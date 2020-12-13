測量8848.86米珠峰 69人團隊89天的險與難

2020年5月27日，測量登山隊員在珠峰峰頂與國旗合影。（取材自新京報／自然資源部國測一大隊供圖）

69名測繪隊員奮戰89天測量珠峰，新京報還原了這段艱巨任務的現場。除了不為人知的「險」與「難」，還有隊員們分不開的革命情感。

從2020年3月2日展開基礎測量，到5月29日交會測量結束，測繪隊員們在這89天裡踩過的冰川 、積雪，終於具象成一個數字：8848.86。

12月8日，中國 和尼泊爾聯合發布世界第一高峰珠穆朗瑪峰的最新「身高」為8848.86公尺，並稱這是有史以來測得最精準的高度。珠峰測高的背後，是隊員們歷經重重生死考驗，所獲得「來自珠峰的禮物」。

一場大雪過後，海拔5600米西絨交會點的測量隊員在清理帳篷上的積雪。（取材自新京報／自然資源部國測一大隊供圖） 2020年5月27日，珠峰大本營眾人慶祝測量登山隊成功登頂。（取材自新京報／自然資源部國測一大隊供圖）

海拔5200米 ／兩次衝頂受挫，留給我們的時間不多了

登頂前一晚，海拔5200米的珠峰大本營下了一場大雪。時值5月下旬，是2020珠峰高程測量登山隊進駐大本營的第50天。每年10月到次年4月，是喜馬拉雅的風季；6月至9月又是珠峰地區的雨季，只有在5月，會出現兩三次適宜登山的期間。此前，他們已錯過兩次窗口期。

5月6日，測量登山隊第一次衝頂。8日，海拔7028米處北坳大冰壁有流雪風險，前進受阻。自然資源部國測一大隊副隊長、2020珠峰高程測量現場副總指揮張慶濤回憶，指揮部決定讓隊伍下撤到大本營調整。5月16日第二次突擊，又受氣旋風暴影響，隊伍再次下撤等待。

2020年5月27日，從海拔5600米的西絨交會點的測量儀器裡，可以看到測量登山隊員已經登上峰頂。（取材自新京報） 海拔6000米的東絨3交會點，交會測量隊員正在進行GNSS觀測。（取材自新京報）

「留給我們的時間不多了。」在珠峰大本營，2020珠峰高程測量現場總指揮李國鵬感覺自己的壓力一下子就上來了。5月27日上午11點，8名衝頂突擊隊員經過9個小時的攀登，終於成功登頂珠峰。5月28日晚上11點，測回的數據經初步檢查分析，安全、質量良好，滿足要求。李國鵬這時候才真正地鬆了一口氣。

珠峰滿天繁星的晚上，測繪隊友走出帳篷看星星。（取材自新京報） 2020年5月23日，測量登山隊員張衛東用國產重力儀在海拔6500米進行重力測量。（取材自新京報／自然資源部國測一大隊供圖）

海拔5600米 ／每天醒來第一件事，看看有沒有下雪

測量登山隊員登頂時，12名交會測量隊員已在珠峰腳下6個交會點上等待了8天8夜，等待隊友登頂架設好覘標後，開始2到3天的三角高程測量和交會測量。6個交會點中，海拔5600米的西絨點最危險、最難抵達，需橫穿中絨布冰川，一旦踩到冰縫，人就可能掉進去。

交會組組長李鋒和隊友第一次前往海拔5500米的中絨點時，在暴風雪 中迷了路。幾個人都深知，如果晚上回不到營地，在野外待著，意味著什麽。三個人只有硬著頭皮憑感覺走。晚上8點，他們看到了二本營的帳篷和隊友們站在大雪裡等待的身影。

李鋒表示，傳統的交會測量技術難度不大，加上此次採用超長距離測距儀，只要不失誤，基本能確保獲得有效的測量數據。他沒有想到的是，會在荒無人煙的交會點待上了11天10夜。

白天，海拔5000多米的交會點紫外線強烈，狹小的帳篷跟蒸籠一樣，長時間在戶外又極容易曬傷皮膚；晚上，交會點常下雪，溫度極低。中途，二本營的隊友來送過一次補給，多是方便麵和自熱米飯。李鋒所在的中絨點取冰不易，「喝水都是小心翼翼的，很渴了才喝一口。」

