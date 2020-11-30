中國嫦5奔月採土 告慰毛澤東？

中國的無人太空探測器「嫦娥四號」完成人類有史以來首次在月球背面著陸的任務。（取材自中國國家航天局）

11月24日4時30分，長征五號遙五運載火箭在中國文昌航天發射場點火升空，運送「嫦娥五號」探測器至地月轉移軌道。（新華社）

嫦娥五號將帶回從月球挖的2公斤土石樣本，一部分做研究，一部分要放在湖南，長伴曾說過「可上九天攬月」的前領導人毛澤東，也是對毛澤東的一種告慰。

2020年11月24日清晨4時，在海南島的文昌太空 場，中國 向月球發射了裝載著「嫦娥五號」探測器的長征五號火箭，準備首度在月球表面鑽挖「土石樣本」後送回地球。這意謂著，儘管相較之下慢了一些，這仍是中國在登月競賽中，與美國 、前蘇聯並駕齊驅的關鍵一役。

1971年6月3日，林彪陪毛澤東接見希塞奧古夫婦。（中新社）

聯合新聞網「轉角24小時」報導，「嫦娥五號」這項任務引發中國官媒輿論與民族情緒的高度興奮。從科技來說，「嫦娥五號」此行實現了中國航天技術的重大跨越；另一個意義，根據中國國家航天局釋出的消息，從月球挖回來的土石樣本，將有部分放在湖南省，以告慰「曾經寫詩讚月亮」的前領導人毛澤東。

「嫦娥五號」發射後的任務進度至今順利，據「中國探月工程」公眾號消息，嫦娥五號探測器2台150N發動機已於25日晚上10時6分順利完成第二次軌道修正，27至28日抵達月球，在月球最大的月海風暴洋北緣的呂姆克山附近登陸。

2公斤月壤樣品 部分將放湖南

之後探測器會鑽取約2米深的月壤岩芯柱，共採取2公斤重的月球土壤樣品，並將蒐集成果發射回地球。科學家指出，月球的風暴洋地區形成時間相對較晚，是研究月球構成的絕佳地點。全程任務需時23天，預計12月17日再降落於內蒙古的四子王旗著陸區，將帶回的月球土壤樣品供科學家研究。

近年來，中國的太空計畫多有進展，其中，備受矚目、於2003年啟動的「探月工程」計畫，已逐一進入驗收階段，像是2019年1月登月後孵蠶種菜的「嫦娥四號」，就曾引發過一波的中國亢奮與國際關注；而「嫦娥五號」又被稱為是中國探月工程的收官之戰。

西昌衛星發射中心文昌發測站工作人員激動鼓掌慶祝發射任務成功。（取材自經濟日報）

與過往的任務相比，「嫦娥五號」的技術難度卻又更為關鍵，因為「嫦娥五號」的探測器不僅要成功登月，還要成功地載著採集樣本返回地球。假若成功，中國不僅將成為繼美國與前蘇聯後，第三個具備登月往返能力的國家；後續的中國登月工程，也將加速「中國人登月」與「建設月球基地」等重大目標計畫。

除了歷史意義，「嫦娥五號」所肩負的政治任務也令人玩味。報導引述了登月工程總設計師吳偉仁在2019年底的一次公開發言：中國政府與國家航天局打算把送回地球的月球土石樣本「一分為二」，一份保留在北京總部，另一份存放在毛澤東的老家湖南省。

「可上九天攬月」半世紀前豪語

「毛主席曾說過『可上九天攬月』……現在我們實現了『九天攬月』，把月壤放到湖南，也是對毛主席的一種告慰。」吳偉仁這麼說。

1927年，毛澤東率秋收起義部隊上井岡山開闢工農武裝割據道路並在此會師，取得了中國革命的勝利；1965年5月，毛澤東重登「勝利的起點」井岡山，有感而發寫下《水調歌頭．重上井岡山》這首詞，回首過往的慷慨激昂與得意之情。吳偉仁引述的就是詞中的這段：「……可上九天攬月，可下五洋捉鱉，談笑凱歌還。世上無難事，只要肯登攀。」

