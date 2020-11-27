無法被標籤歸納…90後作家遇冷

相比前幾代作家，90後作家的閱讀譜系，養分來源更加豐富。此為示意圖。（新華社）

90後作家浮出水面，但聲響顯然小於當年80後作家被包裝後集體推到台前的時刻。無法被標籤歸納的90後作家，他們最大的共同特徵就是缺少共同特徵。

2008年，郭沛文正在澧縣最好的高中澧縣一中讀高二，喜歡推理小說 的他，正在英語課上偷偷寫一篇名為「不嚷蟬」的小說，講述一個「幫助自殺」的故事。

這一年暑假，北京 垂楊柳高中高二學生李唐在學校圖書館，借了五六本余華、蘇童的小說，整個假期幾乎都在家裡看書，寫詩，在詩歌BBS上與網民聊天。

少年鄭在歡在金融危機這年到餘姚一家製鞋廠打工，每天只需要上半天班。之前在河北打工時，業餘寫作的一本自傳體小說，還藏在他的背包最底部。

2008年已經過去12年，這三位愛好文學的少年已年近30歲，成長為90後作家。他們的風格截然不同：郭沛文寫作帶有文學自覺的推理小說；李唐著迷於在構建的幻想世界；鄭在歡的作品風格黑色、幽默，與自身多波折的生活經驗勾連緊密。

2008年前後正是很多90作家最早開始寫作的年紀。儘管或多或少受彼時80後一代作家「青春文學」的概念影響，但評論界和媒體發現，在他們身上，似乎很難以80後作家「殘酷青春」那樣的群體特質界定。

書商炒作 80後成文學明星

用代際而非文學風格來劃分作家群體，最早從「70後」一代開始。在「文藝理論與批評」副主編李雲雷看來，「70後」、「80後」概念的產生，是具有症候性的文學事件，它表明文學革命的終結。

文學期刊用代際命名作家群體與大眾媒體、書商炒作的最早「合謀」發源於1998年。「作家」雜誌推出「70年代女作家小說專號」，將「70後作家」與「美女」綁定在一起宣傳，棉棉、衛慧等70後「美女作家」以「身體寫作」的名義集體出道，受到媒體廣泛關注。

隨後，這種包裝手法在「80後」一代中達到頂峰。1998年初，銷量跌入低谷的「萌芽」雜誌社，推出反對「應試教育的八股文」的「新概念作文大賽」。韓寒、郭敬明、張悅然等「80後作家」代表人物參賽獲獎後，被貼上「殘酷青春」的標籤，成為廣受關注的文學明星。

參加「新概念」可以獲得高考加分，以及80後文學明星們名利雙收，現實誘惑成為那時還是中學生的很多90後進行文學創作的最早動力。

2006年，出生於河南駐馬店新蔡縣的初一學生鄭在歡，由於家裡不再負擔學費，輟學跟隨表姐去河北白溝鎮打工。在白溝鎮，他和工友們消遣時間的方式是看小說。起初是看玄幻、武俠小說，有時看完一本，下本買不到，他就自己編排情節寫續集，娛樂工友。

有一次，鄭在歡去書攤買書，老闆推薦他看韓寒和郭敬明。書中，他覺得兩人的生活那麼幸福，想到自己曾經充斥貧窮、暴力的校園生活，覺得自己的經歷遠比他們殘酷得多，如果表達出來，一定會比他們更出名，於是寫了一本自傳體的校園故事。

鄭在歡說，「如果很長時間不寫作，我都感覺不到自己的酷了」。（取材自華西都市報）

湖南澧縣的初中生郭沛文，在了解韓寒、郭敬明之前，只看過「哈利 波特」和一些語文課本推薦閱讀的名著。「新概念作文大賽」讓郭沛文萌生用寫作改變命運的想法，在壓抑的學校生活中，產生一種覺得自己也有天分，也可以做作家的錯覺。

李唐最早對文學有興趣，則是在父親的舊書架上，找到一本「葉塞寧詩選」。他被其中描述俄羅斯風景的句子打動，開始模仿葉塞寧寫作詩歌，並幻想可能會成為下一個北島。李唐回憶，他將自己的詩歌發布在BBS上，網民驚訝問「「90後都開始寫作了？」

