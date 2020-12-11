30天離婚冷靜期 恐遇冷

2021年起，要領到離婚證更難了。（取材自觀察者網）

為挽救愈來愈多的怨偶，當局這次祭出「離婚冷靜期」，直接「介入」了人民的婚姻。只是，花30天，就能解開彼此心結，重新經營婚姻嗎？

新法掀爭議 離婚變難了

中國 離婚登記對數連十年增長，家暴 等現象帶來的社會問題頻傳，出生率創下建政70年以來新低，所帶來的人口危機又芒刺在背，當局決定從「源頭」下手，立法規範了30天的「離婚冷靜期」，自2021年起實施。但這項創意新規卻被許多人罵翻了，甚至呼籲怨偶們「倒計時一個月，要離的趕緊離」。

這項新措施原本是帶著社會的期盼迅速出台，為的是解決愈來愈高的離婚率，和媒體上不時出現的夫殺妻、妻殺夫還有不堪家暴而跳樓、自殘等等令人怵目驚心的案件，但民政部日前的「提醒」，卻不像此前那樣受到網民普遍的支持。因為大家發現，新法讓離婚「變難了」，不拖上個把月，很難「善了」，而對某些人來說，不但冷靜不了，更可能是「折磨」。

根據民政部在12月3日發布的公告，「中華人民共和國民法典」將於2021年1月1日起實施，為了貫徹民法典有關離婚冷靜期制度的規定，民政部對婚姻登記程序進行調整，在離婚程序中增加冷靜期。

夫妻雙方自願離婚的第一步是先簽好書面離婚協議，共同到有管轄權的婚姻登記機關提出申請，並提供相關證件和證明材料。機關受理時要先進行初審，通過後發給申請受理回執單，不符合離婚登記申請條件的不予受理。

「離婚冷靜期」可能讓好不容易做出的人生重要決定在30天內翻盤。圖為一名女子在北京一處離婚登記廳門前。（中新社資料照片）

接著就是冷靜期。民法典規定，當事人自收到「離婚登記申請受理回執單」之日起的30日內，任何一方不願意離婚的，可向原受理機關申請撤回離婚登記，經核實無誤後，機關會將兩人「離婚登記檔案」存檔。如果雙方自離婚冷靜期屆滿後30日內沒有回原受理機關表明是否要繼續申請流程，一律視為撤回離婚登記申請。

通過冷靜期的當事人，自離婚冷靜期屆滿後30日內，應持相關證件和材料，共同到婚姻登記機關申請發給離婚證。此時必須經受理機關再一次審查，不符合離婚登記條件的不予辦理，符合條件者，由機關依「婚姻登記工作規範」規定，予以登記，發給離婚證。

增五道程序 繁瑣成折磨

而「婚姻登記工作規範」裡有幾個申請登記的必要程序，包括婚姻登記員受理離婚登記申請時，應分開詢問當事人的離婚意願，以及對離婚協議內容的意願，並進行筆錄再交由當事人閱後簽名；雙方若自願離婚且對子女撫養、財產及債務處理等事項協商一致，需填寫「申請離婚登記聲明書」，在監誓人面前完成並按指紋，並由雙方在離婚協議上現場簽名。

規範中還有一條是：離婚登記完成後，當事人要求更換離婚協議書或變更離婚協議內容的，婚姻登記機關不予受理。

也就是說，在新法規範下，想離婚的夫妻，自2021年起需經過申請、受理、冷靜期、審查、登記（發證）過程，這五道程序都完成，也領到離婚證了，就沒有再反悔的機會。對照2003年的「婚姻登記條例」連審批期都沒有，怨偶們在申請當場就能拿到離婚證的快速，「民法典」的新規讓離婚從大路走成了小路。

中國離婚率近年攀升，圖為上海一家離婚服務公司的心理諮詢師在進行線上諮詢服務。(新華社資料照片)

這其中最受爭議的就是30天的離婚冷靜期。如果是家暴因素要離婚的，怎麼熬得過這30天？萬一施暴的一方基於報復心態而變本加厲，不是要出人命了？對此，民政部4日又補充說明，「冷靜期」只適用於夫妻雙方自願的協議離婚，對於有家暴情形的，當事人可以向法院提起訴訟，訴訟離婚並沒有「冷靜期」的規定 。

民政部社會事務司司長王金華並在4日的民政部通氣會上表示，在離婚冷靜期內，任何一方只要不同意離婚，等於雙方沒有達成共識，要麼通過法院去起訴，訴訟離婚，要麼兩個人在一塊生活，說明你們還要再冷靜反思。

