撿破爛撿到能蓋房 城市裡的「拾荒江湖」

社區中垃圾分類仍在推進。（取材自中國新聞周刊）

一個個看起來骯髒不堪、人人避之唯恐不及的垃圾桶，裝著一個拾荒江湖，在城市的隱秘角落裡，生生不息。

在普通人眼中，拾荒並不是體面的工作，甚至算不得一個職業。但從拾荒老人到垃圾卡車，再到垃圾分解站、垃圾交易市場，人們眼中無用的垃圾，會幾易其手，最終變成財富。

北京 市人民政府參事王維平研究拾荒者隊伍20餘年，他曾做過調查，國務院批准的663座城市中，拾荒者這一群體有約230萬人。在王維平看來，拾荒者文化素質低，能翻垃圾桶，能上門回收，唯一的動力是錢。

祁大媽是個有著較為優越生活條件的老人，不少人認為她拾荒是源自於某種叫做「拾荒癖」的心理疾病；而祁大媽則認為，「有錢不賺，不是那個麼？」

夜色中，垃圾打包站裡吞吐垃圾的機械巨獸。（取材自中國新聞周刊）

有利潤 垃圾變黃金

祁大媽生活的小區有22棟樓，約3000餘戶業主。在小區中拾荒，大家需要嚴格遵守地盤法則，你住哪個樓，就撿你樓下的垃圾。為了拿到其它棟樓垃圾桶的「撿拾權」，祁大媽請了兩頓飯、送了好幾條菸，又提前繳了3年的物業費，最後得到了物業的默許。

但此舉也得罪了同一小區其他拾荒的老人們。祁大媽用於轉運垃圾的自行車不翼而飛，存放在車棚的垃圾被偷被破壞，同行甚至不惜以降價競爭。

但和垃圾卡車相比，這些就是小巫見大巫了。雖然小區門外是市政道路，但想把垃圾卡車停放在此處收垃圾並不容易。

頗具視覺衝擊力的垃圾卡車。（取材自中國新聞周刊）

有勢力 用錢搶地盤

「說白了就是錢，誰給的錢多誰就有權利幹下去。」27歲的吳鑫和妻子小孫想把垃圾卡車停在小區門外收垃圾，得給物業停一年2萬塊錢的費用，且要有人牽線。他曾因不清楚地盤而被小區保安、居委會、城管甚至收垃圾的同行拿鐵鍬毆打，只因小區門口早被一位「領導」的親戚承包了。

對於80後的北京小伙馬寧來說，搶地盤就是真刀真槍的幹了。上大學的時候因開銷大，馬寧在學校周圍撿破爛，為搶生意，馬寧把其它撿破爛的都打跑了，也賺到了人生第一桶金，畢業多年後又回到這個行業，還借助短視頻平台成為了KOL(意見領袖)。

中國從上世紀50年代初期開始進行大規模的廢品收購，1955年供銷合作總社專門成立了廢品管理局統一管理，轉入市場經濟後，個體戶成為回收行業的從業主體。如果是規則支撐江湖運行，利潤才是讓江湖發展的根本王道。

馬寧說，一個一線城市每年被丟棄的瓶子約有20萬噸，約80億個。絕大部分塑料瓶身是PET材質（聚酯），是製作滌綸的重要原料，而PP材質的瓶蓋又叫聚丙烯，可廣泛運用於汽車、電子電器、紡織、建築等多種領域。

塑料瓶在垃圾回收站的毛料回收價大概在每噸2000多元（人民幣，下同），而通過分類、破片、壓縮後的價格可達每噸4000至6000元。廢舊泡沫塑料的利潤更加可觀，一般以每公斤1.5元成交，塑料泡沫製品廠的收購價達到了每噸3000元。

祁大媽以自己的收入為例，主要撿拾的類別有塑料飲料瓶、塑料泡沫、廢舊紙板、廢舊家具、電器，以及一些生活用品、衣物等，一個月下來的收入在5000到6000元不等，這個收入約是她退休金 的兩倍。

而垃圾打包站和垃圾處理站的利潤則更高。業內人士估算過，假設廢紙打包站每天收貨50噸且毛利潤在每公斤0.1元，一年的收入約為140多萬元。這樣規模的垃圾打包站一年的場地租金大約25萬元，如果有人有能力開一個容納30到40家打包站的垃圾場，每年光房租利潤就是一筆巨款。

