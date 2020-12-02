丁真的招牌笑容。（取材自南方+）

半個月上了20餘次的微博 熱搜，誰有這樣的能耐？這個讓中國 各地官微和網民都為之瘋狂的20歲藏族小伙，正用他獨特的純真和野性，撫慰著疫後每一個期待驚喜的心靈。

2020年11月，中國網絡有個突然火起來的男性，與他相關的近20個話題，在微博的閱讀都超過了一億，以他的姓名為題的單一話題更高達16億，而且是全國各地官微都跟著瘋。誰也沒想到，一個某天出門只想買包泡麵回家吃的20歲藏族小伙，會在半個月內莫名其妙紅透半邊天。

數億討論 野性純真擄獲人心

他叫丁真，因為一條不到10秒的短視頻而意外成了「網紅」。這段視頻最初源自11月11日由抖音 帳號「微笑收藏家．波哥」所上傳，視頻中，一個皮膚黝黑、頭髮略顯蓬亂的藏族小伙，用他清澈的眼神看著鏡頭，不時帶著微露小虎牙的純真笑容，靦腆卻又充滿野性的走在藍天白雲的大草原上，獨特的顏值和氣質，讓網民紛紛發問「野性又純真，是怎麼做到的？」也使視頻瞬間刷爆網絡。

丁真的純真令人印象深刻。（取材自申江服務導報）

11月12日，這段視頻被微博310萬粉大V「灰兔子大叔」轉發到微博，人氣飆漲，丁真正式「出了圈」，名字也被送上了微博熱搜。這一切看似巧合，卻也來自不巧，據最初上傳視頻的攝影師波哥說，他本來要拍的是一個叫尼瑪的藏族小哥，結果沒遇上，就拍到了他的哥哥丁真。

截至11月29日，丁真抖音帳號「理塘丁真」粉絲數已經超過了200萬，微博「理塘丁真」粉絲也近百萬。社交平台隨處可見丁真的討論留言，中國官媒也紛紛報導及評論「丁真現象」，許多人把丁真捧上了天，並隨著他的每一則貼文、每一句話而狂歡，但同時也引來炒作、消費等的負面爭議。

不過，更多人關注的是，19天的奇幻暴紅，丁真是如何從一個在四川省甘孜州理塘縣牧馬放牛的普通康巴藏族少年，火速成為迷倒了億萬網民眼中的「素人頂流」？背後的原因，不僅是「互聯網造英雄」的另一個集體狂歡，似乎也和新型冠狀病毒疫情後，「悶壞了」的人們亟需正能量的心理，以及中國各地拚疫後經濟的大環境脫不了關係。

川藏大戰 多地來蹭家鄉宣傳

丁真在視頻暴紅之後又再度衝上微博熱搜，起因是四川和西藏為了他在微博上「打」了起來，這要從11月18日說起。

丁真在網絡上走紅後，許多娛樂公司想簽他為藝人，正在網民們為「丁真該不該離開草原發展」爭論之際，這天，四川省甘孜州理塘縣文旅體投資發展有限公司證實已和丁真簽約，丁真成為該公司的正式員工，主要工作是擔任為理塘縣旅遊形象大使。

據了解，這家公司是理塘縣國資委下屬國有公司，也就是說，丁真沒和許多網紅一樣走直播帶貨的老路，他選擇進了國企，還享有五險一金，每月工資3500元（人民幣，下同）的待遇。

25日，丁真為四川甘孜拍攝的旅遊宣傳片「丁真的世界」上線，這段由時差島、四川省甘孜州文化廣播電視和旅遊局聯合出品的三分鐘的視頻，記錄了丁真的日常生活，和甘孜理塘的美麗風光。視頻中，丁真在格聶雪山腳下牧馬放牛，或去湖邊撿石子打水漂，夜晚圍著篝火唱歌跳舞。「雪山、草原、駿馬和少年」這個不敗組合，再次讓全網讚嘆。

丁真為家鄉旅遊代言。（取材自微博）

不過網民們看完後接力說的大都是「好想去西藏！」。原來，從視頻最初在抖音被上傳已過了15天，許多網民仍認為丁真住在西藏，但其實丁真的家鄉在四川甘孜。這個「美麗的誤會」意味著，四川甘孜拍的旅遊片，卻免費幫西藏做了宣傳。

而丁真在接受採訪時說的「我最想去的地方是拉薩！」這句話，也成了西藏借機宣自家旅遊的垠。25日晚，官媒西藏日報發布微博並標註丁真說「我們在西藏等你」，引來許多網民為四川抱不平；四川終於忍不住了，發微博回應稱「出去看看世界可以，別忘記我們在快樂老家等你」。

