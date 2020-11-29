「年輕人不講武德」 馬保國造就全網狂歡？

網友將馬保國的「閃電五連鞭」配上聲光特效。(取材自澎湃新聞）

中國 最近最新的網紅名人，是一位69歲的長者，火到全網都在笑談，他就是上回被業餘博擊者30秒Knock Out的「混元形意太極門掌門」馬保國。

現在中國從微博到B站，從抖音到知乎，從城市到偏鄉，只要網不斷，就一定能刷到馬保國。網友給他的影片創作無計其數，每一段影片都讓人笑翻天。

馬保國這幾個月來，從他約戰被揍，到隱退僅一天高調復出投身影視，短短時間，馬保國以一己之力成為頂流，讓無數小花鮮肉、經紀公司汗顏。

馬保國的身世被起底，他的著作「我在英國 教功夫」從29元賣到200元人民幣斷貨。「不講武德」、「耗子尾汁」（好自為之）哏也迅速成為時下最熱的網路用語。比他的「閃電五連鞭」鞭速更快的，是商家們搶註商標的速度。

馬保國原本沒沒無聞，因為一則在健身房被打腫眼睛的影片後，開始有知名度。(取材自微博）

註冊「耗子尾汁」 商家比快

中國商標網數據顯示，馬保國不但名字已經被註冊，「耗子尾汁」的商標從11月11日起也出現眾多品項註冊，商標涵蓋啤酒飲料、服裝鞋帽等商品，還有餐飲住宿等。網友一邊嘲笑著他的口音和功夫，一邊幫他構築著商業版圖。

馬保國用實際行動證明，如何一步步把自己活成了笑話。但他也是在當今中國社會，多點娛樂性質，少點嚴肅議題下，才能出現的網路世界暴紅。

2008年，馬保國出版了一本「我在英國教功夫」的書，書中馬保國提到自己的身世。稱自己三歲捉蛇、趕狼，五歲在小學裡打出了一群朋友，七歲開始跟隨父親習武，初中靠挑水練臂力，高中用腳和泥練足功，為此後打下了深厚的武學基礎。

1977年馬保國參加高考，考入南陽師範專科學院。上學期間，受家人啟發，開創了一套一秒11拳的掌法，隨後幾年功夫大有長進。接著他娶妻生子，因兒子出國留學產生高額學費，馬保國隨兒子一同遠赴英國。在英國成立「英國混元太極拳協會」，招生收徒弟，為兒子賺學費。

回到中國後，馬保國和兒子成立公司，開設武館，以養生為名繼續投身教育事業，原本沒沒無聞的他，今年1月，B站一則名為「健身房的年輕後生不講武德偷襲馬老師，把馬保國老師的眼睛給蹭了一下」的影片火了。

在這個播放超過2000萬次的影片中，馬保國頂著被打腫的眼睛，操著一口歪七扭八的普通話，解釋了自己被打的原因：

「年輕人不講武德，回去要好好反思，耗子尾汁（好自為之）」、「二百多斤的英國大力士搬不動我一根手指頭」、「我大意了，沒有閃」等金句皆出自這條影片。

今年5月的另一場約架，更是讓馬保國紅透了半邊天。在山東的擂台上，馬保國與一位業餘搏擊愛好者相約切磋，結果30秒內馬保國被擊倒3次，最後直挺挺的躺在場地中，躺得很平。

起初，網友質疑馬保國的功夫以及實戰能力，幾乎都稱馬保國是騙子。但自馬保國在5月份「躺平」後，網友就沒有興趣再正經八百的追究馬保國的功夫到底行不行。

馬保國是目前中國網上最火的網紅。（取材自澎湃新聞）

一言一行 都成二創素材

尤其他又發布了一系列影片，甚至分解了他的武術動作「閃電五連鞭」，這一波操作，看傻了網友，更點燃了網友們的熱情，轉變成一場網路狂歡。網友們開始在各大社交平台上鋪天蓋地通過剪輯、換臉等技術手段，使馬保國的形象出現在不計其數的影視劇改編作品中。