在交會點等待隊友登頂的8天裡，駐守西絨點的交會測量隊員程璐每天醒來的第一件事，就是看看外面有沒有下雪。「不下雪，才有可能登頂；能看到珠峰頂，才可以測量。」收到27日衝頂的消息，「那會兒真的覺得，這事兒成了！」程璐感慨。

海拔7028米／腳踏出去一步，要深呼吸三四下

通向峰頂的路上，海拔7028米的北坳大冰壁，是第一個危險點。「海拔6700米有一處平台，冰很厚，走在上面感覺像踩在玻璃上一樣。再往前走，直接就是一堵冰墻，300米高，幾乎垂直。」隊員王偉心裡很害怕，感覺根本不可能上去。

在教練的帶領下，隊員們拉著一根路繩往上走。「冰壁坡度特別陡，又有很深的積雪，腳踩過之後，下面就空了，上面的雪很容易流下來。這種情況是最容易發生雪崩的。」再往上，是風化嚴重的幾十米高大冰川，「攀登北坳大冰壁，腳踏出去一步，要深呼吸三四下，海拔再高一點，甚至要五下。」

在北坳大冰壁，測量登山隊支援組隊員張衛東和兩位隊友進行了雪深系數數據採集。他們鑿開冰面，挖一個長寬各1米、深1.3米的巨坑，將一塊金屬鋼板插到底部。完成工作後，天快黑了，他們只能靠著路繩和頭燈開始下撤。「如果滾下去，旁邊就是懸崖。」回想起來，張衛東依然心有餘悸。

事實上，在珠峰海拔7000米以上的地方，危險無處不在。

「從海拔7028米的一號營地出來，就有很多深不見底的冰裂縫。一腳踩空，很可能拉不上來。」王偉回憶，往上到海拔7500米的大風口，是珠峰攀登路上第二個危險點，暴風雪突然來了，他必須彎腰側身並把重心降低，才不致被風雪刮走。在這裡，王偉和隊友完成了重力測量和重力儀測程調節工作。

測量登山隊員在海拔7028米的北坳營地拍攝的珠峰。（取材自新京報） 中國與尼泊爾共同宣布珠峰新高度。（新華社）

海拔8848.86米／告訴小朋友，這個數字是爸爸測出來的

5月27日中午，登山隊員完成峰頂測量，下撤至海拔6500米的前進營地，帶回了儲存有峰頂測量數據的U盤，大本營舉行了迎接儀式後，幾位測量隊員和隊長李國鵬急匆匆進了營地帳篷，大家同時打開四台筆記本電腦，插上U盤，打開軟件讀數據。

「心情真是激動到嗓子眼了，操作鼠標的時候手都是抖的。」在確認所有的數據都滿足要求之後，王偉興奮地跑出帳篷，去交接測繪儀器，因為任務終於完成了。

交會測量隊員在5月29日回到大本營。為了多測得幾組數據，登頂測量結束後，他們在交會點又堅持工作了兩天。李鋒和隊友們說好，等下山回到拉薩，要一起好好吃頓飯，慶祝整天吃泡麵的日子終於結束了。但沒想到，他突然接到通知，要馬上前往另一個在西藏執行測繪任務的項目。

「我們走的時候，好多人都哭了，現在想想挺丟人的，但當時是真不捨得。」李鋒想，那是在極端艱苦的環境下，一起經歷過生死考驗才會有的情感。

2020珠峰高程測量登山隊隊員在珠穆朗瑪峰峰頂開展測量工作。（新華社）

珠峰測量期間，讓張慶濤最感動的是一件小事。有一回下大雪，在珠峰山腳工作的水準測量組，一早就開著車到大本營，他很詫異，下那麽大的雪，上山幹什麽？結果「他們扛著風乾的羊肉，還帶了一些禮物，說要去二本營看看兄弟們，給交會點的隊友送點好吃的過去。」

張慶濤說，在這次一波三折的珠峰測量過程中，每個組的隊員都能扛住壓力，順利完成任務的原因之一，與這種「革命友誼」是分不開的。

程璐則說，珠峰留給他的，更多是人與人之間的情感聯結。「在那種極端環境下，任何一件往日覺得很平常的小事，都好像有著不同的意義。比如，背著儀器、補給走在路上，有人說我幫你，那都是過命的交情。」

作為參與珠峰測量的一員，他也和所有人一樣覺得榮幸。「以後新的珠峰高度寫進教科書，我可以驕傲地跟小朋友講，這個數字是爸爸測出來的。」（中國新聞組整理）