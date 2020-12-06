網上求職找工作 一腳踏入「情色招聘」陷阱

中國每年將迎接數百萬畢業生投入社會，找個好工作成為學生們的心願，圖為在山西太原舉行的企業招聘會。（中新社）

「找工作，跟老闆談...但如果要你躺著談呢？」記者臥底調查曝光線上求職陷阱。招募「董事長特助」、「生活助理」、「保母」等職位，誘人的優渥薪資，實則是大老闆在物色性服務對象。

udn轉角國際引述新京報報導，出現「情色招聘」資訊的線上求職平台，是擁有超過6000萬用戶的、號稱中國 最大求職網之一的「BOSS直聘」，2014年上線後主打讓求職者與業主直接可以快速聯繫的去中介化平台，儘管業績營運出色，卻也在過去幾年當中出現過類似的假招聘案件。

新京報日前接到幾則民眾舉報求職平台「BOSS直聘」，掛羊頭賣狗肉的情色招聘，因而展開調查。在這篇「招聘網站裡的情色陷阱：招助理實為拉皮條」報導中，記者臥底採訪，找到20家內容簡單、工作內容形容曖昧且可疑的職銜進行投遞，其中有7家主動回覆聯絡，記者實際與之周旋。

老闆要求上車面試。（新京報視頻截圖）

媒合大老闆 仲介要紅包

第一個案例中，洋洋灑灑寫著「中國勞斯萊斯俱樂部特別助理」，月薪待遇人民幣1至1.5萬卻沒有表明實際工作內容。接上線後，對口者並非公司人員，直言不諱就是為客戶物色女性的仲介，化名「東哥」。東哥直言月薪10-30萬人民幣都是有可能的行情，重點是要能「接受每個月不超過三次的曖昧關係」，並要求應聘者在錄取後發出3000-5000元紅包，表示「這是規矩，剩下的都是客戶給我們傭金。」

在「東哥」的安排下，記者在朝陽區三元橋附近的酒店咖啡廳等候與「總裁」第一次近距離接觸，接著在其指示下上了一輛黑色高級廂型車，裡面有司機與一名年約30歲的男子等候。接著男子與記者對話要求了解過去的工作薪資水平、到京時間長短、感情經歷還有性經驗。男子表示，「我們倆的頻率就是一個月發生3次到5次的性關係。」該職在任期間也不得與他人發生性關係，確保健康。

並在接連談話後，男子要求記者先進行健康檢查，「有沒有胸啊？我看看」冷不防一記摸奶手讓記者差點成為霸道總裁的俎上肉。最後在記者拒絕後續下車結束。

新京報記者事後詢問勞斯萊斯在北京 地區的兩家服務中心，官方表示沒有該企業私設的車友俱樂部，再進一步對照工商查詢發現，這個公司所屬的「世界財富精英會」實際上是專門造假的山寨協會，過去曾被中國多家媒體揭露，後來遭法院吊銷工商執照。

秘書變女伴 摸胸驗健康

記者臥底走訪的第二個面試 套路也相去不遠。所謂北京一個高爾夫球俱樂部私人別墅區的「生活助理」一職，資歷要求一年以內工作資歷，月薪5000-6000人民幣不等還需「上進心強」。在記者面試當天，面對業主約40多歲，東北口音、光頭，穿著花襯衣的「李總」，要求照顧他的吃喝玩樂衣食住行，成為酒局女伴，需要學會禮儀接待，不需要實際負責工作事務。在面試結束後，這位「李總」同樣突如其來將記者拉入懷中撫摸頭髮和手臂持續約10秒才放手。

記者整理了這些職缺資格，要求通常「語焉不詳、模稜兩可」，薪資級數可大可小，應徵名目通常是「私人助理」、「貼身助理」、「家政」等職銜。面試地點也非正規的辦公室地區，通常是在私人俱樂部、豪宅或是第一個案例中黑色廂型車此種詭異地點。

有遇到類似情色招聘的網友就指出，「BOSS直聘上的面試，面試完突然刮了我的鼻子、摸我的頭髮，在車上動手動腳，說要我當女朋友兼秘書，8K一個月。」套路相似。

儘管BOSS直聘回應：「中國勞斯萊斯俱樂部特別助理」等工作均已下架並凍結帳號。但實際搜尋仍可發現不少「工作一年內」、「20歲以下」、「外貌姣好」、「空服專業優先」、「無婚戀計畫」，且薪水一萬人民幣以上的董事長秘書、生活秘書等職缺。在多次出包後，網站未來該如何核實色情招募案，也仍是難題。

