住在5元旅店的女人們

熄燈前，女子宿舍的住客坐在一起嘮嗑。(取材自新京報)

在吉林市，有家開了24年的女子旅店。以前，花兩元（人民幣 ，下同）便能在這住一晚，來的多是被家暴 後逃出來的女人，現在房費漲到了五元，住客幾乎是農村進城務工的單身女人。有人睡一晚就走，有人把這裡當成落腳地，還有人在這「養老」。

11月11日傍晚，背著鼓囊囊的行李包，女人推門走進旅店。

「來住宿嗎?」燙著棕色短捲髮，穿著牛仔馬甲和黑色絨衣的小個子女人，趿拉著鞋從門口的小屋走出來。

這是旅店的老闆孫二娘，今年68歲了，她每天透過小屋玻璃窗打量著每一個進店的女人，說得最多的一句話就是，「有錢就交，沒錢拉倒。」在住客眼裡，這個小個子女人性格潑辣，像「水滸傳」裡的孫二娘。

落腳 30歲到70歲都有

開業24年來，旅店住客幾乎都是農村進城務工的單身女人，也有下崗的女工。她們中最年長的超過70歲，最小的剛過30歲。

以前，花兩元便能在這兒住一晚，來的多是被家暴後逃出來的女人，「把這裡當成了避難的地方」。孫二娘記不清，最多時一晚住過多少人，只記得以前大通鋪上躺滿了人。

在過去10年時間裡，房費從兩元漲到了三元、五元，來這裡住的人少了——「幹一天活，活一天」。

11月11日傍晚，女子宿舍或坐或臥的有四個女人。

劉桂蘭是高低床的下鋪，她今年77歲，是宿舍裡眼下年紀最長的一位。

她已經斷斷續續在宿舍住了二十多年。這是劉桂蘭來到這座城市的第一個落腳地。老伴患癌去世後，家裡為治病背了一屁股的債，兩個兒子出門學瓦匠和木工，女兒也在外地打工。十多畝的苞米地，苞米兩毛錢一斤，除去種子、化肥等成本，剩不下幾個錢。

莊裡幾個女人進城打工回來時告訴她，城裡有活兒幹，能掙錢。她賣了家裡的土房，還上一部分債，揣著幾十塊錢，收拾幾件舊衣裳去了吉林。

50歲的何芳刷著手機 屏幕聊天，丈夫去世後，她出來打工，在附近一家飯店上早班，每天從早晨7點上到下午五點。

65歲的鄭秀娟則用手機跟孫女視頻。她這一趟來宿舍住了有八天，一直沒接到活兒。

女子宿舍一角。(取材自新京報)

避難 多從家暴中逃離

這一趟鄭秀娟出來得晚。在家掰苞米二十來天，她的雙手十指被割出細細長長的口子，一沾水就疼，指甲縫兒留下搓不掉的黑色印記。她休養了幾天才來找活兒。正趕上農忙結束，農村來掙錢的人多起來，「找活兒就難了」。

裹著被子躺著的張清64歲，她頭髮灰白，面色顯得暗黃，額頭上有幾道深深的褶皺。在幾個女人裡，她是被家暴多年後，「淨身出戶」後孑然一身來到了這間宿舍。

在老闆孫二娘印象裡，剛開店時，住客幾乎都是這樣的單身女人。她們多是被家暴後逃出來的，有人還帶著幾歲的孩子，「把這裡當成了避難的地方」。

孫二娘記得，剛來宿舍的女人幾乎都不說話，神情疲倦，有人累得躺下就睡，有人偷偷抹眼淚。「沒有人問起傷心事，大家都明白，那個年代的人都很苦。」

「雖然叫宿舍，其實就是個旅店。五六十歲的女人，地裡沒活兒的時候，出來掙幾年錢，找活兒時上這兒住幾天。」

幹活 薪低只能打零工

11月13日，天色微亮，鄭秀娟起身往外走。前一天，家政中介給她介紹了一家保姆活兒，她要去那家看看情況。

每天，鄭秀娟和二十幾個女工擠在這家中介的屋子裡，從早晨七點，到下午六點，平均只有五、六個雇主來招工。這些天價錢壓得很低。1500元一個月的家政工作，都成了搶不著的「俏活兒」。剩下的大多是照顧臥床、生活不能自理的老人，活兒重，工資開得卻比往年低幾百塊錢。

