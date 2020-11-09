喜劇3大腕 上選秀節目當導師、搶學員

《金牌喜劇班》三大喜劇導師陣容堅強。（取材自澎湃新聞、北京青年報）

中央廣播電視總台綜藝欄目《金牌喜劇班》日前公布了導師名單：陳佩斯、英達和郭德綱。三位號稱「最強陣容」的導師，將演繹怎樣的魅力和精彩，呈現怎樣的交流和碰撞，為觀眾帶來什麼樣的喜悅和期待，隨著節目一波波的預告，引發廣泛關注。

澎湃新聞、北京青年報報導，陳佩斯、英達和郭德綱的喜劇都是以草根階層的生活為出發點，講小人物的故事，又各自代表著中國 自改革開放以來「喜劇」發展的三條不同道路，和不同時期的喜劇精神，《金牌喜劇班》讓他們齊聚一堂，呈現了中國喜劇文化和喜劇精神的流變。

陳佩斯、英達、郭德綱齊聚導師席。（取材自北京日報）

《金牌喜劇班》要呈現具多樣特色的中國喜劇文化。（取材自澎湃新聞）

喜劇精神 需要傳承

3日下午，一直被輿論關注的《金牌喜劇班》終於亮相，首場拍攝活動擠滿了熱情的觀眾。當陳佩斯、郭德綱、英達三位喜劇大師出現在錄製大廳時，全場爆發了熱烈而持久的掌聲。

節目錄製現場充滿了濃濃喜劇風格的場景布置，有觀眾喜愛的喜劇藝術家表演時用過的道具、經典喜劇作品的圖片、國外喜劇大師標誌性的元素等。來自全國各地的學員們，紛紛拿出自己的「絕活」，透過表演為現場觀眾帶來別具一格的視聽盛宴。

陳佩斯、郭德綱、英達三位金牌導師全神貫注地觀看學員們的表演，並在每一場表演結束後進行點評。他們通過交流互動，為優秀的學員們找到合適的導師，專業權威的解讀，風趣幽默的語言，不時引起觀眾會心的微笑。看到中意的學員，三位導師都想把他們錄入到自己的喜劇班。現場氣氛熱烈而歡快。

是什麼樣的力量讓陳佩斯、郭德綱、英達三位中國當今喜劇界的重量級「掌門人」一起走到了總台央視的舞台？《金牌喜劇班》總導演 董曉峰說了一個關鍵詞：傳承。如同央視打造這個首檔喜劇傳承類綜藝節目時的初衷：「喜劇精神需要傳承」，三位導師的加盟的願望和目標，就是傳承喜劇藝術，讓喜劇表演後繼有人，發揚光大。

陳佩斯說，他參加《金牌喜劇班》節目最大的目的是挖掘新人。（取材自澎湃新聞）

陳佩斯 春晚小品第一人

陳佩斯是不少觀眾對春晚印象最深刻的回憶，當年被觀眾稱為「春晚小品第一人」。他是小品《吃麵條》裡呆萌的陳小二，為演好角色被導演要求一次又一次吃下麵條，最終被撐得落荒而逃，在舞台上留下一片經久不息的笑聲。他也是冬天演夏天凍僵的小演員、非法賣羊肉串的小販，故事情節設計與他精湛的演技，讓他在理性與感性交織之中，贏得觀眾的笑聲。

陳佩斯的喜劇是傳統的文人創作方式，他擅於用誇張豐富的肢體動作，搭配生動形象的表情和語言，塑造一個又一個滑稽十足的喜劇角色，在幽默感和節奏感上將大開大合與收放自如維持在一個恰到好處的程度，逗得觀眾捧腹大笑。時至今日，在眾多類型小品層出不窮的當下，這具特色風格的小品依舊是一枝獨秀。

陳佩斯的喜劇主要呈現的是變化的時代與社會底層小人物命運之間的矛盾與衝突，例如他在《父與子》、《傻冒經理》中飾演的角色，往往又會讓觀眾在大笑過後流下眼淚，對這些人物的境遇產生思考，甚至是悲憫，展現陳佩斯復原現實、貼近生活的表演風格。對他來說，讓觀眾笑是基礎，而讓觀眾思考是使命。

至於為什麼來參加《金牌喜劇班》節目，陳佩斯說，最大的目的是挖掘新人，把他對喜劇傳承中的一些經驗教給年輕人，成就後人。談起研究多年的喜劇，他認為藝術的意義就是技巧、技術、手藝，因為「『藝』是把一個無生命的東西，甚至不存在的東西變成有生命的生命體，這是一個技術過程」。

