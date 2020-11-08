月拍50萬張照片 90後掃窟人將雲岡大佛帶向世界

雲岡石窟內受侵蝕的石像。（取材自新京報）

千年雲岡裡的90後「掃」窟人，正用他們的專業和熱情，一寸寸採集圖片和數據，使佛像在數字空間裡「重生」。

一個月拍攝超過50萬張照片，透過兩種激光掃描設備，成為全覆蓋的影像數據。經過軟體的運算建模，1500年歷史的雲岡石窟中的一個洞窟，經由整體三維「複製」到賽博空間裡。再經3D列印 工廠列印、上色，一個完全等大、同色的逼真石窟，就被「粘貼」到真實世界。

團隊成員正採集洞窟外的影像數據。（取材自新京報）

這是雲岡石窟數字化工作的一個速覽。新京報報導，保護者正通過文物數字化的方式，讓遭受自然風化、侵蝕的雲岡石窟佛像，得以保存、修復、重建。如今，被3D「複製」的雲岡大佛們，正走出大山巡展，未來還計畫環遊世界。背後的推手是一群多數是「90後」工作團隊。

航拍雲岡石窟。（取材自新京報）

航拍雲岡石窟年代最早的一組石窟「曇曜五窟」。（取材自新京報）

專業+情感 90後團隊上山

位於山西大同的雲岡石窟，由分布在武周山南麓的45個大窟和200多個小窟組成，其中立著約5.9萬尊千姿百態的佛像，最高達17.3米，最小僅2厘米高，與山融為一體，但每年在自然狀態下，洞窟每平方米平均有超過10立方厘米砂岩剝落，千年來十分可觀。

雲岡石窟通過組成「文物數字化」團隊的方式，保存這些歷經滄桑的千年佛像。團隊20多名成員很年輕，大多在最近三年「上了山」，專業背景五花八門，有平面設計、美術、編導等。有的是出於對石窟的喜愛進入雲岡，更多的是與石窟朝夕相處之後，對它產生了濃厚的興趣。

雲岡石窟研究院數字化室第十一窟數字化項目負責人潘鵬說，文物數字化是一個比較新的領域，目前國內還沒有相關技術和專業，經由成員們帶來各行各業的經驗並互相補充，探索出一套行之有效的方法。

李澤華坐在馬扎上拍攝、採集洞窟影像數據。因每一個角落都不能有遺漏，拍完一個洞窟後相機基本就要更新。（取材自新京報）

雲岡石窟研究院的數字化歷程，約從15年前起步。報導說，經過近十年探索，雲岡石窟初步形成了符合自身需求的數字化體系。2016年前後，雲岡石窟研究院開始逐步壯大數字化團隊，雲岡自身以及國內其他單位的數字化項目也陸續上馬。

團隊成員王家鑫在設置站式三維激光掃描儀，記錄整個洞窟空間尺度。（取材自新京報）

採集+建模 大佛有3D分身

雲岡石窟現在採用的是近景攝影 測量、手持三維激光掃描、站式三維激光掃描三種採集方式，依次對每個石窟開展數字化採集、建模及3D列印復原，不僅保存住雲岡石窟的真實信息，還能讓3D列印的洞窟進行全球巡展。

攝影組每次開拍前，都要先拍色卡以便校正色溫。（取材自新京報）

團隊成員們幾乎都是土生土長的大同人，小時候都來過雲岡石窟。隊伍裡年紀最小、23歲的李澤華說，他記得以前石窟前是土路，一起風，颳得滿臉都是沙塵；這些年來，雲岡石窟景區擴大了八倍，從只有石窟山體周邊的一小片，到現在被綠地、河流環繞。

團隊成員以三維激光手持掃描儀採集洞窟數據。（取材自新京報）

學西方油畫出身的李澤華現在卻越來越愛看中國古代壁畫，他經常讚嘆古人繪畫的想像力「特別壯觀，充滿奇思妙想，而且有整體設計」。

數據處理員趙曉丹學平面設計出身，畢業後在深圳一家出版公司做過一年美術編輯，後來回到大同，進入雲岡石窟數字化團隊。今年27歲的王超，原是雲岡石窟的一名講解員，講解兩年石窟之後，他想學習些更新的技能，當時正值數字化團隊擴大規模，便在2018年進入團隊。

