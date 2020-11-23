流浪英國25年 68件中國文物回家了

68件回歸文物中的部分文物。（取材自人民日報／國家文物局提供，首都博物館攝影）

68件流失海外25年的中國 文物，回家了！

國家文物局舉行2020年11月18日舉行第四季度例行新聞發布會，副局長關強在會中宣布了這個消息。儘管全球新型冠狀病毒疫情未歇，國家文物局仍克服疫情的不利影響，將這批流失英國 25年的68件走私文物追索回國，其中不乏唐三彩七星盤、宋代青白瓷、元明石雕馬、元末明初青瓷梅瓶等精品文物。

關強說，這是中英兩國在「關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約」框架下，合作打擊文物走私、促進文物追索返還的成功範例。

中國追索流失海外文物，以往不時傳出用「買」、「要」甚至「搶」的方式。關強指出，這批 68件文物的回歸，是多年來中國政府積極參與文物追索返還領域國際規則改革完善、促進國際法秩序朝有利於文物返還的方向發展的重要成果；尤其今年時值聯合國教科文組織「關於禁止和防止非法進出口文化財產和非法轉讓其所有權的方法的公約」50周年，這批文物回歸後的「首秀」更具意義。

中國成功追索的68件流失英國文物，圖為其中一部分文物。（新華社）

68件文物 流失海外25年

人民日報報導，這批文物經專家鑑定，其中暫定二級文物3組13件、三級文物30件、一般文物25件，質地包括瓷器、陶器、石器、銅器等，時間跨度從春秋戰國到清代，地域分布江西、安徽、福建、河南、陝西、河北、貴州等。整體來看，文物器型較為豐富，品相較好，精品較多，具有重要歷史、藝術和科學價值。

例如1套8件的唐三彩七星盤，文匯報報導，承盤外壁及杯器身施黃、綠、白等釉，釉色鮮亮；1組4件元末明初青瓷梅瓶及器蓋，胎釉及工藝具極大的一致性，可能出自同一個墓葬；元明時期的石雕馬被認定為西南地區所出土，地域特徵明顯，非常少見；1組3件小鉛釉樂舞傭，紅胎，鉛釉，比較完整，殘存有釉，在以往的考古出土資料中不多見，成套的釉陶樂舞傭更是稀有。

68件文物如何能順利回家？關強介紹，過程始於1995年2月，英警方當時向中國駐英使館通報稱，在偵破一宗國際文物犯罪案件過程中發現疑似中國文物。當年3月，英警方截獲扣押嫌疑人運抵英國的大量文物，經國家文物局鑑定，確認為走私中國文物。

英警方主動提出歸還中國

報導指出，由外交部 、公安部、司法部、國務院港澳辦、最高人民檢察院、原文化部、國家文物局等共同組成的 「追索英警方查扣走私國文物工作小組」，透過執法合作、民事訴訟、協商談判等多種方式展開追索。

1995年，國家文物局文物保護司人員與中國駐英國使館文化處工作人員鑑定英國警方查扣的走私中國文物。（取材自澎湃新聞／國家文物局供圖）

1998年2月，該案兩名主要嫌疑人迫於中方壓力，將3000餘件返還文物於5月運回北京 ；8月，另一名嫌疑人與國家文物局和解，歸還7件文物。但該案中一名文物購買人拒絕參與協商談判，直到今年1月，購買人去向不明，扣押時間超過追訴期，該批涉案文物被界定為無主物，英國警方主動提出希望將該批文物歸還中國政府。

受疫情影響，中方相關人員無法親赴英國接收文物，因此採取「委託使館接收、國內點交核實」方式，於10月20日運回北京，並於當天入庫。關強表示，68件中國流失文物順利回歸，為中國政府25年不間斷的走私文物跨國追索行動畫上圓滿句號。

10月16日，在英國倫敦，代表中國國家文物局的中國駐英國大使館文化處一秘于果（右）和代表英國大都會警察局的探員蘇菲·海斯簽署文物接收確認書。（ 新華社）

關強表示，20多年來，中國政府不斷提升文物保護和流失文物追索能力，已與23個國家就流失文物追 索返還簽署雙邊協議。國家文物局文物返還辦公室主任鄧超說，國家文物局特別在官方網站開設了專題網頁，在線展示這批68件文物及追索過程，與國際社會再一次分享文物追索返還的「中國故事」。

物歸原主! 2019年千餘文物回流

據統計，迄今已有300餘批次、15萬餘件流失海外中國文物回歸，僅2019年就有1000多件。

新華社報導，國家文物局近日將361件美國返還的文物藝術品正式劃撥南京博物院。這些文物2014年4月被美國聯邦調查局印第安納波利斯分局查獲。

在中美共同努力下，這批文物歷時五年於去年全部返還。文物囊括了新石器時代的石鑿、玉璧，春秋戰國時期的青銅劍、戈，漢代的彩繪陶鈁、繭形壺，明代陶俑、模型明器，清代木雕建築構件等多個門類。

68件回歸文物中的漢代小鉛釉樂舞俑。（取材自人民日報／國家文物局供圖）

68件返還文物中的唐三彩七星盤。（取材自人民日報／國家文物局提供，首都博物館攝影）

68件回歸文物中的元末明初石雕馬。（取材自人民日報／國家文物局供圖）

馬首銅像 圓明園首展

另曾流失海外百餘年的圓明園十二獸首中的馬首銅像，2007年由已故澳門企業家何鴻燊購得，2009年捐贈給國家文物局。馬首將在今年回到圓明園，並完成首秀。

圓明園馬首銅像，為清代圓明園長春園西洋樓建築群海晏堂外十二生肖獸首噴泉主要構件之一，展現出極高的工藝水準，是非凡的中國古代藝術品。

馬首銅像。（取材自北京日報）

1860年英法聯軍侵入北京，圓明園慘遭劫掠焚毀，馬首銅像與其他11尊獸首銅像一同流失海外。

埃及交還31枚中國古代錢幣

央視報導，埃及2018年初查獲的31枚中國古錢幣，已於11月17日在埃及首都開羅國家博物館舉行的古錢幣交接儀式中，由埃及旅遊和文物部長哈立德．阿納尼移交給中國駐埃及大使廖力強。

埃及向中國移交海關查獲的中國古錢幣。（新華社）

這批古錢幣包括中國漢唐、清朝以及民國時期的錢幣，最早可追溯至中國西漢甚至更早的戰國時期。國家文物局專家此前已確認其中20多枚古錢幣為具有很高文物價值的國家文物。

這批古錢幣是中國和埃及自2010年簽署關於保護和返還從原屬國非法販運被盜文化財產協定以來，埃及政府歸還中國的第二批文物。

中國新聞網報導，隨著越來越多流散海外的中國文物回歸，文物是如何回流的這一話題屢屢引發關注。目前方式包括執法合作、司法訴訟、協商捐贈、搶救徵集等；相關部門近年也推出多項政策措施，積極引導並鼓勵大量通過正常貿易等途徑出境的海外文物回流。

2020年10月16日，在英國倫敦，工作人員協助中國駐英國大使館文化處清點文物。（新華社）

2020年10月20日，文物回歸中國。（取材自人民日報／國家文物局供圖）

全國政協委員萬捷曾表示，追索文物，不是僅憑法律手段就能解決，還要有持久戰的準備，需要多種手段並用。「包括政治、外交、行政、道德輿論譴責、協商溝通，以及經濟補償方式收回等等，同時也不放棄利用任何手段和機會」。他也希望大家不要認為文物「直接搶回來就好」，理性看待文物回流才有助於文物回流事業。