但這番話又引來網民的質疑：「要麼死，要麼死忍」、「用二分法解釋婚姻？」、「應該來個結婚冷靜期，頭腦發熱結婚再後悔就更不好了，何必離得這麼麻煩？」。

離婚變難了 結婚變少了

況且，在現實中，起訴離婚不是只要提出訴訟就能輕鬆解決的，根據以往判例，一審判決不予批准的並不少見。當事人身處痛苦的婚姻關係裡，還要歷經漫長的訴訟過程，不斷回顧不願再提及的過去種種，這不是一般人所能承受的身心煎熬。而如今，離婚冷靜期似乎也成了另一種磨人的心靈訴訟。

政府訂定冷靜期的立意原是在出手救婚姻，但「離婚變難了」讓更多原本就不想走入婚姻的年輕人更加退卻，他們開始思考「如果離婚這麼不容易，我為何要輕易結婚？」，「請神容易送神難，這不是挖坑給自己往裡跳？」，「以後不領證，同居就好了」，「結婚的人只會愈來愈少，生育率會更低，這是政府要的結果？」。

也有人認為「離婚冷靜期」入法，其實是變相讓「離婚不自由」。人人都有結婚、離婚的權利，既提出離婚，不論是否深思熟慮，背後都存在了無法認同對方繼續做為自己配偶的因素，即使兩人度過了冷靜期決定不離婚了，那些背後的因素若沒能根絕，不就只是短暫的和諧？若再遇到習慣性衝動、反悔的夫妻，那不是要不斷浪費行政資源？

離婚冷靜期推出，導致更多年輕人不願踏入婚姻。(中新社資料照片)

況且，「勸和不勸離」是古早社會傳下來的傳統觀念，在當今社會中不一定適用，因為任何人都可能犯錯，也應有重新修正錯誤的機會，在選擇配偶上也是一樣。明明相處後發現對方已經不是「對的人」了，還要在30天裡每天「冷靜」的想著對方的「不對」，或是任由殘留的溫存回憶在心中拉鋸，坦白說，對已經鐵了心離婚的一方來說，這也是一種家暴。

而真正面對身體暴力的一方，不是每個人都能立即訴離，他們在這30天中，是否受到了相關法令的保護？紅星新聞引述知名婚姻法律專家游植龍表示，一方若在冷靜期中強行發生性關係，有可能構成強姦罪，但若能證明夫妻關係正常，就不涉及犯罪。他認為冷靜期算是夫妻間的「非正常」情形。

只是這其間如何舉證、清楚界定，攸關冷靜期間的夫妻雙方權益，除了既有的家暴等法令可約束外，是否應該再增設相關法令做進一步的規範、保護，未來還需依實際案件判例做考量。

想杜絕亂象 須輔導配套

離婚冷靜期儘管在網絡上遇冷，但肯定的聲音也有，特別是針對那些「一時衝動輕言離婚者」有冷卻的效果，給他們一個月的時間仔細思量，不要只是因為一時的吵架、打架而負氣喊離；這會讓更多的夫妻思考婚姻的意義和價值，對降低離婚率、杜絕假離婚有一定的作用，也是解決目前離婚帶來的社會亂象的一個好方法，感情好了，還有助於提高生育率。

無論支持者或反對者，大都認為離婚冷靜期需要制定配套措施並行。例如許多人擔心若對方在冷靜期內反悔，協議離婚很可能就要變成訴訟離婚，如此一來至少要拖上年餘，還不見得離得成。中國青年報引述北京 市煒衡律師事務所高級顧問張逢春表示，這種情況值得重視，建議在冷靜期內增設社會組織介入干預、科學輔導，協助化解矛盾，減少離婚，也不致使法院相關案件大增。

中國法學會婚姻家庭法學研究會常務理事楊曉林也認為，婚姻家庭諮詢師、心理諮詢師、律師應及時介入申請協議離婚登記的當事人雙方，適時開展心理評估與輔導，達到調整、修復和治療家庭關係的目的。

想了解多數民眾對離婚冷靜期究竟是否能接受，不妨統計一下2020年最後三個月是否出現了離婚潮，和2021年實施後，冷靜期期間家暴、婚姻財產分配爭議案件，以及訴離案件中因冷靜期離不成才走上法院的案件是否增加，這些數據不盡然能窺全貌，但多少能略知一二，畢竟結婚和離婚都是人生大事，馬虎不得。