27日，丁真在微博上發布一張自己拿著紅紙的照片，上面寫著：「家在四川」為四川正名，「其實丁真在四川」話題也隨之上了熱搜。這下看熱鬧的網民可樂了，紛紛把丁真「家在四川」的紅海報P成「最想去拉薩」調侃，接著就是爆發一連串「丁真想去xx」的p圖大亂鬥。

丁真拿著手書漢字為家鄉代言並稱「家在四川」。（取材自封面新聞）

山東、雲南、遼寧、安徽、江蘇等各省也加入這場激戰，標註丁真並貼出「我們在xx等你」等文圖，盼著也能跟著蹭來一些旅遊收入帶動地方經濟。其中令人眼睛為之一亮的是青海，立馬就貼出了「青海的少年不會輸」再搭上一張青海小伙騎馬的帥照，成了這波大戰中另類完勝的「黑馬」。而江蘇的「聽說丁真撞臉兵馬俑」、「漢兵馬俑裡的不就是＠珍珠number1嗎？」也逗得網民們捧腹大笑。

27日晚上11時，丁真再發了一條微博，一樣是拿著寫著黑字的紅紙，上面寫著：「我的家真的在四川，你們不要再p了，謝謝。丁真」。這張紅紙想當然爾又衝上熱搜。

四川文旅也在28日凌晨零時許發文，內容是「川藏線一路暢通，全國人民大團結！」，也為這場意外引發的「川藏大戰」寫下優雅又有風度的結局，而成果則是多數網民都知道了丁真其實真的是四川人，以及四川甘孜的旅遊熱度水漲船高。

帶動經濟 理塘搜索增近千倍

根據攜程網數據顯示，20日到11月最後一周，「理塘」搜索量猛增620%，比十一假期翻了4倍。去哪兒網數據，截止11月25日，四川甘孜地區酒店預定量較去年同期增長89%，其中11月17日當天酒店預定量較去年同期增長111%。機票方面，自11月21日起，以甘孜康定機場、亞丁機場為目的地的訂單量較去年同期增長超過5成。

針對這個看似混亂卻又達到宣傳效果的結局，四川甘孜州分管文旅工作的副州長馮俊鋒告訴人民網，請大家不要因「流量帶偏話題」，影響川藏兩地良好的兄弟關係。丁真還是一個涉世未深的青年，需要學習、歷練的地方還很多，希望他在健康成長的路上，平靜的生活不要被中斷。

丁真與他的小馬「珍珠」。（取材自南方+）

而對於丁真的未來，封面新聞引述時差島聯合創始人、「丁真的世界」製片人馬志科表示，在拍攝過程中，他們也擔心過度炒作會使丁真無法保留最原始的樣子，也難以還原理塘的真實面貌。他們最後決定回歸簡單的，原始的，乾淨的丁真，也很慶幸能與理塘方達成共識，「我們都希望丁真能延長在傳播上的生命週期，不被快速消費，保留那份純真感」。

兩難抉擇 過度炒作毀了孩子

理塘旅投總經理杜冬也說，團隊擔憂過度消費會毀了孩子，但也煩惱拒絕太多媒體和網紅公司的採訪，最後就涼了，所以一開始每天都很焦慮，「小縣城能紅一次，不容易的！」。希望丁真在受到適當的保護的同時，也能達到帶動當地旅遊的效果。

丁真只是一時的網紅或是能夠細水長流，仍取決於他的內涵，畢竟顏值會消逝，而內心卻能隨著時間更加豐富。11月23日晚上8時，丁真在微博上發了一張他在學習漢字的照片，對照許多網紅在直播平台上口沫橫飛的帶貨，他最初選擇留在家鄉為旅遊代言的決定，少了一些商業氣息，多了一些清新，這對他的網紅之路也許是好的開始。

但在互聯網中，丁真想永遠留在家鄉，似乎困難重重，在眾多要他「走出四川」的熱捧中，北京台春晚的導演29日已抵達四川，準備發出邀約，網民則是跟著起哄「央視爸爸快來搶人呀」、「四川衛視在幹嘛，北京都跑家門口來宣戰了」，更多的聲音是「希望我們能在春晚的舞台看到真真」。

目前談到「丁真」，許多人仍能與「美好生活」、「正能量」、「純真」、「歡樂」畫上等號，只是面對眾多的期許、引導甚至誘惑，丁真會如何做出下一步的抉擇？期盼多年後，丁真仍是這些正向力量的代名詞，仍能在自己想過的人生中自由的奔跑。