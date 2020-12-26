代購、直播齊聚 「雪靴第一村」紅火背後…

桑坡村是全國最大的雪地靴產地。（取材自新京報）

代購、直播催火桑坡村「雪地靴第一村」的AB面，在繁華背後，轉型謎題待解。

桑坡村原是中國 國內乃至亞洲最知名的羊剪絨加工基地，2018年前後因為電商 的帶動，成為遠近聞名的「雪地靴第一村」。當地部分商販看到「錢景」，陸續「造」出了貼著國際大牌標識的鞋帽服飾並賣向四面八方，引發知識產權保護爭議。

直播興起 代購月賺五六萬

新京報報導，河南桑坡村因盛產雪地靴，成為無數電商、代購以及各地商販進貨的首選。「這裡有多家雪地靴工廠，更有1000多家檔口銷售類似商品。全國各地上萬名電商、代購、微商都在每年秋冬趕到這裡進貨」，代購張霞（化名）說。

數以萬計的雪地靴透過這些外來客的渠道發往全國各地。張霞不斷穿梭在桑坡村的各家檔口裡，藉著直播向客戶介紹著當季的雪地靴，她的手機不斷振動，是各地客戶們陸續的發來訂單和貨款，「這幾天差不多每天都能賣出三四十雙鞋，按照每雙鞋賺50元（人民幣，下同）計算，一個月能賺到五六萬」。

這是張霞第二次來桑坡村。去年雙11，她第一次來到這裡時就被深深震撼，「款式太多了，品質也和澳洲 的根本看不出任何差別，更重要的是價格卻不到1/3」。和張霞一樣覺得桑坡村出產的雪地靴品質不錯且價格低廉的王珂，今年將加大進貨量；王珂在東北開設代購網店，去年銷售雪地靴就賺了20多萬。

桑坡村有多家雪地靴工廠。（取材自新京報）

直播的興起讓當地檔口商家看到新的銷售模式，張霞、王珂等越來越多的主播開始活躍在桑坡村的「網紅直播電商中心」裡。這棟兩層小樓的底層是各個商家的檔口，二樓的一側被隔成多個單間供主播們直播，為客戶介紹當季熱門款式並展示穿搭效果。

這些主播大多和當地商家合作，甚至有的主播就是檔口的工作人員。一位開設電商直播的檔口老闆說，他每天都會推薦十多款雪地靴和圍巾手套等產品，最高峰有上萬名網友在線觀看。

品牌代工 加工多銷往美俄

桑坡村從上世紀80年代便從事皮毛加工產業，上世紀90年代後轉型做羊剪絨。隨著產業規模擴大，來自青海等地的中國國內貨源逐漸無法滿足需求，桑坡村開始向海外尋找原料和市場，多年後形成從澳洲等貨源地進口羊毛羊皮，加工後再銷往美國、俄羅斯等地的外貿產業。

報導指出，由於生產環節汙染嚴重，桑坡村100多家皮毛企業在2018年曾被勒令關停和重新整合，剩下10多家被集中到周邊的產業園區，年產值由25億元下滑到15億元。桑坡村居民們另尋出路，他們發現當年同村的隆豐皮草公司為知名雪地靴品牌「UGG」代工生產獲利，決定跟進。很快，大批由當地人經營的雪地靴作坊在村裡出現。

從小在桑坡村長大的馬原（化名）也在自家院子搭建了雪地靴作坊，只要將新款雪地靴拿到手上，他就能做出一雙一模一樣的鞋來。如今他為10多個檔口供貨。一位在桑坡村開設檔口的老闆表示，2018年轉型初期，村裡只有10多家雪地靴實體鞋店，短短兩年已增加到1000多家。

桑坡村從做羊剪絨轉型到雪地靴代工。（取材自新京報）

每家檔口老闆會和多家作坊合作，檔口裡擺放著每個款式雪地靴的樣品，供上門的客戶看貨。客戶下單購買時，再按照對方的尺碼、顏色臨時從作坊調貨。他們也尋求和更多的代購合作，收到外地發來的訂單後進行代發，開闢更多銷售渠道。

