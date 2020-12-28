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名主持人收禮翻車 粉絲應援愛豆竟成冤大頭

記者清棠／綜合報導
何炅被形容在演藝圈幾乎零負評。（取材自知乎）
何炅被形容在演藝圈幾乎零負評。（取材自知乎）

你給自己的偶像送過禮嗎？這禮物可能被收藏著，也有可能被丟進了飄著銅臭味的黑洞。

「原本想引導不要浪費的，怎麼沒頭沒尾的變成了這樣？」。這句藝人何炅在微博發文回應「收禮爭議」時的自責，也是許多粉絲心知肚明卻不能說的疑問。在演藝圈幾乎沒有黑歷史的何炅，因為一段舊視頻被頂上風口浪尖，也掀開背後「飯圈經濟」傳言中長期存在的暗黑暴利產業鏈。

事情起因是12月中旬網上突然流傳一段《口紅王子2》節目在一年前討論「節儉」話題的視頻片段。視頻中，當時受邀的來賓沈夢辰說，她和《快樂大本營》成員杜海濤交往到第3年時，杜海濤給她的父母送禮，但拿的都是各家明星應援團送他的禮物，上面還貼上應援團標記。

何炅曾誇讚一名粉絲送的按摩椅「哇，這個真的好棒呀！」。（取材自人民網）
何炅曾誇讚一名粉絲送的按摩椅「哇，這個真的好棒呀！」。（取材自人民網）

明星說漏！ 收禮又嫌標籤

何炅也在節目裡說，他收到了應援團送的50幾支鋼筆和20多個保溫杯，有些標語因為貼太牢撕不掉，這些禮物只能自己用，無法送人。何炅還誇讚彭姓粉絲送的按摩椅「太好用了！」、「每次都說花這個錢幹嘛……」，但是看到禮物，「哇，這個真的好棒呀！」。

視頻一出，立刻在社群平台上引發熱議，許多網民問，從杜海濤到何炅，原來藝人不僅常收粉絲的禮物，而且疑似還把禮物轉贈。相關話題一度衝上微博熱搜榜首。網民批評何炅一方面公開誇讚粉絲送的禮物，一方面看似因為嫌棄鋼筆和保溫杯才要轉贈，這可能助長粉絲送禮攀比歪風。

接著，網民開始翻出粉絲送給《快樂大本營》幾位主持人的各種應援禮，從電子書、嬰兒套裝到價值不菲的愛馬仕等名牌奢侈品、金條，應有盡有。至於送禮的原因，有粉絲留言說，主要是希望《快樂大本營》能多照顧自己心儀的偶像上節目；這進一步意味著，粉絲不只送禮物給自己的偶像，還得送給自己偶像所上節目的主持人和節目組。

主持人汪涵曾表態「粉絲不要給我們花錢，我們從今天開始是絕對一點不能收。」。（取材...
主持人汪涵曾表態「粉絲不要給我們花錢，我們從今天開始是絕對一點不能收。」。（取材自人民網）

守護愛豆！ 指定渠道送禮

有網民加碼爆料稱，粉絲們送給《快樂大本營》主持人的禮物如果是自己買的，對方不會收，必須通過節目組指定的渠道購買才會收，而這些渠道應援商品的標價，遠比一般店面和電商平台的價格要高，有報導稱，有些商品的價差甚至高達6000元（人民幣，下同），若此事為真，這中間的「暴利」是誰賺走了？

被稱為「何老師」的何炅，一夜之間成了眾矢之的。面對排山倒海而來的責罵，22日凌晨3時許，何炅道歉，他在微博發文稱，「原本想引導不要浪費的，怎麼沒頭沒尾的變成這樣，反而成了不好的引導，這一點我真的很抱歉」。

何炅在文中說，他此前多次反映請粉絲不要送禮物，錄節目時也未和各家粉絲接觸，但是藝人和團隊有時來問好送禮時，他也沒好意思拒絕。他強調以後必須重視這件事，並指自己以後「會明確拒絕再收任何的禮物」。

有網民在何炅道歉後，找出了他曾經談粉絲送禮的視頻截圖，何炅當時對粉絲們說：「你們的idol來，我都會很用心的對待，但是真的不要去花這個錢了，因為真的不便宜」。儘管網民對照何炅談粉絲送按摩椅的視頻，覺得他有些「言行不一」，但既道歉了，就算意見仍分歧，但大都是正面肯定，「藝人收禮」風波看似就要平息。

杜海濤刪除平台上售出的寶貝，引發爭議。（取材自百度百科）
杜海濤刪除平台上售出的寶貝，引發爭議。（取材自百度百科）

禮物去哪？ 查出網上轉賣

不過同日晚上，有網民發現，杜海濤刪除了他在某二手平台上所賣出約200多件商品紀錄，並稱杜海濤刪除的商品中，有大部分是粉絲應援會所送的禮物。杜海濤對此尚未正面回應，但許多網民認為杜海濤刪除已售商品的舉動是「心虛」，不禁質疑藝人經常性收粉絲的禮物後不僅轉贈，甚至還會轉賣謀利，批評聲浪再次爆發。