資訊多元 90後題材更分化

在閱讀韓寒的同時，郭沛文迷上了社會派推理小說家勞倫斯．布洛克的作品。「（推理小說）吸引我的一個是邏輯，另外，對毒品、妓女、賭場這些社會陰暗面，會有一種好奇。」郭沛文嘗試寫的「不嚷嬋」推理小說，多年後成為他第一部出版的長篇小說「冷雨」的部分情節。

高中畢業後，郭沛文在長沙理工大學讀新聞學，2016年他辭去長沙本地媒體「晨報周刊」記者一職，在家寫小說。他決定是否創作一部小說，往往是因為一個社會議題是否值得關注。比如，他有親戚是性少數群體，他就寫了長篇小說「冷雨」，用罪案的外殼，探討性少數群體的處境。

郭沛文希望自己的創作是打開的，自由的，不局限在任何類型或者領域。（取材自澎湃新聞）

鄭在歡開始更廣泛的文學閱讀是在一次獲獎之後。2009年，鄭在歡到北京在大紅門批發城櫃檯上賣貨期間，以一篇講一名16歲離家出走的殺手小說，獲得「空中網」文學比賽三等獎。此後，他全職在家寫作，每天看海明威、魯爾福的作品，並出版了處女作「駐馬店傷心故事集」。

2019年，「中華文學選刊」雜誌曾對35歲以下青年作家進行了問卷調查，其中90後作家65人，最年輕的生於1997年，這是當下已知的浮出水面的全部90後作家。這些年輕作家中超過70％已出版了個人作品集，超過50％曾獲得各類純文學獎項。

根據問卷結果，徐晨亮分析出青年作家的經典閱讀譜系：魯迅為代表的現代經典作家，余華為代表的「先鋒文學」作家，馬爾克斯、陀思妥耶夫斯基、卡夫卡、福克納等西方19世紀末至20世紀經典作家，構成這套文學價值體系中最核心的部分。

相比前幾代作家，90後作家的閱讀譜系，養分來源更加豐富。除了經典，還受到類型文學、同時代外國作家或是文學史主流敍述之外邊緣作家，以及影視、動漫、遊戲的影響。

時代導向 人們更關注創業

卡夫卡的作品促使李唐在大學時代開始寫作小說。「卡夫卡讓我看到一種特別自由的寫作狀態。你不一定用故事撐起一部小說，可以用那種說不清道不明的情緒、思想來構建小說。」李唐說。

李唐認為，寫作是對那個終將逝去的自我的記錄。（取材自燕趙都市報）

與鄭在歡、郭沛文的小說中有現實世界的印記不同，李唐的小說創作會剝離人物的民族、國家、習俗等社會性維度，只留下精神性的部分。他說，「我喜歡寫的是一些在縫隙之間的東西，就是你突然意識到你習以為常的生活變成了另外一個模樣。」

2016年，90後作家的作品開始在文學期刊上集中亮相。「作品」「90後推薦90後」、「山花」「開端季」、「芙蓉」「90新聲」、「文藝報」「新天．90後」、「天涯」「90後作家小輯」，將90後作家的作品在純文學期刊領域大面積呈現。

但與「80後作家」被推出時被大眾傳媒廣泛討論，擁有海量讀者相比，「90後作家」這一概念收穫到的反響要冷淡許多。這一方面由於「90後作家」的作品難以找到類似於「殘酷青春」一樣的共同標籤，另一方面是時代的變化下，人們更關注90後互聯網創業明星，而不是同齡寫作者。

此外，人們也對「70後作家」、「80後作家」這種定義模式產生質疑。這一概念塑造神話與明星，但也遮蔽了70後、80後中真正的嚴肅文學寫作者。

李唐大學畢業後一直在傳媒和出版行業工作，鄭在歡和郭沛文現在全職寫作。與曾經的80後文學明星們相比，他們的日常生活平凡很多，也坦然很多。

「我的工作完全可以養活自己，物質慾望也沒有那麼多。90後雖然沒有那麼像80後那麼有名，但起碼他沒有被標籤化，每個人寫作方向都不一樣，可能性也都比較多。」李唐說。