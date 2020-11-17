51歲的東北人王桂英在不足20平方米的出租房裡，邊吃白水煮的面條邊直播，貨品散亂擺放在身後。(取材自新京報)

無論是當今最搶手的團隊打造的豪華布景，還是克難又塞滿貨品的草根直播間，只要能說服觀眾掏錢買貨，就是成功的網紅主播。

11月6日上午9時，義烏市福田街道振興社區江北下朱村的街道上，一位男子身穿睡衣，腳踏拖鞋，提著一袋早點蹣跚走過。早點店老闆說，這名男子從前晚10點開始直播，近12個小時沒停，現在餓極了，出來找吃的。

和這位男子一樣沒日沒夜的直播帶貨創業主播，在有「網紅第一直播村」之稱的江北下朱村裡還有很多。在這裡，草根創業者占到絕大比例，共同特點是有夢想、有創業激情，但資本少。

江北下朱村因「微商第一村」走紅。（取材自小時新聞）

直播間的打造，塑造了主播人設的定位。新京報報導，單身的草根主播為節省成本，通常住一居左右的小住房，直播、睡覺、吃飯都在裡面，也有主播乾脆選在戶外。所有主播都有自己的直播程序和話術，例如與粉絲互動頻次、點關注、粉絲燈牌、點擊購物車等，但最大化轉化點擊購物才是目的。

44歲的王賀進，安徽阜陽人。他身穿白羊肚馬甲，頭戴白毛巾，腰間系著一根紅綢帶，坐在租住的房間直播帶貨。(取材自新京報)

51歲的王桂英在不到20平方米的租住處，半蹲在床邊對著手機 直播，背後是散亂擺放著貨品的貨架。直播間都稱她是「英姐」，因做小生意經營不善欠了錢，就和老伴到義烏直播創業，但做了2個月賺不多，老伴又去外地打工，留下她一人闖蕩。

資本少 創業沒有退路

草根主播沒有豪華的直播間，隨處都能播，這天下午在街道上，英姐就拿著毛線帽和圍脖，用激情高亢的東北話在手機前賣力表演著：「來吧，家人們，下雪了，天晴了，下雪別忘戴防寒帽，天晴別忘戴脖套……有需要的，英姐在直播間等你哦！」這段台詞，英姐連續拍了七遍。

晚上9時回到租屋處，英姐用白水煮了一碗麵條，對著屏幕和粉絲邊吃邊聊，直播持續至後半夜。有粉絲在直播間說，「你這個歲數真拚，可要保重身體」。她說，「直播就是創業，我沒退路，只能勇往直前」。

32歲的冉光輝來自四川，曾是高收入的地產策畫，和親兄弟到義烏直播創業；54歲的鐘芝友過去從事演藝工作，看好直播帶貨，下了決心來這裡從頭學起；38歲的向超從事直播行業培訓，直播間最高紀錄是8000人同時在線圍觀；24歲的鄭建濤則從江西來做直播三個月，他說，早上起來聽到撕膠帶裝包裹的聲音，就知道又有主播爆單了，「這是最美的聲音」。

24歲的鄭建濤戴著綠色的帽子和金色的鎖鏈站在直播間。(取材自新京報)

為了養家，44歲的王賀進從安徽到義烏直播創業，之前做翡翠生意的他有兩個兒子，「不幹不行」；有兩個女兒的楊美媛曾做過娛樂主播，近1周已賣了30多單。

房租漲 行業擠生存難

直播潮引來有實力的廠家入駐，也帶動了村內房價 快速上漲。報導引述42歲的李雲香說，五年前剛來時，一間店舖租金是2.5萬（人民幣 ，下同），今年3月後有的已漲到25萬，店家必須做到至少600萬至700萬營業額才能把純利潤賺回來。

不僅商舖漲，主播租住的民房也在漲。今年4月以來，已有商戶因為房租價格而選擇離開；很多主播被迫幾人合租或住在周邊村子，白天來江北下朱村找貨拍段子，晚上回去直播。

江北下朱村村主任金景喜說，房價降下來，商戶才會安心留下來。但他們沒有辦法干預市場上的租房價格，只能先要求村兩委的幹部帶頭降低房租。

報導引述直播業內人士分析，疫情期間，一些傳統電商和資本，甚至廠家、專業人士都聚焦直播這個「賽道」，所以今年直播行業非常擁擠，激烈競爭也使生存更難。

金景喜說，「廠家直接做直播是個趨勢，但廠家直播和之前銷售他們的供應鏈商家在利益上有所牽制，一些供應鏈乾脆就不賣他們的貨了，更受影響的是小主播，廠家自己直播去掉了中間環間，勢必壓縮了草根主播的生存空間」。

