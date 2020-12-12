社區團購進入戰國時代

社區團購近年受到中國民眾歡迎。(取材自百度百科)

「1分錢（人民幣，下同）一袋食鹽」、「9毛錢一份青菜」…從瓜果蔬菜到肉禽蛋奶，應有盡有。社區團購號稱是中國零售最後一戰。阿里巴巴、騰訊、拼多多、滴滴、美團等網路巨頭紛紛入局，燒錢大戰愈演愈烈。

中新網報導，目前各個平台對社區團購的理解不盡相同，一般來說，社區團購是以社區為單位，以社群 為交易場景，依靠團長向社區居民推薦商品、促成交易的一種電商模式。

社區團購平台、團長、消費者是社區團購中三個重要的組成部分。社區團購平台根據需求採購貨品，然後送至團長指定地點，由消費者自提，也有少數團長（或其團隊）會送貨到家，幾種模式都是團長從中抽取佣金。

燒錢大戰 網路巨頭精兵盡出

報導指出，今年以來，幾個網路巨頭都派出精兵強將加入社區團購大戰。滴滴今年5月份成立了「橙心優選」，短短幾個月，截至目前覆蓋16個省份；7月份，「美團優選」推出，由美團高級副總裁、S-team成員陳亮親自帶隊。

拼多多入局較早，最早推出了「快團團」，後面還推出「多多買菜」。阿里則是投資 了「十薈團」，騰訊投資了「興盛優選」。

除了已入局者，還有巨頭虎視眈眈社區團購市場。報導指出，京東也在籌備社區團購項目，但暫未公開帶隊人選。另有媒體報導，字節跳動、快手也將入局，字節跳動社區團購名字就叫做「今日買菜」或「今日優選」。

此外，有消息稱，阿里已成立了社區團購事業部，要砸錢支持「盒馬」進軍社區團購。阿里方面對此暫無回應。

美團優選也布局社區團購。(取材自微博)

不難預測，隨著網路巨頭的加入，社區團購的燒錢大戰會愈演愈烈。

有消息稱，幾個網路巨頭在「N倍薪資挖興盛優選人才」。興盛優選作為社區團購開拓者，2014年就開始探索業務模式，2018年正式註冊成立。其提供的數據顯示，目前日均訂單1000萬單，預計2020年，平台GMV預計將達到400億元。

興盛優選方面對中新網表示，確實有人被挖走，但各個省區，核心管理人員也極其穩定。

山雨欲來風滿樓。「到處挖人、到處燒錢、到處開店是社區團購目前典型的三個特點。」有分析稱。

坐等收錢 團長人脈核心優勢

報導指出，團長是社區團購的一個重要組成部分，所以有說法稱，「得團長者得天下」。不少平台顯示，長期招聘團長，幾乎無門檻。

如，美團優選招聘團長頁面顯示，作為團長，你只需要線下收貨，安排送貨就行，即平台每日免費送貨上門，團長妥善保管，然後通知消費者上門取貨。「這簡直就是坐等收錢的生意。」有網友如此評價。

但如果想賺得多一點，那麼團長要建立社群（一般是微信群），維護社群關係，在群內分享商品，組織顧客團購，等等。

所以，團長的核心優勢是有「人脈」，最起碼要混個社區臉熟。社區的小賣部、菸酒店因而成了香餑餑。

社區團購是以社區為單位的一種電商模式。(取材自百度百科)

在河北某地當社區團購團長的沈女士透露她一天的行程安排：每天下午陸續開始選品，將看起來不錯的產品鏈接發至她建立起來的微信群，到了晚上，把當天截至23時的單子匯總起來，第二天一早，平台倉庫會將訂單商品送至小區門口，陸續安排消費者取貨或送至其家中。「現在為了維護人氣，對一些不方便自提的消費者，我雇了一個人幫送貨。」

橙心優選在成都玉林的一處合作提貨點。(取材自微博)

報導稱，從多個社區團購平台觀察發現，便宜的東西還真不少，基本上每天甚至每小時都有秒殺活動。「1分錢一袋食鹽」、「9毛錢一份青菜」、「1分錢一個橙子」「15元2.7斤的土雞」。

