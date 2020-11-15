囤貨、搶人、拚直播 淘寶村電商動員戰雙11

主播正在直播介紹衣服。 (取材自南方+)

雙11是中國 疫情後最大的購物狂歡節，作為全國唯一一個年交易額突破百億元的「淘寶村」，主營女裝業務的廣州白雲區大源村派出的包裹量達到5000萬—8000萬個。

成衣車間裡，工人們正在趕工。(取材自紅星新聞)

南方日報報導，上午8時，大源村第一輛貨車出發前往沙河批發市場拉貨，凌晨4時，最後一件貨物在倉庫完成打包，在迎戰雙11的大源村Top電商 創意園裡，員工一天只能休息4個小時。

要囤貨 產業鏈10月備戰

在創意園經營淘寶店舖的張清鈴表示，從10月下旬起，店舖就已經開始備戰雙11。人和貨，是他們備戰的焦點。

「根據後台顯示的消費者購物車加購和商品收藏的數據，我們會按照一定的比例提前進行備貨。提前與工廠對接，訂下貨物，避免因為缺貨而無法接單。」這個比例，張清鈴一般控制在20%左右。

倉庫裡堆放大量等待打包、寄送的衣服。（取材自南方+）

貨物激增，倉庫壓力隨之而來。李相洲是園區內一家店舖的倉庫管理員，他管理的倉庫一天最多可發15萬件包裹。為了雙11，倉庫拆掉了一面窗戶，改造成為倉庫門方便卸貨，倉庫外也搭起了雨棚，以便倉庫爆倉時貨物可堆放在外。

在第一波活動已經打包發出約30萬件包裹，貨物堆起可達半人高。李相洲說，目前倉庫員工約有50人，雙11將增加60名臨時工，即便如此，一百多人仍需加班加點才能在3到5天時間內將所有訂單包裹打包寄出，最繁忙的時候還需通宵打包。

「今年的雙11被拉長了，這對電商行業而言是一件好事。」Top電商創意園董事長鄧時安說。

在鄧時安看來，往年活動時間僅有一天，對於企業而言，備戰壓力過於集中，消費者在雙11前壓抑消費需求，雙11後消費疲軟，還有許多消費者因為雙11當天沒時間參與而錯過了消費。

大源村一家淘寶女裝店主林鋭第5年參加雙11了，從一開始手忙腳亂，到如今按部就班有條不紊，他的店舖銷量也翻了幾十倍。他表示，2016年第一次參加時，倉庫和辦公室都在一起，貨物堆滿了不大的空間，銷量大概1萬件。而今年雙11開門紅已經發貨30萬件，雙11保底可以賣出40萬—50萬件。

土地村裡，街上貼滿招聘通知。(取材自紅星新聞)

要工人 薪資翻倍仍缺人

紅星新聞報導，在一間近百平方米的車間內，20多台機器轟鳴作響，30多名工人埋頭坐在縫紉機前忙碌，大街商舖前均掛著剛剛做好的各類衣服，工人們正在打包。這裡是成都市郫都區的土地村，與賽馳村、雍渡村一樣都是中西部新晉的淘寶村。

專門生產羊毛衫的成都九色天羽任老闆對雙11不敢有太多的奢望，「以往我們均會有囤貨，今年根本就不敢有囤貨，只是希望能夠將以前的囤貨全部銷售完畢就已經心滿意足了。」任老闆說，希望上下一心打好這次翻身仗，自己的廠子和工人們就可以好好活下去了。

為了打好這場翻身仗，任老闆和另一家成衣企業鄧老闆都想著招聘熟手。但是，招人的成本很高！本來生意就難做，但如果成本太高，可能保本就難。因此，他們相繼延長了工人們的工作時間。

以往，工作時間為早上8點至晚上5點，現在延長至晚上8點，每天多工作3小時。鄧老闆說，工廠的工資全是按照件數來計算的，平時工人月薪在4000至5000元(人民幣 )左右，為了雙11加班，薪水上升至7000至8000元左右，甚者會拿到萬餘元，工資比平時翻了一倍。

