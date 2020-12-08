消失的殺馬特 折射底層農村青年生活

「殺馬特我愛你」劇照。（取材自中國新聞周刊）

殺馬特是一群十幾年前被困在「超級工廠」中打工，近乎赤貧，極度缺乏安全感的90後青少年農民工。除了頭髮，他們曾經一無所有。

階層分化 鄉村非主流時尚

李一凡第一次見到那些圖片是在2012年，圖片裡的年輕人梳著五顏六色高高隆起的爆炸頭，搭配著五顏六色的衣服，臉上畫著濃妝，李一凡很興奮，認為中國 有「朋克」（龐克，punk）了。但那不是朋克，那是「殺馬特」。

早在2007年前後，「殺馬特」青年的照片開始在互聯網上瘋傳，但在一輪輪群嘲過後，那些造型誇張的年輕人從網上迅速消失。作為一個紀錄片導演 ，李一凡把話語權還給殺馬特，讓他們在鏡頭前訴說自己的人生，這就是如今在網上備受關注的紀錄片《殺馬特我愛你》。

剛開始尋找殺馬特的時候，李一凡認為，他們可能是出身農村的邊緣大學生或大專生，用「自黑」去反對商業化的藝術潮流。實際接觸後才知殺馬特青年是另一群人：小時父母打工，早早輟學，未成年就被工頭帶出來到東莞、深圳、惠州、溫州等地打工，流浪多年。

從四川大涼山出來的彝族女孩安曉蕙就是典型的「初代殺馬特」。1993年出生的她，12歲被工頭帶到惠州，發現工頭吞掉她的大部分工錢後，2007年一氣之下逃離。在一家溜冰場裡，她因為喜歡兩個女孩梳著顯眼又高高的髮型而和她們成為朋友。後來她才知道，羅福興是這種超級賽亞人般髮型最初的引領者。

羅福興今年25歲，出生在廣東梅州，10年前就管理著數量龐大的殺馬特QQ群。他口齒清晰，腦子轉得飛快，聊起抽象、有深度的話題就特別興奮。他突出的思維能力就來自做鄉村教師的外公的薰陶。

11歲那年，叛逆的羅福興輟學到家附近的工廠打工，燙了個爆炸頭，把自己以日本視覺系搖滾吉他手石原貴雅髮型為底，用髮膠高高立起又化了妝的自創髮型照片傳到QQ空間，結果一炮而紅，網上很多人開始模仿。他又根據Smart（時尚，先鋒）這個詞，給這個髮型起了個聽起來有氣勢的名字，叫「殺馬特」。成為殺馬特風潮最初的源頭之一。

2001年，中國加入WTO後，大批青年農民工應運而生。那時，喜歡日韓視覺系打扮、愛用火星文的「非主流」年輕人分為城市和鄉村兩種類型，2005年後，城市非主流青年逐漸清新文藝化，鄉村非主流異軍突起，其中造型最扎眼的一群分化成為殺馬特青年。

逃離工廠 搞怪造型成寄託

儘管都是「超級工廠」的農民工群體，殺馬特青年和深圳那群日結工資，得過且過的「三和大神」有較大的不同。「三和大神」們更加絕望，而殺馬特們普遍對身體和審美比較敏感。這種敏感性讓他們從造型上開始反叛，逃離工廠，尋找更廣闊的天地。

頭髮是最簡單、最易被旁人觀察到的造型反叛。他們用濃厚髮膠定型的沖天長髮，髮色越鮮豔越好。殺馬特們愛穿拖鞋，男孩子喜歡緊身T恤，女孩子愛穿吊帶，有時候手裡還要拿兩張零錢，不用錢包。他們最常做的事就是把這些照片發到QQ空間中展示。搞怪的造型也使他們成為人們既定印象中的「壞孩子」。

至於殺馬特們喜歡的歌曲，除了一些後來被批評為「低俗」的網路歌曲外「都是盜版」。羅福興笑稱，那些歌說出來太羞恥。當時很多殺馬特會在軟體下載伴奏，類似喊麥那樣瞎唱瞎錄，就算是「原創」了。

逃離工廠之後的殺馬特最喜歡的活動是溜旱冰。安曉蕙後來到了殺馬特青年聚集的「聖地」東莞市石排鎮投奔堂姐，堂姐看到她的髮型後也迷上了殺馬特。兩人經常起個大早，做好髮型，揣幾個饅頭就去溜冰場，花3元錢（人民幣，以下同）就能玩一整天。每逢節假日，很多殺馬特青年也會在街上遛彎、聚會，他們稱作「炸街」。

