從1.3萬降到700元人民幣…心臟支架進數百元時代

圖為首都醫科大學附屬北京朝陽醫院手術室內正在進行手術。(新華社資料照片)

中國 官方用全國集採以壓低售價方式，開出高值醫用耗材改革的「第一槍」。少付1萬2300元人民幣買的冠脈支架，真能如預期解決其中層層加價的現象？

2020年11月5日，在天津市陳塘區科技商務區服務中心會議室，國家醫保 局進行了首次冠脈支架全國集採。平均每半分鐘就有一位中國患者用到的冠脈支架，在這次集採中，均價從1.3萬（人民幣，下同）降到700元，堪稱史無前例的「巨惠」。

冠狀動脈支架是心臟介入手術中常用的醫療器械，俗稱「心臟支架」。新京報、新浪八點健聞報導，從來自11家企業的26個冠脈支架產品提交報價，到價格最低的十個產品名單出爐，集採過程不到兩小時，冠脈支架價大幅跳水。

官方集採 價格暴降93%

這一集採結果與2019年相比，相同企業的相同產品平均降價93%。將極大降低患者負擔，提高救治率，估計醫保資金也節約109億元。

據了解，集採現場所有擬中選產品的申報價格均低於800元，其中半數產品申報價格低於700元，最低價僅469元，是山東吉威醫療製品有限公司的藥物塗層支架系統（雷帕黴素）。該產品在此前的意向採購量中占比約9%，在26個參選產品中位列前四。

目前，合金支架市場上份額占比較大的，包括中國企業微創醫療、樂普醫療、吉威醫療，以及外資企業美敦力、波士頓科技。這些廠商此次均有產品進入擬中選名單。

「本來以為會有一半產品在800元以下，沒想到都在800元以下」，長期關注價格招採的國家醫療保障研究院副研究員蔣昌松直言。國家醫保局醫藥價格和招標採購司司長鐘東波也說，原來預期大概會到五六百元，沒想到能到400多，集採結果超過預期。

官方通過集採推動冠脈支架降價，而且一降就是這麼多，主要原因之一是冠脈支架太「高貴」，很多有需要的人用不起。

冠脈支架的原理。（取材自南方都市報）

中國的冠脈支架價格究竟有多貴？國家醫保局對多國冠狀動脈支架價格進行比價發現，以本次集採的第三代藥物洗脫支架來說，美國 患者支付價6403至1萬8507元，法國零售價6881元，均低於中國。某款進口冠脈支架產品，在歐洲某地市場價99歐元，在中國要賣到上萬元。

在使用方面，國家衛健委心血管介入管理專家組組長霍勇說，醫院急診科就診的冠心病患者只有10%用上了冠脈支架，而歐美國家使用比例達99%。另有數據顯示，歐美國家的冠心病發病率和中國差不多，但每百萬人口支架的使用數量，歐美國家每百萬人口使用了3500個支架，中國僅600個。

阻絕回扣 醫材改革第一槍

但據北京大學人民醫院心血管內科主任醫師胡大一表示：「實際上支架成本是很低的，部分支架成本甚至只有兩三百元，此前價格虛高是由於中間存在著許多代理商」。

另從相關上市公司財報分析，一個冠脈支架成本不到五六百元，出廠價兩三千元，原有的虛高價格主要來自流通環節，而其中又有很大一塊是給醫師大約15％到20％的回扣。

種種因素造成高值醫用耗材價格虛高、使用過度，是群眾反映「看病貴」的主要原因。國務院於2019年7月發布「治理高值醫用耗材改革方案」，明確要求按照帶量採購、量價掛鉤、促進市場競爭等原則探索高值醫用耗材分類集中採購，從醫藥器械方面解決「看病貴」的問題。

因為需求大，冠脈支架成為高值醫用耗材改革的「第一槍」。據國家醫保局統計，中國醫用耗材市場規模3200億元，其中高值醫用耗材1500億元，而冠脈支架的總費用約150億元，占全國高值醫用耗材總費用約十分之一。