李文星誤踏傳銷陷阱而死。（取材自微博）

做IT變傳銷 李文星喪命

BOSS直聘出包並非首次。

2017年畢業於東北大學的山東青年李文星，畢業後感於父母年事已高，希望能在離家近一點的地方上班，因而積極報名Java培訓班，習畢後找尋相關工作，目標能在三年內當上高級工程師。

然而事與願違，首次在BOSS直聘上找尋多個Java相關工程師一職，與一個名為「北京科藍」公司接上線，在電話面試確認錄取後，對方以「QQ郵箱」回覆他，要求他在指定時間赴天津濱海高新區軟體園報到。

李文星沒有思考此途就出發就職，此後他與家人的聯繫開始變得有違常理，最後一次通話中他告訴家人「誰打電話要錢你們都別給」，隨後在二周後被人發現陳屍於天津市靜海區。

李文星死亡後，警方調查發現，一個名為「蝶貝蕾」的傳銷組織成員，利用BOSS直聘上毫無驗證機制的漏洞，冒用「北京科藍軟體系統有限公司」發布求職訊息。

線上求職驗證有漏洞，讓傳銷業有機可乘，圖為公安幹警打傳現場。（取材自冰點周刊）

網友整理傳銷套路，盛行於北方的傳銷組織，是直接採取限制人身自由，以形同拘禁的手段要求會員繳費與投入拉下線工作，並在沒有利用價值，或有其他需求才會放其自由。警方認為李文星也是在被組織控制放其自由後落海，然而死因是他殺或是自殺不明。

李文星的父母在悲劇發生後，對BOSS直聘的母公司北京華品博睿網絡技術提出訴訟要求應對技術漏洞進行賠償。另外，遭冒名的「北京科藍」公司也表示，公司方人資會在面試及錄取相關的訊息往來上，用官方帳號進行聯繫，絕不會用私人電子郵件來進行交涉。

李文星事件後，官方雷厲風行掃蕩傳銷組織外，BOSS直聘執行長趙鵬，也出面回應承諾大眾會開始相關上架機制，讓憾事不再發生。然而三年過去了，情色招聘遭臥底記者爆出，BOSS直聘回應已把相關職位應徵資訊下架，也將這些公司刪除，禁止上傳職位。

Boss直聘與代言人蓋爾·加朵和中國女星劉濤。(取材自官網)

性騷擾、邀上床… 層出不窮

「2020年互聯網招聘行業研究報告」顯示，全中國有82.1%求職者在網路上求職，人力市場數量龐大。創立於2014年北京的BOSS直聘，以「直聊」為求職網站賣點，求職者選中屬意的工作後，便可直接與刊登方直聊，並聲稱是提升「精準匹配」為號召的平台。

2019年7月，BOSS直聘成立五周年，用戶超過6000萬，市占率10%，在蘋果app下載排行榜，人力資源類的前三名。年營收規模達「10億級」，成為該行業別中的第三。根據「2020胡潤全球獨角獸榜」的排名，BOSS直聘以70億人民幣市值為列榜中第351名。

這麼一家偌大線上求職網，能否讓使用者用得安心、安全？答案是否定的。

「轉角國際」編輯群實際操作，用手機下載BOSS直聘App後直接開設公司，以假公司名、假職銜與在網上搜尋到的公司登記號註冊，很快就能直接發布虛假的求職訊息。

中國每年將迎接數百萬畢業生投入社會，找個好工作成為學生們的心願，圖為在武漢舉行的企業招聘會。（新華社）

在報導刊出後，也有不少網友留言分享，自己曾在該求職網上遇到面試性騷擾、甚至是性邀約的經驗。面對層出不窮的色情招聘案，也讓品牌主打的女性自主形象更顯諷刺。

北京律師趙佔領表示，就算BOSS直聘沒有法律義務要事先審查使用者所發布的內容，但也應該採取一些技術性或人工檢查來防範詐騙或情色招聘，如果直接地連情色文字和圖片都可以自行隨意發布，很明顯沒有盡到基本管理義務。

而針對非法性交易即使能以「治安管理處罰法」開罰，但職業招聘案是否適用該法，又能否落實，又是另一個層次的問題。(中國新聞組整理)