產業規模破百億 揭密賽鴿江湖

在武漢的信鴿展上，一名參觀者用放大鏡仔細觀看展出的信鴿。（新華社資料照片）

一隻名為New Kim的比利時雌性賽鴿日前被中國 買家以160萬歐元買下，刷新世界賽鴿拍賣 價最高紀錄。天價賽鴿的背後，是一個規模破百億的龐大信鴿產業鏈。

據統計，中國信鴿產業的市場規模在2017年突破100億元（人民幣，下同），信鴿行業已逐步建立起包括飼養、訓練、交易等環節在內的產業鏈。近年，信鴿從純公益性質的「協會賽鴿」演變成大型競技賽事，催生出的周邊行業在全國遍地開花，通過比賽「一夜暴富」成了許多人的夢想。

一夜暴富 賽鴿獎金可觀

紅星新聞報導，據「中華信鴿」雜誌介紹，信鴿競翔於1961年被國家體委列為陸上運動項目，隨著1984年中國信鴿協會成立，信鴿比賽在各地迅速發展，如今劃分出公益性、競技性兩種比賽體系，以四川為例，一場信鴿大賽參賽的鴿子最多可超過八萬羽。

公益性比賽僅提供鴿友進行競技活動的平台，競技性比賽有從90年代在各地發展起來的「公棚比賽」。公棚為信鴿行業固有名詞，是信鴿統一歸巢的競賽場所，業內俗稱「打公棚」、「公棚賽」。依不成文的規定，獲獎鴿子要參加拍賣，鴿主和比賽舉辦方可從拍賣所得獲得利益。

1997年，中國加入國際鴿聯，積極參加國際信鴿比賽。1997年至2007年，中國賽鴿在世界錦標賽、世界排名賽、南非大獎賽等比賽中，先後榮獲三次冠軍和一次亞軍。2000年左右，類似大型公棚比賽的「特比環比賽」被引入，成為很多人「一夜暴富」的夢想基地。

四川省信鴿協會祕書長蒙偉峰表示，目前國內的信鴿都使用中國信鴿協會發布的全國統一足環，而「特比環」是協會發售足環時，預留一定的號碼段作為比賽的足環。賽鴿業內俗稱的「中國杯」、「洲際盃」、「世界杯」都屬於大型特比環比賽。

公棚比賽前，裁判在核對足環號碼。（取材自中國信鴿協會官網）

業內一般會根據飛行距離和信鴿年齡來劃分賽事。蒙偉峰說，一般劃分短、中、長距離，低於400公里的為短距離，超出700公里的則為長距離。例如江蘇省最長的信鴿比賽已達到2000公里。未達1歲的信鴿還能進行幼鴿賽。

相比各地公棚賽獎金的「小打小鬧」，「中國杯」、「洲際盃」、「世界杯」等特比環比賽的獎金動輒幾百萬上千萬。獎金通常由承辦的各地賽鴿俱樂部自行決定，例如國際鴿聯「世界杯」信鴿職業聯賽主辦單位是國際信鴿聯盟（FCI），承辦是中國信鴿協會，各個當地協會進行執裁，相當於各地賽鴿俱樂部可在監督下，自行設定比賽規則和獎勵。

以2020年「世界杯」信鴿職業聯賽（山東舜峰站）為例，設置了資格賽、單關賽、鴿王賽、團體賽、團隊賽、指定賽六個比賽項目。參賽者須購買比賽專用足環，購環費每組（10枚）一萬元。其中單關賽分為四關，依照規則，如果在報名時就參加「四關綜合精英賽」，購買每羽鴿子的足環需花費5000元，相應的，在鴿王賽中獲得冠軍，便可贏得100萬元獎勵。

信鴿比賽前進食。（取材自紅星新聞）

押寶翻身 高端賽可贏千萬

指定賽則更像是「押寶」。比賽按照鴿主報名參賽的鴿子數量劃分為初級、中級、高級賽等，參賽鴿子超過400羽，可參加指定賽中的高級單羽挑戰賽。如果鴿主報名高級C組，給自己最好的鴿子再押6000元，根據此前四關鴿子的平均飛行分速計算，獲得第一名的獎金可達120萬元。

就像公棚賽一樣，特比環比賽結束後也舉行獲獎鴿頒獎及拍賣活動，例如山東舜峰站競賽規定，拍賣收入70%歸鴿主，30%歸本站辦賽單位。

「現在以純玩為目的賽鴿的人很少了，俱樂部很大部分是為了賺錢。」據業內人士介紹，北京 的高端比賽就像是信鴿屆的「高爾夫」。「有可能一場比賽就『翻身』了。在特比環鴿屆中流傳著一句話，『三年不開張，開張就吃三年』。一場比賽贏幾百萬上千萬很正常」。