對於現在新媒體形式，例如短視頻對舞台表演的挑戰，陳佩斯認為，隨著技術的提高，將來還會帶來更快的變化。他說，不要去想自己怎樣更快適應市場和適應技術條件，而是要想著找藝術的本體，「因為遵從規律做事是永遠不會錯的，是百戰百勝的」。

郭德綱說在節目初選階段估計「火藥味」會濃一些，因為「搶優秀的學員，是必須的」。（取材自澎湃新聞）

郭德綱 玩轉傳統相聲

與陳佩斯不同，郭德綱出身於普通人家，飽經風吹雨打，憑藉著「三寸不爛之舌」玩轉相聲，常讓觀眾聽完仍意猶未盡。相聲是徹徹底底的傳統民間藝術，加上表演的是市場相聲，使得他與觀眾之間的距離，在三位導師裡是最小的。他最大程度了解觀眾的需求，充分地「活」用傳統相聲技巧來取悅觀眾，與觀眾形成互動。

雖來自傳統，但郭德綱的相聲是與時俱進的，在紮實的相聲基本功下，他對傳統相聲進行改造，加入符合不同時代特色的新包袱，用一種顯而易懂的「俗」，也就是「我即平民」的感官之笑，帶給觀眾質樸的生活樂趣。

今天的青年人在工作學習以外，可能更需要的是放鬆娛樂、情感歸屬，而在生存壓力下，這種放鬆娛樂和情感歸屬也許會走向極端化、歇斯底里，他們對喜劇的要求變成簡單的逗笑，一種徹底的情緒發洩。郭德綱和「德雲社」給觀眾帶來的就是一起開party搞笑的歡樂，傳達「暫時麻痺一下」的感覺。

身為「德雲社」 當家人，郭德綱對於喜劇藝術的傳承深有體會。「傳承這個東西，無論什麼行業，無論什麼年代都是需要的。哪怕說你上學學會漢語拼音，他不也是老師傳承給你什麼？傳承，其實代表的是學習和繼承」，他表示，喜劇傳承永遠會存在，才能保證藝術的完善性。

郭德綱說，陳佩斯是小品方面的開拓者，英達是情景喜劇大師，「我們幾個人湊在一起，我覺得能夠從專業的角度多挖掘人才，這是挺好的一件事」。在選學員的時候，肯定誰都想選好的，初選階段估計「火藥味」會濃一些，但搶優秀的學員，那是必須的。

英達說，「任何一個行業尤其演員就是競爭」。（取材自澎湃新聞）

英達 掀新形態喜劇風

上世紀80年代末，一種以小人物的視角反精英、反權威，通過小人物來影射和諷刺社會現實的新形態喜劇風潮出現了。從電影 《頑主》開始，到電視劇《編輯部的故事》、《我愛我家》形成高潮，而電影《甲方乙方》將這種喜劇推向了高峰。

這種喜劇潮流，與人們越來越重視個體的自由，重視平民百姓表達有著密切的關係。王朔是開始，梁左、英達則是推動者。創作者本身是文化人，但是他們從普通老百姓的生活智慧中、從「俗文化」中汲取營養，在情景喜劇的具象形式之外，最關鍵的是作品背後的文化精神。

在情景喜劇裡，創作者運用中國傳統說唱藝術技巧，通過大量的金句、超現實的誇張表演來令人發笑，其中一大特色就是劇中人物的設定都經「臉譜化」，也就是傳統戲曲藝術中的「先有性格，再有人物」，像是《我愛我家》裡的傅明老人，英達一出場，做派、聲調就告訴觀眾這個人的身份與性格。

當過導演的英達在選角上也有更多的體會，他說，這次導師選人入班，不重視學員已經有多少知名度，只看他的表演，甚至他的言談話語之中有某種幽默感或者喜劇感，就會考慮選他。

央視綜藝《金牌喜劇班》節目開錄，陳佩斯、郭德綱、英達同台亮相。（取材自澎湃新聞）

至於三個導師班之間會不會有競爭關係，英達表示一定會有，因為沒有競爭就不會有好的成果，喜劇也是如此。他說，「任何一個行業尤其演員就是競爭」，但和其他選秀節目不一樣的是，《金牌喜劇班》最終會把三個班學員合在一起，最後呈現一個作品。「如果大家想看到導師之間互懟，這種方面可能不太會出現」，他說。