香港遇襲→懸賞1000萬緝兇 錢峰雷是何方神聖？

錢峰雷因為一場追砍，讓他的故事躍於群眾眼前。（取材自錢峰雷微博）

11月16日是富商錢峰雷44歲生日，他微博 上的生日動態跳出來三次，每篇都有百來位網友向他說聲「錢總，生日快樂」。而就在這一天，錢峰雷發文昭示將1000萬港幣的懸賞加倍，就為了兩天前在香港 的遇襲案，錢峰雷大腿中刀，友人頭部被砍傷，兇手則逃逸無跡。為此，他高調懸紅要抓出兇手，這是香港有史以來最高金額的緝兇懸賞，消息震動黑白兩道。

錢峰雷在港遇襲。(視頻截圖)

環球人物雜誌署名文章報導，能拿出1000萬港元緝兇，這對於素來出手闊綽的錢峰雷來說，並不稀奇。錢峰雷在網上的資料幾乎是用錢堆起來的。他是李亞鵬眼中樂善好施的「錢多多」，也是網友口中捐款最積極的「錢雷鋒」，連中國富豪馬雲 都是他的好朋友。

豪奢傳聞多 造福親友團

雖然錢峰雷的名字不如其他商業大佬那般如雷貫耳，也從未登上胡潤、福布斯等富豪排行榜，但江湖中關於他出手闊綽的事蹟數不勝數。

他是浙江地區擁有私人飛機的第一人，家人往返中國和香港向來都是「打飛的」；他的車庫裡停放著多輛豪車，平日的座駕是一輛1070萬元的邁巴赫62S，浙A88888車牌是以200萬元買來。

初中同學會合照，錢峰雷送了每位同學一支蘋果手機。（取材自錢峰雷微博）

他曾經花上億元購入一套豪宅用來接待長江商學院的同學，在初中同學會上，錢峰雷送給所有每位同學一部蘋果手機，並在手機背面刻上每個人的學校和班級。隔年聚會時，他又準備了最新款的蘋果手機，仍然是人手一台。

回鄉參加表弟婚禮，錢峰雷先是給新人送了一輛價值百萬的蘭博基尼跑車，之後又給每位親友派發了現金1萬元的紅包，連襁褓裡的嬰兒也有份。

別人有錢怕外露，錢峰雷卻有著不一樣的看法。他認為掙錢的目的是為了花錢，如果你連花錢都不懂，何必苦苦為難自己拚了命地掙。

錢峰雷花錢花得高調，但對於自己的財富積累過程，一直三緘其口。被人問及從事的行業時，他都以「打工人」回應，讓自己的發家史平添了幾分神秘色彩。

年輕時候的錢峰雷。（取材自錢峰雷微博）

神秘發家史 窮孩子逆襲

不過，從媒體挖掘出的零散消息中，也能拼湊出一個小鎮青年逆襲的故事。

錢峰雷出生於1976年，是浙江寧波人，綽號「小快馬」，曾在寧波地區從事廣告裝飾、投資諮詢等工作。

貧困，是錢峰雷早年生活的主軸，讓他總是因為自卑不願意和同學玩。

錢峰雷曾在微博上寫道，因為家庭的貧困經常看著別人家的小孩吃著零食，玩著他們的父母從大城市帶回來的電動玩具，心裡有一種說不出的感覺，但腦子裡卻始終印著一句話「我要賺錢」。

他第一次賺錢的經驗來自挖田螺，他找了窮同學一起抓了5斤田螺拿到市場賣，收購田螺的老闆給了他1.12元，並叮嚀他「不能曠課，不能影響學習」，讓小小年紀的他感動不已。

學習成績是錢峰雷自卑的另一個原因。有一次，老師讓同學們談談自己的理想，錢峰雷說以後要買一個莊園，蓋很多房子，讓家人都住在一起。老師評價「你等到下輩子吧」，全班同學哄堂大笑，讓他羞憤不已。

第二天一大早，他就到山下的廟裡許願，一個願望是希望自己快快長大，另一個願望是一定要賺錢實現夢想，讓家裡人都住上大房子。

升入初中後，錢峰雷因學習成績太差被學校勸退。為了養活自己只能離家外出打工，一度潦倒到喝水充飢露宿街頭，他還嘗試過擺地攤賺外快。某一年的元宵節，他四處找朋友借錢付房租，最後走投無路，只好把手機當掉才免於被房東掃地出門。