有消費者表示，社區團購的魅力在於便宜且種類多，而且即便你買2塊錢的豆腐，它也會免費送到你家或在小區門口自提。

除了消費者，當個團長也可薅羊毛（抽成賺錢）。如果自己有個店，申請當團長後，負責保管下商品，順便就可以把錢賺了。有媒體稱，某平台團長一天20單，一個月下來，抽佣金超過一萬元。

目前不同社區團購平台，團長的抽佣金比例不同，最高的達到25%。沈團長表示，她的佣金比例是8%，前期還有運費補貼，每單3元左右，但實際上很多消費者是自提，這一部分運費錢就落自己兜裡了。

至於這波羊毛還能薅多久，這得看網路大佬們燒錢大戰打多久。目前看，大平台都信心滿滿，畢竟都是不差錢的主兒。

商機無限 市場尚處萌芽階段

11月3日，滴滴CEO 程維剛在內部會上表態「滴滴對橙心優選的投入不設上限」，隨後滴滴就調兵遣將，將大批技術和運營業務骨幹派往橙心優選，滴滴高級副總裁陳汀任橙心優選CEO。

盒馬鮮生CEO侯毅稱，「這是一個全新的電子商務模式，目前，社區團購僅處於萌芽階段，今天大家看到的，一定不是未來最終模式。」

美團創始人兼CEO王興近日則表示：「基於整個戰略任務，美團優選絕對是我們想要做的事情，這是一個大市場。」

「賣菜是個苦業務，但從長期看都有很大的社會價值。」拼多多CEO陳磊此前表示，「我們在農業方面的投入，無論是雲端的技術模式革新，還是地面的基礎設施投入和技術改造，都能為在線新經濟的持續發展提供巨大動力。」

針對網路巨頭的入局，興盛優選還舉行了管理層的戰略會議，「首先要讓用戶滿意，用戶滿意就不會造成流失；其次，是要不斷擴大規模，加築自己的壁壘。」

不難看出，對於社區團購，大佬們都沒有退縮的意思。

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社區消失成隱憂

「網路巨頭正在奪走賣菜商販的生計」話題近日在網上討論火熱，澎湃新聞刊登評論表示，更值得擔憂的是社區的消失。

評論指出，網上熱議阿里、騰訊、拼多多都在投資「社區電商」以致一些賣菜商販的生計大受影響的說法很有道理，但並不是一個新故事。外賣行業的崛起，讓很多小餐館面臨困難，但反應過來之後，餐飲業慢慢調整，很多小餐館都以外賣為主，縮小店面（不需要招那麼多服務員），也減少了房租。過去小餐館的服務員，現在可能騎著車奔波在送餐的路上。人們仍然需要吃飯，也需要有人做飯，只是中間環節發生了巨變。

社區團購興起，引發搶菜販生意憂慮。(取材自微博)

評論認為，這個變化其實非常複雜，並不能簡單概括為「誰奪走了誰的生計」。就賣菜的小攤販來說，他們可能也不得不重新想辦法來解決自己的生計。「我盡量減少自己在網上買東西，並不是出於對小攤販命運的同情心，而是他們能夠提供一些互聯網無法提供的東西。有些蔬菜，要比App上買的新鮮，在蔬菜店，你可以現場構思午餐，也可以挑選，偶爾還能有奇思妙想。」

評論指出，值得擔憂的並不是「攤販的生計」，更值得擔心的是「附近」的消失。

評論舉例，過去十年，一些社區小店更新頻繁，都很難長久。以十年這樣的長度來看，不管是社會還是城市，都「進步很大」，但是小區周圍店舖的租金，卻沒有明顯上漲，因為大家生意都不好做。

這些小店的作用要遠比大家想像得重要得多。疫情期間，網上有很多人喊著囤糧，但是你到下面小超市一看，米糧充足，你就會安心下來。在作家簡·雅各布斯看來，這些小店是維持社區安全的核心。

熱鬧的社區，經常有人走動，這創造了一種氛圍，讓壞人望而止步。這些是電商巨頭們沒有考慮過的問題，但是卻對每一個居民都至關重要。現在開始有懷疑、反省甚至反思，這都是一種進步。