霍勇也表示，在國內的冠脈支架介入治療過程中，包括冠脈支架在內的醫療耗材的費用占到治療費用總額的七成以上。隨著這次全國集採超過90%的降價，建立在高價基礎上的鏈條，將有可能發生顛覆性的變化。

除了市場需求大，產品成熟也是冠脈支架適於集採的原因之一。「冠脈支架屬於相對標準化的醫用耗材，各醫院所需要的冠脈支架差異化不大，更方便集中採購」，一家醫藥平台創始人李天泉表示。

企業之所以願意拿出低價，天津市醫保局副局長張鐵軍說，這是因為「市場的力量」。據聯合採購辦公室提供的數據，此次冠脈支架集採的首年意向採購量達到107萬個，占2019年各種材質冠脈支架採購量的65%。如此高比例的市場份額是任何一家醫藥企業都無法忽視的「蛋糕」。

鐘東波此前接受央視採訪時表示，國家主動集中採購的核心是帶量採購機制，以合同的方式來明確藥品採購的數量以確保使用，相當於供需直接見面，把中間所有銷售費用節省下來，這是降價幅度大的主要原因。

圖為位於北京的國家醫療保障局。(中新社資料照片)

患者受益 企業憂生存困境

冠脈支架大幅降價，首先受益的就是患者，第一批受益患者將在2021年1月用上這次國家集採降價後的中選產品。鐘東波表示，此舉有利於釋放患者使用需求，讓因為貴而用不上支架的患者用得上。醫保資金也將得到節約。

此外，高值耗材集採對醫院和企業也有益處。鐘東波表示，對醫院來說，集採可以為醫師創造一個風清氣正的行業環境。對醫藥企業的益處則體現在減少銷售成本，利於行業高質量發展等方面。「原來的行業生態是基於回扣、帶金銷售這些不體現產品本身品質的點，現在要讓生態完全基於品質、創新等」。

對於企業的影響則是憂喜參半。一位醫療耗材企業工作人員表示，此次採購占據超過六成的市場份額，企業如果沒能中選，就會遭遇市場份額被擠占，可能面臨生存困境。但對物流企業來說，擴大集採範圍壓縮了代理商和經銷商的利潤，反而可能接手部分原代理商的工作，直接對接器械生產企業和醫療機構。

至於被詬病的醫師收取回扣現象，專家認為，隨著集採的推進，回扣的收入一定會受到很大限制。胡大一則說，「根本上還是要規範醫療行為，守住醫師的良心」。

圖為深圳一家醫療器械冠狀動脈支架系統裝配車間。(中新社資料照片)

質量受疑 加強監管成趨勢

但此次冠脈支架降價力度之大，也引來民眾疑慮，擔心低價會影響冠脈支架的質量。對此，鐘東波解釋，降價主要是降在中間環節，生產商仍有盈利，不存在降低成本來彌補利潤的動機。一位不願意透露身分的業內人士稱，企業在本次集採中的定價策略，是在成本的基礎上加上一個可以接受的利潤，「它（指醫療企業）又不能虧」。

鐘東波說，此次集採中選的冠脈支架都是已經在全國各地進行使用的，集採入選後，也還是同樣的廠家、產品、生產線，質量有保障。張鐵軍表示，產品中選量和醫療機構需求量的配合度達到73%，這說明中選支架產品質量都經過市場檢驗，也體現出此次集採充分尊重了醫療機構的使用習慣和患者的習慣。

鐘東波坦言，集採怕的是買到一些「便宜的、但不符合主流產品」。所以對於中選產品的質量，有關部門也加強監管。張鐵軍表示，冠脈支架企業在生產過程中，要接受嚴格的監管，遵循相關的質量標準和要求，「監管的力度只會比過去加強，不會減弱」。

霍勇表示，在接下來的醫療體系改革中，要理順高值醫用耗材或者藥品的價格體系，以及醫療體系中間服務的價值，也就是「降低耗材或藥品的價格，更多地體現出知識的價值和醫務人員的勞動價值」。