這次，不僅網絡上隨處可見藝人、節目組不該收粉絲禮的聲音，官媒人民網也發文「別讓不正之風荼毒年輕人」公開指責。

評論指出，近年，粉絲後援會為了自己偶像的面子和受到所謂「照顧」，越來越喜歡下血本，這種不良風氣已經蔓延至整個娛樂圈，成了行業明規則。如此導向，無異於告訴涉世未深的年輕粉絲們，只要送禮就能解決很多問題。讓他們帶著這樣的價值觀成長，後果不堪設想。

文中並說，就算是粉絲自願掏錢，收如此昂貴的禮物是否合理合法還需要打一個問號。文中並呼籲這一現象必須引起重視。既然頻惹爭議，就應該從法律、行業和道德方面約束起來，別讓不正之風荼毒更多年輕人。

杜海濤的二手平台帳號。（取材自人民網）
杜海濤的二手平台帳號。（取材自人民網）

金錢關係！ 排場越搞越大

粉絲送禮背後，透露著「飯圈經濟」裡，夾雜著由崇拜、金錢、比拚等形成的暗黑產業鏈。這源自於粉絲們最初只想為偶像打氣的初衷，他們透過送禮、接機和送機、買廣告、辦活動以及動員為偶像造聲勢、拚人氣、號召投票等應援行動，表達自己對偶像們的支持。

而只是為自己的偶像做這些還不夠，當投入的藝人和粉絲越來越多，基於「不能輸」的氣勢，原本出自粉絲們個人意願的這些行為，慢慢變成「非做不可」，因為排場越搞越大，一旦終止不做了，自己偶像的知名度和面子要往哪裡擺？而比拚的結果就是，這些行為不只出現在應援自己的偶象，只要偶像出現的節目也都要「打點」，於是，禮物越送越貴，對象越送越多，養成了飯圈裡的送禮惡習。

粉絲送禮現象又透露著兩個信息，一是粉絲群的成員多為經濟狀況尚不佳的年輕人，不是沒有收入就是收入不多，他們為了能持續應援自己的偶像，勢必要去尋找「金源」，有人可能打多幾份工，累到無法上課而影響學業，有人跑去借校園貸，給自己欠下一屁股債，或是做出犯法的事，進而衍生更多的社會問題。 

另一個信息是，只要涉及利益，就容易引來覬覦。如果真有藝人把粉絲送來的禮物轉賣謀利，即使他因此引來道德上的爭議，卻反而可能引來粉絲更大的支持，因為許多粉絲把自己偶像轉售禮物的行為視為是偶像對自己的「肯定」，網上有不少應援會的留言就顯示，只要藝人提及或使用了粉絲送的禮物，這對送禮的粉絲來說是「莫大的光榮」，而這種扭曲的現象，迄今無法遏止。

有報導稱，飯圈經濟帶來的粉絲衆籌行爲，目前處於法律的模糊地帶，其中還有抽成賺錢的「粉頭」。媒體正解局分析指出，很多明星靠「飯圈經濟」火起來，他們靠資本、粉絲不斷地燒錢、刷榜進而上位。這是流量明星的成名套路，也使應援成了一場燒錢大戰。

這背後由粉絲們湊出來的錢，卻未必都用在明星身上，可能進了「粉頭」的腰包。這些「粉頭」是何許人，他們賺的抽成都去了哪裡？是否在飯圈經濟中已經形成了一條包括「粉頭」在內的隱密的產業鏈？令人好奇。

何炅曾誇讚一位粉絲送的按摩椅「太好用了」。（取材自人民網）
何炅曾誇讚一位粉絲送的按摩椅「太好用了」。（取材自人民網）

收禮亂象！ 衛視全面調查

對於藝人收禮亂象，湖南衛視在事後發聲明稱，《快樂大本營》長期致力於公益活動，湖南衛視也堅決反對主持人、演員、嘉賓收受粉絲禮物等不正當行為。湖南衛視正全面調查，如確有不當收受禮物行為的，將依紀依規進行嚴肅處理。並將積極倡導主持人、演員、嘉賓與粉絲之間建立良好健康的互動關係。

很多人在成長過程中都有過偶像，也給偶像們送過禮物。粉絲和偶像應該是互相成長、打氣的，不該建立在花錢送禮上。如果這禮物圖的是想建立進一步的關係，那麼可以死心了，因為鮮少有類似案例；如果這禮什麼都不圖，只是要激勵偶像，那麼更可以不用送了，化金錢為實質的鼓勵並提升自己，藝人也負起社會責任教育粉絲，偶像與粉絲的關係才能久遠。

如果已經送了，覺得不繼續送會不好意思，更應立即停止，如果藝人因此問「怎麼沒送了」，顯示兩人關係或粉絲自以為的友誼是建立在金錢之上，這偶像不理會也罷；若對方毫無反應，就真的可以不用再送下去了。

綜藝《口紅王子》裡一段沈夢辰談杜海濤拿各家明星後援會送他的禮物送禮視頻，引發藝人...
綜藝《口紅王子》裡一段沈夢辰談杜海濤拿各家明星後援會送他的禮物送禮視頻，引發藝人收禮風波。（取材自人民網）

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