快遞行門口堆滿了包裹，卻沒有多的人力分貨。(取材自紅星新聞)

在土地村的大街上轉了一圈發現，隨處可見各種招聘廣告。

在勞務人才市場內，一位胡姓招聘人指出，每天都有很多老闆前來找人，工資基本上都開到萬餘元了，但人卻依然難招。「現在需要的熟手基本上都是70後和80後」胡姓招聘人說，「70後基本上忙著照顧孩子，80後基本在外打工。平時本來就缺人，遇上雙11更缺人了！」

除了缺工人外，快遞員、分貨員也成了香餑餑。韻達快遞門口及街面上堆滿了包裹。「我們每天接到的包裹約在1000多個左右，比平時多了兩成左右，但分貨的卻只有4個人，根本就忙不過來。」一名女性工作人員說，老闆招人招了好久了，但就是沒有招到合適的。

專門專門招聘快遞員的趙老闆感嘆，為了招到快遞員，各大快遞公司已經將工資待遇提高了20%左右，「我現在只招了100多人，還有那麼大的缺口。」趙姓老闆說。

車間裡，工人們正在趕工。(取材自南方+)

2萬元創業 電商群聚打團體戰

隨著電商產業的飛速發展，廣州大源村吸引了越來越多的「後浪」前來逐夢，大源村的4萬多名電商從業者裡，絶大部分都是90後、00後。

「來大源村創業的人，手裡一般沒有多少資金，也沒有什麼人脈。做電商恰好不需要這些，可能2萬元就可以創業。」太和鎮電商協會會長李遠斌說。

2014年前後，電商開始在大源村聚集。短短的六年時間裡，占地面積約25平方公里的大源村多次位居全國活躍網店數前列，催生十幾家淘寶、天貓等百強商戶，眾多創業青年在這裡實現了致富夢。

目前，大源村分布近6000家電商企業與個體經營戶、1000個服裝廠，商家挑貨、進貨不出村，產業鏈運行更加高效。15個大小不一的電商創意園，電商銷售量日均400萬單，年交易額達到600億元。

2020年，直播引發新一輪的電商潮流，進一步拉動了快遞量的增長。大源平均每天發出300萬件的包裹，相當於海南省一天的快遞量。Top電商創意園董事長鄧時安指出，「這裡已是全國快遞公司的兵家必爭之地」。

成衣車間裡，工人們正在趕工。(取材自紅星新聞)

要直播 孵化帶貨力網紅

中新社報導，來朝貿易公司運營總監陳瓊宇指出，做電商的路徑已經發生變化，「以前做服裝要先打響品牌，如今是先將人物IP化，然後再轉化成品牌」。來朝從去年開始孵化網紅，目前公司已有十幾名網紅主播。

陳瓊宇指出，打造網紅個人IP，要根據平台特點著手。設定好網紅的風格和服裝定位，並且基於主播的不同風格，創建不同的服裝品牌。

今年5月25日，「大源直播基地」在大源村正式開業，成為全國首批獲得淘寶直播基地官方授牌的機構之一。年內計畫孵化1000名網紅，孵化一萬名銷售額破百萬元的檔口主播。

淘寶直播基地的掛牌，不僅可解決大源電商對直播的嚮往與需求，還將輻射到白馬、沙河等周邊服裝市場。檔口主播簽約入駐基地的淘寶直播間，不僅有專屬認證標誌，還可得到淘寶官方扶持流量，快速提升直播轉化率。

在第八屆中國淘寶村高峰論壇上，阿里研究院、淘寶村發展聯盟、阿里新鄉村研究中心聯合發布的「1%的改變——2020中國淘寶村研究報告」顯示，大源村已經躋身全國淘寶直播50強，李遠斌說，「明年爭取進入前10」。