，60多歲，每年都會回村好幾次，特別是家族有紅白事時，回來就頻繁一些。林樸早年承包煤礦，一家人常年在外做生意，林樸除了生下林奇外，還有兩個女兒，而林奇自身也有兩個女兒。

紅星新聞報導引述林氏族人稱，林奇小時候常年在外追隨做生意的父母讀書、工作，回鄉較少，但「大概五六年前，林奇給峰文村捐款100萬元（人民幣），用於修建村道」。

林氏族人說，這兩年，林奇儘管財富很多，但走得也不順利。去年，林奇在峰文村購置一些土地後修建了一棟別墅，本來只允許修建400多坪，但他修建了1000多坪，屬於違章建築，後來就被拆掉了，「當時，林奇家的別墅，包括裝修在內都已接近尾聲，林家為此損失2000多萬元（人民幣）」。

林氏族人並說，峰文村目前在打造精品村，也有一些不錯的景點，林奇之前曾說要回來開發。但隨著他的離去，開發峰文村和通過「三體」創造F3模式，都成了他無法實現的夢想。