2020年10月2日，在廣東東莞市石排鎮舉辦的「殺馬特」大會中，參加者正在上妝。（取材自知乎）

中國社科院農村社會問題研究中心祕書長李人慶曾和李一凡一起到多位殺馬特青年的故鄉調研。他發現，殺馬特青年在曾是留守兒童的成長過程中，社會、學校和家庭都沒有提供必要的支持。他們十來歲被迫進入社會「摩擦碰撞」，靠著自己硬撐下來。

很多殺馬特在超級工廠中一天工作十幾個小時，而被人欺負，騙走工資才最讓他們寒心。一個叫韓亞傑的工人說，有一年他正等著領工資，打算帶女朋友回家結婚，本該領到七八千元錢，最後工頭只發給他29元，回到女朋友那裡他大哭起來，現在兩個人也早已分開。

獲得關注 同類認可組家族

當顯眼的髮型成為大街上簡單的共同標識，從小孤獨的他們獲得關注和同類認可，即使屢屢被騙又需要社交，也寧可讓自己奇怪一點，顯眼一點。

「家族」這個詞成為理解殺馬特青年的關鍵，比如殺馬特群體中最著名的「葬愛家族」。李人慶經過多次和殺馬特青年的聊天認識到，這種家人、社群一般的互相認同和互助，最後甚至發展到可以用來搭建人才網路，幫助殺馬特青年之間互相介紹找工作。

2017年12月，「殺馬特教父」羅福興已經剪去了殺馬特長髮，在廣東深圳開一家屬於自己的理髮店，擔負起養家的責任。（取材自中國新聞周刊／視覺中國圖）

工廠老闆們自然不喜歡這種奇怪的髮型，因為它代表著不受馴化。羅福興為了頭髮自由就專門撿家鄉的小工廠打工。安曉蕙也專門找相對自由的私人小廠工作，有次外國人參觀她所在的一個為寶馬公司生產汽車配件工廠，看到她們的頭髮，豎起大拇指稱讚，此後，老闆居然公開允許她繼續玩這個髮型。

有媒體估計，殺馬特青年最多的時候有幾千萬，也有傳說，羅福興最多管理著20萬殺馬特青年的QQ群，並沒有實際證據。隨著幾次「剿滅」，僅以一股流行風潮為維繫「紐帶」的殺馬特文化，在人們的視線中越來越淡。

2011年、2012年，有視頻博主惡搞、模仿殺馬特的造型和行為，引發貼吧、論壇網民罵戰。2013、2014年，殺馬特們的圖片被視為「低俗」而被網路清理行動逐漸清除。另一方面，僅靠誇張造型和幾首盜版歌曲維持的殺馬特沒有其支撐核心，也是衰落原因。

打工共情 社會應給說話機會

李一凡近兩年見到的許多殺馬特青年變得害羞內向，不敢接觸陌生人。他估計，現在殺馬特群體在全國應該只剩下幾百人。

羅福興當年那些的殺馬特朋友有些和他一樣正在「奔向小資」，攢錢買車、買房。他做著理髮師，玩抖音和快手，靠手藝和打賞一個月也能有一萬多元收入。安曉蕙和老公一起經營理髮店，兩個人有房有車，還要為不到兩歲的兒子攢錢上幼稚園，有時會覺得年輕時玩殺馬特挺幼稚。

另類的造型曾讓他們成了人們既定印象中的「壞孩子」，但李一凡鏡頭中的初代殺馬特們，眼神清澈，話語質樸，講述著自己如何離開家鄉，如何被人欺騙，在工廠輪班幹活的經歷。

有青年在訪談中笑著回憶打工時的情景：我站著都能睡著。這句話和「打工詩人」許立志的一句詩幾乎一模一樣。在導演李一凡徵集來的900多部工廠視頻中，有的壓抑，有的發來被機器切掉的帶血手指，有人排著長隊的求職隊伍，一天到晚機械做工的流水線。

紀錄片《殺馬特我愛你》上映後，李一凡收到的反饋出乎意料：「85後」到「00後」的城市青年群體對這部電影 最有共感。或許是出於同為「打工人」的心聲，也或許是出於同齡人之間的共情。

李人慶認為，殺馬特就像青春痘一樣，是一個社會正常、必要的一個區塊，它構成了90後農民工歷史的一部分，所謂的發展犧牲、遮蔽了部分群體的利益，而殺馬特的出現就是這一存在的最好證明，社會應該讓他們有說話的機會。

而作為導演，李一凡發現，看過這部電影的人，對殺馬特的想法大都有所轉變。他覺得，人們正在逐漸看到並理解，甚至愛上這個曾經被視為異端的群體。