開放三孩 女性就業懲罰？

有研究顯示，「全面兩孩」政策實施後，女性就業歧視現象加重。（取材自第一財經日報）

「三孩」政策能救中國 人口嗎？先解決女性就業歧視 問題恐怕比較快。

-

中國自2016年實施二孩政策後，近日有專家建議開放「三孩」，引爆網民吐槽，更多女性擔心三孩政策將使她們找工作更加困難。有研究印證了這個擔憂，「全面兩孩」實施後，女性社會勞動參與率下降，就業歧視加重，成了對女性的「生育懲罰」。有女性網民就喊出「不婚不孕保平安，更保尊嚴！」。

中國1980年實行「計畫生育，優生優育」的一胎化政策，2016年開放二孩，中國經濟學家任澤平日前表示，中國人口因素變化緩慢，但少子化、高齡社會問題日趨嚴峻，開放「單獨」二孩和全面開放二孩的效果均不如預期，加上人口紅利消失、經濟潛在增長率下滑等，建議在2021到2025年的「十四五」時期開放「三孩」政策。

不少全職媽媽在政府輔導下，在忙家務和育兒之餘，做起了直播帶貨。（中新社）

不得不生 被迫犧牲職場發展

但這項建議引來多數中國民眾及網民表示反對，除了煩惱「養不起」、「生不起」，更多女性擔心「三孩」政策讓她們面臨「不得不生」的壓力，以及後續可能被迫犧牲就業甚至職場發展也隨之受阻的困境。

女性的顧慮其來有自，因為早在二孩政策時期，因「生育」而來的就業歧視就已是難以解決的隱憂。全國政協委員、中國人口與發展研究中心主任賀丹11月14日在江西南昌舉行的第三屆人口發展戰略研討會上演講時指出，「全面兩孩」政策實施後，女性發展面臨社會勞動參與率下降，包括重返職場遭遇的年齡和職位的困境，以及就業歧視加重等問題，尤其是在女大學生和有子女女性的就業上，表現突出。

根據賀丹公布的調查數據，在最近10年曾生育的女職工中，有28.9%的工資待遇比生育前下降，其中有16%下降一半以上。此外，2019年全國出生人口數為1465萬，享受生育津貼待遇的職工只有420萬，佔28.7%，遠低於城鎮化水平。

中國婦女報在11月16日的報導中，以生育懲罰（母職懲罰）理論進一步解釋女性勞動參與率下降原因時指出，生育懲罰指的是由「結婚、生育、照料」等母職身分相關的照料性活動所導致的女性職業發展受挫，與非母親或父親相比，職場中的母親在收入、主觀認定能力和福利方面遭遇系統性歧視，而具體表現則在工資懲罰和就業地位懲罰等。

對此，賀丹在報導中提出了減輕家庭養育負擔，提供育兒公共服務；完善產休假制度，鼓勵家庭育兒男性參與；加強家庭生育保障，維護女性生育期間合法權益以及促進就業平等，支持女性產後重返工作崗位等建議。

賀丹針對生育政策提出配套建議已不是第一次。今年全國兩會期間，她也曾提交希望構建全民統一生育津貼制度的提案。當時國家醫療保障局的答覆是「很有前瞻性和參考價值」，將進一步研究。

福建連城縣為當地城鄉婦女定制了彈性工作崗位，方便照顧子女。（新華社）

就業歧視 性別成隱形門檻

但不僅統一性的生育津貼制度尚待研究，二孩政策以來對中國女性形成的職場困境問題，也還不見解方。許多女性認為，人口不夠了，國家第一個總是想到要女性多生育，但生育帶來女性因身兼母職而引發的應聘時遭受歧視、升職加薪受限制、再就業困難、被迫放棄工作和更早遭遇職場「天花板」等問題，國家又配合出台了多少具體有效的對策？

最簡單的幾個情形，例如某些企業多雇用男性，即使女性未婚也很少進用；女性好不容易獲聘進了公司，主管不時打探「妳會不會結婚？」、「妳打算生幾孩？」；結婚後發現自己的努力經常不被主管肯定，升職的都是男同事；懷孕喜訊宣布後不久，自己就莫名其妙的被辭退；在家育兒幾年後想重返職場，面試官問的還是那句：「妳會生兩孩嗎？」。