對於鄭秀娟而言，沒活是沒接到好活。她們會挑活兒，待遇好、輕鬆的「俏活兒」難搶。

但劉桂蘭、張清等早一批來宿舍的女人，她們幾乎沒有挑過活兒，「有什麼活兒都去幹」。

劉桂蘭沒識幾個字，只能賣力氣，她幹過工地上的活兒，挑磚抬石灰比地裡的活重得多，她也在附近的飯店打零工，刷一天碗，從早上4點到深夜，累得直不起腰，能掙到十塊錢。

15年前，女子宿舍樓下就是吉林市唯一的勞動力市場。早上三四點，找工的人就開始聚集，胡同裡分成兩排，分別站滿挎著包的男人女人，「雇主挑中了，跟著走就行」。

2006年，勞動力市場搬走了，取而代之的，是胡同裡開了十幾家家政中介，雇主都與中介聯繫。

經歷過勞動力市場的劉桂蘭等人不喜歡現在的雇工模式。劉桂蘭說，起初她不捨得出中介費，在胡同裡站著等活兒，有時站一天，都見不到雇主來問，只能也找中介。

吉林市勞動力市場舊址，招工小黑板前站著等工的女人。現在家政服務成為這些女工工作的主流。(取材自新京報)

攢錢 都是為補貼孩子

劉桂蘭花了五年多時間還完家裡的欠債。住宿和吃飯的開銷之外，她不會多花一毛錢，「能不買東西就不買」，攢下的錢都寄回老家給孩子，冬天時手和臉被凍傷皴裂，她花一塊錢買了一瓶雪花膏，後來換成更便宜的袋裝面霜，一次擠出黃豆大小抹在臉上。

後來大兒子、小兒子結婚，劉桂蘭把攢下的錢都給了孩子。過了幾年，小兒子在一次幹木工活時傷了手，她再一次感覺掙錢的壓力。

劉桂蘭說，孫女長大、上學都需要花錢，她繼續打工，想著能補貼兒子一點是一點，「不覺得辛苦，心疼孩子，宿舍裡大家都是這樣過來的。」

沒活兒的時候，她會到街上去撿些廢品，收在床鋪下，存上一蛇皮袋，她拖去廢品站，幾毛錢一斤，能賣幾塊錢。

她在上鋪床板夾縫裡塞滿塑料袋，這是冬天的防寒利器。零下十多度時，腿上裹上塑料袋，再套上棉褲，出了門雨雪滲不進來，風吹著也不冷。

鄭秀娟則說：「孫子孫女都在讀書，兒子兒媳打工都累得不行了，你說我不打工能行嗎?」六年前，鄭秀娟大兒子結婚，她和老伴給他們拿了20萬首付，在老家買了一棟樓房，裝修又花了快20萬，小兒子在吉林市工作，也得給他準備結婚和買房的錢。

這些女人們幾乎抱著同樣的想法，年輕時打工養育孩子長大成人，攢錢為孩子買房、結婚，補貼家用，等到幹不動的時候再「退休」，「老了幹不動了，就跟兒子過。」

11月13日上午，77歲的劉桂蘭用酒精鍋做早飯。(取材自新京報)

送暖 老闆娘成主心骨

在這間女子宿舍，孫二娘是絕對的主心骨。

20多年前，孫二娘離了婚，從酒廠下崗後，在路口支了個煙攤，幾年後在這棟樓房裡買了一套兩居室，打算留給18歲的兒子做婚房。看著找工作的女人越來越多，她想著幹脆開一間女子宿舍。

旅店在1996年開了起來，很快住滿了。

人一多，睡大通鋪難免會產生些摩擦，這時，就需要孫二娘去主持公道。 「吵什麼，有這時間不如自己去找活兒。」孫二娘嗓門兒亮，宿舍裡會瞬間安靜。

旅店老闆孫二娘在縫被褥。(取材自新京報)

很多人還是喜歡這個潑辣女人，孫二娘常領著宿舍一幫女人去幹零活。給新蓋好的大樓做清潔，二十多層樓，能幹上好幾天，也去水泥廠種樹，大冬天給企業發傳單，最少時20塊錢一天，最多時一天能掙100塊錢。

宿舍裡不管多大年紀都跟著去。天沒亮都興沖沖起來，到地方，雇主看到都是一些老太太來，不太樂意。孫二娘趕緊說了一籮筐好話，雇主才同意。

幹活兒時，她把力氣最弱的女人安排在自己旁邊，「都不容易，能互相搭把手就搭把手。」

「她比誰都心軟，對我們有操不完的心。」劉桂蘭記得，隔天看見有招工，孫二娘跑進來，「這個活你去不去？別嫌錢少，不幹一分錢都掙不著。」

劉桂蘭說，她們留下來的人，大多都是因為孫二娘才選擇住在這裡，不知不覺把這間宿舍當成了家。

張清已經沒有「家」可以回。離婚後，她與孩子聯繫少，她說，「在這兒都好」。張清說，她做好了在宿舍「養老」的準備，「幹一天活，活一天，沒活就拉倒」。

孫二娘說，要把宿舍開到她「老得動不了」的那一天。