參觀者在武漢舉行的信鴿展上觀看信鴿。（新華社資料照片）

天價育種 買家重金炒作

報導引述業內人士表示，「有人一鴿成名了，雖然概率很小，但是大家都看到了這種可能性」。尤其成名之後，參賽的鴿子值錢了，之後育種生出的小鴿子也隨之身價翻倍，如此便形成「拍賣會購買優質鴿子、進行育種、參加比賽、將鴿子進行拍賣」一系列的循環。

2020年11月15日，唐山的企業家邢偉以160萬歐元天價拍賣下來一隻名為「新金」 （New Kim）的比利時雌性賽鴿前，2019年，他才以125萬歐元買下一隻名為「阿曼達」 （Armando ）的4歲比利時雄性賽鴿。

「買國外的鴿子好炒作，花天價買隻鴿子回去，一是為了血統繁殖，二也是可以比賽。」一名業內人士說。

據「科學養鴿」雜誌報導，邢偉於2001年創立開爾鴿業，大手筆地從國外引進種鴿，於2009年開始以商業化模式銷售鴿子。據開爾育種中心主頁顯示，中心累計投資3.5億用於銘血種鴿引進以及育種技術研發。

在中信網銘鴿展示廳的開爾育種中心頁面上的展廳新聞中，有多個鴿子的拍賣信息。拍賣展報顯示，有的鴿子父母開爾用88萬拍回，有的鴿子祖父母開爾用250萬引進。每張展報中都會羅列鴿子的父母、兄妹的名稱、賽季。

據媒體報導，中國信鴿產業市場逐漸發展，如今全國鴿友已近40萬人，在信鴿行業產業鏈中，一隻血統純正、比賽成績優秀的賽鴿售價甚至高達數十萬元。一位業內人士表示，「今年信鴿協會足環發售量超過2600萬枚，光北京市就超過200萬枚」。

紅星新聞報導指出，例如四川省信鴿協會自1983年成立以來，協會在近40年裡平穩發展上升，從幾個人發展到了七八萬人，新生幼鴿每年也增加250到260萬。

以160萬歐元買下名為「新金」（New Kim）的比利時雌性賽鴿的河北唐山企業家邢偉。（取材自紅星新聞）

市場蓬發 贏者鳳毛麟角

每隻鴿子都是鴿主的寶貝，鴿主照顧它們，有時候比照顧自己還要精細。「餵鴿子的糧食，人都可以拿去自己吃。我們協會的會員選鴿糧之前都要自己去嘗，嚐過了才敢給鴿子吃。」蒙偉峰說。

如果要給鴿子增加蛋白質，增加肌肉含量，鴿主就要選取最好的花生和大豆進行搭配。「可能人會買一塊錢的花生自己吃，但是會買兩三塊錢的花生給鴿子吃」，蒙偉峰說，平時遇到疾病，鴿主還會根據鴿友們之間口口相傳的方法為鴿子治療，例如把給人喝的中藥按配比熬出來給鴿子餵水。

報導說，要成為賽鴿繁育的專家，需不斷地配種，不花幾十年也要花數年。頂級的賽鴿繁育者更是要依靠數代傳承的經驗。

「養鴿子的人對鴿子的痴迷是其他人不能理解的，他喜歡這隻鴿子無論多少錢他都要買走。而在鴿子拍賣中，沒有什麼可以定義鴿子的好壞，你覺得它好它就好。」蒙偉峰感嘆，有時候鴿子的原價低但是拍賣出的價格高，源自於鴿友的意氣之爭。

多位業內人士表示，鴿子的價格沒有標準，全憑買家喜歡，「如果兩個買家同時喜歡上一隻鴿子了，那就只能看誰出的價格更高了。」

如今，一隻賽鴿賣出天價的新聞吸引更多人對賽鴿圈的關注。但業內人士說，很多人奔著賽鴿圈裡的「大餅」而來，來到之後卻發現贏者鳳毛麟角，輸者千千萬萬，想贏是難之又難，「甚至有的人會為此傾家蕩產。」

信鴿賽事歷史悠久的比利時賽鴿協會會長帕斯卡爾·博登根曾提醒說：「任何想要進我們這個賽鴿圈子來賺錢的，最好再想想，換個其他項目。」