儘管不少企業已逐漸將職場改善為兩性平等的環境，但仍有許多公司主管明著、暗著就是不讓女性員工享有與男性員工平權的待遇，性別要求成了一個「隱形門檻」。

在他們眼中，女性仍承擔著在家中生育、餵養的傳統責任，只要結婚生子，婚假、產假、育兒假就接連而來，除了交保險、找人頂替她們的工作等之外，產假、育兒假等都要加倍，相較男性單純的「出外賺錢養家」的角色，在公司的人力和相關的業務成本考量下，他們更願意雇用男性。

抉擇兩難 乾脆不婚不育

如此發展下來，不僅女性的就業形勢更加嚴峻，也使女性開始思考，是否有必要為了家庭孩子忍受各種就業歧視，甚至放棄自己創造大好前途的權利與能力。於是，家庭中可能因此產生夫妻、公婆與媳婦失和的矛盾甚或家暴，有的女性乾脆不結婚也不生育，相關的社會問題也隨之衍生。

也有女性甘於就當個「全職太太」相夫教子，這又回到網民前陣子吵翻天的「全職太太算不算獨立女性」話題，源自於雲南華坪女子高中女校長張桂梅對返校捐款的女校友說了句「我看不上妳是個全職太太」事件。但即使當了全職太太，當孩子成年了，母親仍可能回歸社會或職場，只要歧視現象仍在，女性似乎仍然很難享有完整的「就業自由」。

有女網民就不禁感嘆，同樣是生兩孩，身兼母職的女性在職場上遭受不平等待遇，但對身為父親的男性來說，「家有兩孩」反而強化了他們穩重、成熟、有生活壓力就等於有生產力的形象，成了他們在職涯發展上的「加分」 因素，「男性這些特質，在女性身上也都有，甚至可能更加細膩，憑什麼到了『母親』這個身分時，原本的『優勢』就被定位為『劣勢』？」。

如何消弭女性就業歧視，有學者建議可從制度、企業和丈夫的角色三方面著手。在改善之前，應先釐清「生育」這件事的定位。新華網曾引述中南大學公共管理學院副院長李斌表示，「生育是社會責任，不能由女性獨自承擔，更不能使她們因這一無法替代的貢獻而墮入弱勢群體。就業性別歧視影響民生與社會穩定，傷及社會公平，必須引起足夠重視和警惕 」。

有女性表示，為避免就業歧視，索性不婚不育。此為示意圖。（中新社）

法規不全 配套遲遲不到位

就制度與企業來說，現行的「勞動法」、「婦女權益保障法」和「就業促進法」等法規仍存在不足，無法針對就業歧視做有系統的改進，社會各界多年來一再催生的反就業性別歧視專法就相形重要，有了專法及罰則，當事人可通過申訴維權，主管機關能明確執法，用人企業也能逐漸收斂並被導入正軌。儘管這還有一條很長的路要走，但總要儘快有個開始。

同時，配合制度而來的配套措施也應到位。李斌建議，國家應建立全國統一的生育保障體系，保障用人單位在招用女性上的利益平衡；政府也應採取配套措施，比如通過減少稅收、資金傾斜等手段激勵雇主聘用女性，引導用人單位善盡社會責任；政府也應加大對性別歧視的監管與查處力度，多管齊下保護女性在勞動力市場中的地位。

在丈夫的角色方面，網民倒是有很多看法。許多網民建議「強制男性休和女性一樣多的產假」，或是產假、育兒假由丈夫和妻子各請一半，才是男性和女性共同承擔「生育」這項社會責任的根本，否則若政策再不出台，只是喊口號、砸重金要大家多生小孩，不但沒有效果，恐怕「不婚不孕保平安」的女性還會愈來愈多，國家人口問題不僅無解還可能惡化。

對此，國家醫療保障局曾表示，當前中國人口發展進入深度轉型階段，「國家人口發展規劃（2016 —2030年）」明確提出完善就業、撫育、社會保障等政策，減輕生養子女家庭負擔，也通過建立生育保險對女職工產假期間支付生育津貼等方式，促進男女平權就業，減輕和消除單位雇用女職工和女職工生育的顧慮。只是，能否落實執行，還有一段漫長路要走。