「桑坡村如今早已是代購圈公開的雪地靴貨源地。」張霞說。外來人群的湧入，讓桑坡村變成周邊一帶最繁華的商圈；入夜，許多門頭的LED屏幕上醒目地打出UGG、CANADA GOOSE、The North Face、Fendi、GUCCI等字樣，店裡貨架上是難以計數的UGG同款雪地靴，價格從數十到數百元不等。

抄襲涉假 辯官方正版復刻

報導說，桑坡村生產雪地靴以材質和做工接近品牌而著稱，多數廠商將「UGG」的logo印在鞋上，一位檔口老闆的說法是「我們這邊沒有假UGG，都是真的。官方用什麼料，我們就用什麼料。你可以直接告訴客戶就是桑坡UGG」。而相對官網動輒近千元的價格，這裡銷售的雪地靴大多在幾十元到兩三百元不等。

「只要是官網上有的，我們這兒都能找到，除此之外還有更多更切合年輕人潮流的款式。即使沒有現貨，也能第一時間給你調貨」，一家檔口工作人員指著店裡擁擠的客人說，「這些都是老主顧了，每年都會來大量採購」。

一位身在澳洲的資深代購表示，嚴格來說，UGG是雪地靴的品類，很多雪地靴都打著這三個字，「只是UGG Australia把UGG這個商標註冊了，所以讓外界以為UGG是雪地靴品牌」。但有些檔口直接在朋友圈文案上用品牌的logo，還寫著「官方正版1:1復刻」，則可能存在涉假的嫌疑。

部分檔口除了雪地靴，還掛著許多羽絨服。（取材自新京報）

當地各家檔口除了雪地靴外，還掛著CANADA GOOSE、The North Face等品牌的羽絨服，以及印有Gucci、Fendi等logo的羊毛圍巾。對於當地不產鵝絨卻有這麼多羽絨服，一位檔口老闆表示，這些羽絨服多來自廣東和福建，是當地工廠來開店銷售，不少工廠還計畫到桑坡開廠，爭取更多代購的生意。但他也擔心，這些涉假的衣服可能傷害到桑坡村的雪地靴品牌。

「當一個地方的經濟快速發展後，如果在知識產權保護、原產地保護等領域出現紕漏的話，很容易砸掉自己的招牌」，報導引述對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授李長安表示，更有可能被那些假冒、抄襲品牌，甚至部分不良廠家給毀掉。

但儘管擔心，持續蜂擁而來的代購仍不斷穿梭於檔口。一位快遞員說，快遞公司最多的一天能在桑坡接到上萬的發貨單，「每天要跑上幾趟收貨，根本不可能一趟就全部拉完」。這也使得桑坡的熱鬧平時從下午三點一直到凌晨兩三點。

前景隱憂 難打造自主品牌

代購不僅帶動鞋子的銷售，飯店、路邊攤等的生意也被拉動。村子周邊僅有的幾家飯店經常是人滿為患，但有代購發現，每晚300到600元的價格，遠比很多二線城市的酒店價格還貴，甚至連其它周邊城市的飯店也跟著漲價，讓他們代購成本增加，很難長住。

如今，不少當地居民將製鞋廠改造為商城，桑坡村新改建的商城已有24家，發展門店2100餘間。自2020年10月以來，先後有1萬餘名直播達人、帶貨主播、外地商家湧入桑坡，每天前來購物、旅遊的人數達到2萬餘人，預計今年交易額將突破20億元。

位於桑坡村商場路邊的「網紅直播電商中心」，是主播們的直播場地。（取材自新京報）

而桑坡村也有著選擇堅持自有品牌經營的檔口。報導指出，有店舖就銷售掛著自有品牌的雪地靴、床上用品等商品，但可能因為欠缺品牌知名度，進店選貨、購買的人相對其他檔口較少。

區域經濟打造自主品牌，確實存在難題。李長安說，「很多地方經濟，特別是農村經濟在發展中，對於品牌意識和知識產權的保護，還比較薄弱，所以需要自有品牌方在發展中高度重視品牌，在規範市場以及知識產權保護前提下，提高發展質量，這才是可持續發展的根本之道」。

凌晨3點，檔口門被陸續拉下，LED燈也一一熄滅，桑坡村陷入寂靜的黑暗中。對村民而言，眼下正是他們有史以來最繁華的日子，對於未來，多數作坊主和商販不曾想太遠，他們準備休息，迎接著下一個忙碌的明天。