當然，不是什麼人都能開垃圾場的。這甚至不是錢的事。

打包場初步處理後的垃圾。（取材自中國新聞周刊）

有貓膩 灌水增重量

和很多行業一樣，拾荒行業也有著自己的貓膩。

垃圾是通過單價和重量相乘獲得利潤，單價往往由終端回收企業和國際原料市場決定，但重量是每個環節說了算的事。祁大媽就和垃圾卡車的商販打成了「估堆」的默契，不再統一計算數量和重量，而是統一按照某個數量和重量計算價格。

塑料瓶中灌水，會讓一包塑料瓶變重，從而難以估量具體數量。而往廢舊紙板中打水，同樣也會讓紙板變得更重，行業內叫做「加雜」。打包站和回收站大都會默認「加雜」的行為。幾乎撿垃圾的每個環節，都會不同程度在垃圾中加雜。

塑料瓶灌水，紙板加水，甚至還有將完整的門板加在紙板中增重的情況，就是把單價低、重量高的垃圾，加入單價高重量低的垃圾中蒙混過關，這要做到不能讓人一眼看出來。

相比起以上的小貓膩，大貓膩才是這個生意的巨大隱患。56歲的老王在一個垃圾打包站中駕駛工程車，只要是垃圾場需要的車械，沒有老王不會開的，他一個月能賺到1.5萬元。垃圾打包站沒有經營許可，也沒有污染處理的相關設施，老王從來不會考慮這些問題。

垃圾場中，舊書將被打碎壓縮。（取材自中國新聞周刊）

垃圾圍城帶來的問題，對於任何國家來說都不是一件容易的事。這也使得「撿破爛」，從最前端的撿垃圾或者收購廢品，到中間的廢品回收站，最後到各類再生資源處理工廠，形成了一條完整的產業鏈。

在短視頻平台上有著百萬粉絲的馬寧，堅信再生資源回收這個行業的機會就隱藏在城市發展和擴張中。通過調研，馬寧發現國外是在城市的前端去完成廢品的壓縮，實現這個可能的便是輕量化小型化的設備。很快的，他和投資人合作的一家位於社區中的小型垃圾打包站開業了。

無論是瓶子、紙箱，還是金屬物件，都可以在這個小型打包站通過機械設備完成初步的分解和壓縮，優化了整個供應鏈過程中的成本，運輸成本也降低了。再拿出一部分利潤去補貼給前端的大爺大媽，很快馬寧的生意好了起來，店舖也一家家的開了起來。

在馬寧成本核算中，一家店舖成本投入大概約70萬元，他希望繼續降低成本，縮小成更方便更容易複製的模式。幾個月的時間，他將自己打造成了一個垃圾回收領域的知識型IP，將垃圾回收知識分類錄製成為課程，提供用戶付費下載服務，大家合力投到對的方向上去，共同實現一個更好的結果。

鬧市中的拾荒者。（取材自中國新聞周刊）

「撿破爛」看似是一種低端行業，但它在城市垃圾處理中扮演著無法替代的重要作用，並具有經濟、環境、社會等多重效益。在目前的政策環境下， 國家對城市生活垃圾資源化回收利用的要求是專業化、市場化、規範化、全民化，對拾荒者、拾荒行為的要求仍是默認與忽視。

今年3月，浙江財經大學公共管理學院教授楊雪鋒發文表示，「撿破爛就是撿破爛，不是垃圾分類。」楊雪鋒認為，撿破爛頂多是一種謀利行為，沒有為居民意識提升做出任何的貢獻。有不同意見則認為，應通過規範化管理，讓拾荒大軍的經驗和能力繼續發揮作用和價值。

隨著北京、上海、杭州等全國49個試點城市開始試行垃圾分類，其中有關管理責任人應及時制止翻揀、混合已分類的生活垃圾行為的規定，對拾荒者們多少產生影響。而隨著城市更新、人口控制和外部市場等諸多原因不斷萎縮，很多拾荒者離開了這個行業。

祁大媽說，物業經理給她看過相關的條例，說有可能明年就不讓她撿了。吳鑫的買賣最近也不好做，三天兩頭就會有人來小區附近檢查，接著物業就會讓他們停幾天，他只有和妻子回老家陪陪父母孩子。

老王不識字，不了解這些規定。伴隨著打包機的轟鳴聲，他在手機視頻中笑著對妻子說，過年回去就可以蓋房了。