人類登月活動 毛曾批評浪費

毛澤東寫詩那年前後，正逢美蘇太空競賽高峰；詞中的「可上九天攬月」滿是壯志豪情。但根據中國政府的外交資料與歷史紀錄，其實毛澤東曾公開把「人類登月」當作沒有用處、浪費資源的帝國主義象徵。

報導指出，例如在1971年6月3日，毛澤東與周恩來、林彪在北京接見來訪、時任羅馬尼亞國務委員會主席的希奧塞古（Nicolae Ceauescu，1974年起兼任羅馬尼亞總統，是該國首任總統）。過程中，毛澤東與希奧塞古從乒乓球外交，講到美國登月阿波羅計畫。

「美國人竟然還要跑到月亮上！現階段，我們中國人沒這種機會。況且我們也沒這種興趣去幹，登陸月球什麼的也不覺得有什麼了不起。」毛澤東當時說。

不過此一時彼一時，中國的太空夢想已不能同日而語。據中新社報導，中國國家航天局祕書長許洪亮25日在「2020文昌國際航空航天論壇」上表示，繼「嫦娥五號」之後，後續中國還將實施嫦娥六號、七號、八號等任務，同時還規畫要建設國際月球科研站。

只是，對照「吃水不忘挖井人」等拿月球土壤樣本「致敬毛主席」的坊間討論，針對「嫦娥五號」未來取回土石樣本的政治安排，中國國家航天署尚未提出官方說法，「畢竟嫦娥五號任務難度很高……等到真的挖到東西返回地球，怎麼安排都可以再說。」

24歲「大姐」 發射場首位女指揮

長征五號遙五火箭裝載「嫦娥五號」探測器飛向月球的發射現場，一位年輕女指揮員引起媒體和網友關注。她是嫦娥五號任務連接器系統指揮員周承鈺，也是中國文昌航天發射場史上第一位女性指揮員。同事們喜歡叫她「大姐」，其實她只有24歲，能當姐是因為她工作時以能啃硬骨頭著稱。

中國青年報報導，「95後」的周承鈺出生於1996年，身高1米58，來自貴州土家族，在將近80人的任務編組裡，她是最小的幾人之一。

周承鈺剛來單位時，一次3公里測試中，以極強的耐力和速度超過一多半男同事；在此前的長征五號遙三火箭測試任務中，周承鈺被定崗在位於臍帶塔15層的二級連接器配氣台，每天來回四趟，手腳並用「爬」完這條15層、有180多級傾角接近90°鋼鐵台階的「天梯」。從此，周承鈺成了同事口中，真正的「大姐」。

15層的工作環境裡是不足8平米的測試間，設置了兩個配氣台、4個轉接盒以及上百根電纜和供氣管路，只能容納3個人，還沒有空調。周承鈺在這裡工作60天，順利完成長征五號火箭的復飛之戰。

報導說，在文昌航天發射場動力系統的隊伍裡，目前她的換崗次數最頻繁，過去兩年共參加了5次測發任務，且每次的定崗都不一樣：一級連接器配氣台、二級連接器配氣台、後端工作站、動力箭上、連接器指揮。不同崗位對人員的知識能力要求差別巨大，對測發經驗並不算太多的周承鈺來說，充滿挑戰。

周承鈺不僅克服了換崗，還成為發射場的首位女指揮。她擔任指揮的連接器系統，是發射場兩大系統——動力系統和加註系統的「紐帶」和「命門」，一不小心就會踩「雷」，周承玉作為系統操作手中的唯一女性，每天用熟練的口令調度30多個男同志開展工作，第一次出手就承擔了國字號的「嫦娥五號」任務。

不過，生活中的周承鈺，愛睡懶覺、吃零食，也愛逛街買買買，90後年輕人的小愛好，在她身上一樣不少，就是一個「愛玩的95後小女生」。但她在工作上，敢大膽嘗試，勇於突破自我，令人刮目相看。