「不講武德」、「大意了」、「沒有閃」、「耗子尾汁」等金句為短影音創作者提供了大量二次創作的素材，馬保國作為素材的創始人，也變成了二次創作的一部分。

在鬼畜影片中，他打過鋼鐵俠，打過哥斯拉，甚至還打過容嬤嬤。有人統計過，在B站，網友平均每小時便會上傳48.5個馬保國的影片，平均每分鐘0.8個。「馬保國宇宙」就此誕生。

就在大家玩得不亦樂乎的時候，馬保國發布微博稱，自己將退出江湖，遠離是非。不過才一天，他又高調復出，宣稱參與某功夫電影 的拍攝。

從全民娛樂他、消費他，到戲謔的稱他「馬大師」，只用了短短幾個月的時間。

他的火，火到23日一家海南耗子尾汁文化傳媒有限公司成立，經營範圍包括互聯網直播服務；互聯網功能變數名稱註冊服務；互聯網資訊服務；互聯網新聞資訊服務等。

馬保國彷彿輕而易舉的以一己之力實現了很多網路平台公司可望而不可即的網路流量成績。

專家分析稱，長久以來受倫理道德、公序良俗等文化影響一直制約人們難以在公開場合實名嘲笑他人。但互聯網給了人們一個機會，而馬保國正是提供眾人歡娛的最佳對象。

馬保國塑造了一個失敗者的形象，他吹牛，被揍得皮青臉腫，卻繼續一本正經的解釋。網友們看來，馬保國這個失敗者沒有後台，沒有資本，沒有不理性的粉絲團體，那麼嘲笑他，攻擊他，甚至是謾駡他，可以從中獲得滿足和愉悅感，也無需被道德譴責。馬保國能成功，因為他滿足了大家的需求。

無懼全網訕笑 網友被打動

山東演武堂影視傳媒日前對外發布消息稱，馬保國正式參與電影「少年功夫王」的拍攝工作。就這樣，平靜的江湖再起波瀾，歸隱一天的馬保國高調的帶著電影的光環回到大眾視野。

「導演說我有6.6億的點擊率」馬保國認真的表示，這說明中華民族內心還是熱愛傳統功夫的。從小練武的他自承被電影的主旨和精神內核所吸引，「它歌頌的是中國傳統功夫、傳統文化，是為國家說話，是為民族爭光」。

視頻中，馬保國現場展示了閃電五連鞭和連三錘，他將在電影中扮演一名神秘的武術老師。「片酬再低我也會接」，電影還沒開拍，馬保國已經對票房充滿信心。

新京報報導，對於網路充斥的「馬保國狂歡」惡搞風潮，他表示有看過相關視頻，這是「不慎重、輕率的、淺薄的風氣」，他雖然不理解年輕人為什麼這樣做，但是他並沒有生氣。「朋友，請你自重」，他反問年輕人思考自己為國家民族做了什麼。

馬保國這本舊書炒到二百元人民幣一本，還賣斷貨。（取材自澎湃新聞）

有人嘲諷他「說的比打的厲害」，他認為只要他在電影上把真正的傳統功夫打出來，用真材實料讓網友「傻眼」。到時，年輕人就會體會到「為什麼馬保國做得到」，而其他人不能的差距。

「少年功夫王」出品人王建剛近期在幫馬保國處理媒體事宜。對於馬保國，他給了一個「武痴」的評價。有人質疑馬保國對於互聯網涉入不深，因此無法理解網上的批評。王建剛認為，馬保國的理解是「我打的東西就是我的東西，你打不出來，說明我有這個能力」。

不論是面對歐洲搏擊冠軍皮特歐文有作假的質疑，或是被業餘搏擊者王慶民30秒內擊倒…，對於宣傳屢屢被打臉，王建剛笑說他很能想開，「惡搞去吧」、「到死他不打，所以就不會輸」。

「他身上有些我不陌生的長輩氣質，挺可愛的」網友對於執著武術的馬保國寫下感想，「這個年齡能面對網路嘲笑的話，心理狀態還是很好的」，有人認為馬保國沉迷於自己的世界「別人叫不醒」、「都是圈錢」，也有人直說年輕人與60歲老人觀念脫節很正常，勸網友們「善良點」。

不承認敗績就不會失敗，戴著口罩在路上拒絕粉絲合照的馬保國說，「我不想當網紅，如果現在誰能幫助我不當網紅，謝天謝地」。（中國新聞組整理）