錢峰雷的微博裡，時常可見到他與馬雲的合照。（取材自微博）

錢峰雷的微博裡，時常可見到他與馬雲的合照。（取材自微博）

網上曬馬雲 事業也跟進

從2000年開始，錢峰雷通過創業開公司，五、六年間就實現了鳳凰涅槃般的逆襲。

對於錢峰雷的發跡經過，一直眾說紛紜。有人說他是在2002年炒房獲得的第一桶金；也有說他是去了澳門為賭王何鴻燊打工，在葡京賭場做荷官，逐漸成為掌管VIP廳環球廳的經理，收入直線上升。

巧合的是，錢峰雷發跡後成立的企業名稱，也引用了「環球」二字。在錢峰雷的微博上，他認證的身份是環球國際（香港）控股集團有限公司董事長。

企業做得大了，錢峰雷開始著力打造自己的超級朋友圈。

他的微博上，曬得最多的還是「馬爸爸」。他多次出現在馬雲身邊，一起見證雙11成交紀錄。

阿里巴巴集團2014年9月19日在紐約證券交易所正式掛牌上市，當天馬雲就站著錢峰雷；錢峰雷跟著雲鋒基金團訪問南韓，而雲鋒基金團正是由馬雲和聚眾傳媒創始人虞鋒雲在2010年成立。

據天眼查APP數據顯示，錢峰雷名下擁有近20家企業，其中大部分的合作都和阿里巴巴有關。同時，他也是螞蟻集團上海系的股東—上海經頤投資中心的20位合夥人之一。

錢峰雷2014年在香港白加道28號購入一套價值6.9億港元的豪宅，白加道富人聚集，有恆基李兆基家族、華置大股東劉鑾雄、英超伯明翰俱樂部股東楊家誠、光學儀器大王黃克兢等等，而一年後，馬雲也在這裡購置房產，跟錢峰雷做起了鄰居。

馬雲成為大自然保護協會(TNC)中國主席之後，錢峰雷也成為該協會的理事，錢峰雷生日當天還曾收過馬雲送的花，他高興的將卡片都曬上微博；而錢峰雷與世界著名的富豪巴菲特把酒言歡之時，馬雲也在場。

錢峰雷與巴菲特共餐，他在微博上問粉絲「我是不是好土」?（取材自微博）

他捐款成癮? 被喊錢多多、錢雷峰

2013年，颱風菲特重創浙江，造成10市52縣435萬人受災，浙江餘姚更遭受百年不遇重大災害。人在國外的錢峰雷向寧波市慈善總會一次性捐款1000萬元，協助家鄉災區人民重建，成為寧波個人捐款的最高紀錄。錢峰雷這個名字，瞬間成為媒體焦點。

錢峰雷在微博上發出捐款1000萬元的票據照片，並寫道，「故鄉有災絕不推託」。多次樂善好施的錢峰雷，曾入選寧波十大慈善之星，也曾獲得過第四屆浙江慈善獎。這樣的善舉，讓網民替他取了個「錢雷峰」的外號。

對慈善公益事業的熱中，還體現在兩次地震災情的捐款上。2008年四川汶川地震時，他以「鋒雷」名字捐款18萬元，成為當時個人捐款最多的人。而在2010年的玉樹地震，他託人到寧波市慈善總會，以個人銀行卡刷卡的方式捐款88萬元。

錢峰雷會將他捐款證明放上網。（取材自錢峰雷微博）

錢峰雷會將他捐款放據放上網。（取材自錢峰雷微博）

花錢向來大手筆的錢峰雷也是慈善界有名的「標王」。

2012年5月27日，李亞鵬和王菲為女兒李嫣舉辦「嫣然天使基金慈善晚宴」，錢峰雷以2000萬元拍得新疆和田玉玉觀音一件，成為當晚「標王」。在得知自己被李亞鵬打趣稱作「錢多多」之後，錢峰雷靦腆地回應：「沒時間出力，只好出點錢了。」

第二年的慈善晚宴上，雖然李亞鵬事叮嚀錢峰雷不要再參與拍賣了，但他還是以3000萬元拍得油畫《望月》，比底價高出10倍。眾人問他是從事什麼行業時，錢峰雷幽默地表示「打工的」。當趙薇好奇地問錢峰雷來自哪裡之時，他又擠出了兩個字：「寧波」。

「標王」的另外一件趣事仍然與馬雲有關。

2015年10月4日，馬雲的第一幅油畫作品《桃花源》在香港的蘇富比拍賣。這幅《桃花源》由馬雲和曾梵志於2014年創作，倆人以塗、點，刮擦的方式，在圓形畫布上畫出地球。該作品呈現了地球美好的一面，警醒世人珍惜環境、愛護自然。

《桃花源》以140萬元港幣起拍，在經過32輪的激烈競拍後，最終被一位神秘買家以4220萬元港幣拍下。這個神秘買家就是錢峰雷。