10月9日晚7時，王桂英拍完當天最後一個段子，坐在店舖休息。有新入行的主播上前和她交流直播心得，她說：「時常播著播著就哭了，哭著哭著就笑了。」正如一位幹了三個月的主播說， 「飢餓是最好的老師，沒有啥放不下的」。

★暴紅推手 直播間裝修團隊

中國新聞組／整理

黃禹剛剛用半個多月的時間，幫「直播一姐」薇婭搭了一個新直播間。一台直接對臉拍攝的索尼攝像機，顯示出來的是一張精美且不失真的臉。這天，是2020年雙十一大幕開啟，盡情買買買的時候，而黃禹和他的團隊，全程在薇婭的直播間裡為她做保障。

錢江晚報報導，從一個小MCN（多頻道聯播網）機構老闆，到薇婭直播間專用搭建師，再到成為如今最搶手的直播間裝修團隊，黃禹裝修過太多的小型直播間。作為這個新行業的「領頭羊」，黃禹很享受用細微的燈光參數、考究的角度，把主播從漂亮變成更漂亮的過程。

黃禹大學讀的是法律，畢業做了IT，他定義自己是一個技術人，投入娛樂直播。那時候還沒有出現帶貨，鬥魚虎牙是最火的娛樂直播平台，黃禹招募了幾個主播，做起了MCN機構。

薇婭當時還沒有坐穩淘寶主播頭把交椅，他獲悉薇婭想解決穿黑色衣服臉上會曝光過度，穿白色衣服鏡頭前又會有一大片白的問題時，把自己手頭最好的裝備送過去，給她設置了1080P的輸出，沒想到「翻車」了，因為粉絲人數太多，薇婭當天的直播被很多粉絲投訴：太卡。

設備優 助力直播賣產品

兩人原以為是網速的問題，但黃禹翻箱倒櫃把各種老款手機逐一調試對比，才發現原因出在手機上：他們的手機硬件承載能力強，但部分粉絲的設備並沒有那麼好，屢屢出現卡頓。自此，黃禹成為了薇婭直播間裡，唯一能場場從頭看到尾卻兩手空空不用買買買的男人。

「我從來不會仔細聽薇婭在講些什麼。我的注意點全在她口紅的顏色有沒有失真，背景會不會過度虛化，甚至對焦一個產品，需要幾秒」，黃禹說。

薇婭播產品的效率極快，一旦對焦耽誤了時間，就會影響下一個貨品的時長。所以一切設備必須時刻準備著調整參數，以達到最優的狀態。

報導說，黃禹接手為薇婭換上高清的設備和燈光後，三個月內，薇婭的粉絲漲了50多萬。

2018年，他給薇婭的直播間加了壁爐、金色發財樹和白色厚地毯，結果那場的海寧皮草賣得出奇好，淘寶上甚至出現薇婭同款壁爐。他不敢說全部都是自己的功勞，但這證明了為直播間裝修設計這行業，有做頭。

黃禹（右一）怎麼也沒想過，做直播間的搭建也能成為一門生意。（取材自錢江晚報）

為求美 主播要求大不同

在薇婭的新直播間裡，黃禹的射燈布局頗有看頭。

主體的直播分區裡，薇婭背後有一張本身就發光的LED大屏，打光讓薇婭和背後的屏幕具有主次感，也讓她面部的凌厲線條趨於柔和；服飾分區裡，相機機位和用光更講究，因為光太亮會顯得腿白胖，影響衣服展示效果；相機太高或太低，都會影響鏡頭前人的整體視覺效果。為此，黃禹曾專門為薇婭調製了幾束光影，讓她的腿顯得更加立體修長。

2018年，黃禹給薇婭的直播間加了壁爐、金色發財樹和白色厚地毯。結果那一場的海寧皮草賣得出奇好。（取材自錢江晚報）

報導說，黃禹最近將針對視頻的即時調光技術「達芬奇」軟件應用到直播中，可以讓主播的每一秒都變得更美，「都是為了美，不同的主播喜歡不同風格的美」。針對不同的妝容也各有方案，偏向自然的妝容，打光相對柔和，用陰影讓鼻子顯高；偏濃的妝容，則要減少臉上的妝感，避免整個妝容顯得臉髒髒的。

如今與黃禹合作的明星直播間越來越多，他說，明星的皮膚「真的都特別好」，很少有打光翻車的現場。有次Angelababy在直播開始前兩個小時，現場打光出現問題，燈光師請黃禹救場，他一下子就解決了問題，讓直播順利進行。