2020年，雲岡石窟第12窟3D打印模型在杭州展出。（取材自新京報／雲岡石窟研究院供圖）

隨著雲岡數字化技術向外輸出和交流，喜歡數字化工作的王超，有了更多機會了解國內其他石窟寺、古建等單位。他參與過太原天龍山石窟數字化項目，近距離接觸過重慶大足石刻、洛陽龍門石窟，從而對雲岡石窟的獨特性有了更深的認識。

龍門石窟「最美觀世音」虛擬復原前（左）和復原後（右）。（取材自新京報／龍門石窟研究院供圖）

同樣27歲的龐博今年剛進入團隊，今年十一起啟動數字化採集的的第十一窟，是他參與的第一個數字化項目，他主要負責手持三維激光掃描，經常一蹲就是大半天，身體不能有大幅度動作。

這項工作對團隊成員的體力要求很高，集中採集數據的一個月，團隊成員們經常需要交替上夜班，住在研究院的宿舍裡，隔天才回一次家。

以日前剛完成的雲岡第十一窟採集為例，10月20日晚上7點，大同氣溫驟降，晚上已經低於10℃，潘鵬跟同事打著手電，走進石窟的窟檐。窟檐是一座三層仿古木質建築，為了保護石窟所建，裡面可以安裝設備，為石窟調節乾濕度。

雲岡石窟研究院製作的3D打印作品。（取材自新京報）

李澤華和王超拿著單反相機，在一台無影燈和棚閃燈的照亮下，站立在距離地面十多米的腳手架上，拍攝東壁最後剩餘的一部分。報導說，為了補光均勻，相機都安裝了特別的環形LED補光燈。

近景攝影組的兩台單反相機，每台每天大約要摁一萬次快門，一共採集近二萬張照片。一個項目完工，要採集50萬張以上，相機快門都被摁到失效。

最困難的部分是佛龕內的死角，他們得換用卡片相機，「凹」出各種姿勢，伸到佛像的耳後、側面拍攝，才能將佛像一覽無遺地記錄下來，這時腳下要注意安全，手上又不能觸碰文物。

當天白天，洞窟裡還進行了手持三維掃描和站式三維掃描兩種採集工作。一夜的趕工，第十一窟的第二層數據採集全部結束。

複製+粘貼 走向全球巡展

在雲岡石窟研究院數字化室的辦公室裡，五台電腦將照片導入電腦，引入圖像處理軟件，完成從二維照片到三維模型的初步處理。每台電腦的顯示器連接多達五台主機的「疊羅漢」式配置，能用一夜時間處理當天拍攝的一萬至二萬張照片，白天則繼續處理前晚加班採集的數據。

這時，遠在深圳的合作工廠裡，三維模型的數據經過數十台3D打印機，打印成數百個立體模塊。其後，美術師與工人師傅一起，為與洞窟等大的十幾米高3D模型上色。這個過程將持續八個月。

數字化團隊成員在雲岡石窟第11窟用相機拍攝、採集洞窟影像。（取材自新京報）

在雲岡石窟研究院數字化室主任寧波看來，雲岡石窟是開展數字化難度最高的一類石窟。他表示，雲岡石窟是高浮雕石窟的傑作，體量巨大，「山是一座窟，窟是一座山」。而且空間結構複雜，既有印度 的穹廬頂，又有北魏皇家的中式宮殿樣式，遍布希臘、羅馬、印度、中式的建築、人物、動物、花草紋樣的精湛雕刻。

最早，雲岡石窟曾想借用敦煌的數字化採集方法來做，但敦煌數字化的對象主要是壁畫，不完全適用於以高浮雕造像為主體的雲岡石窟。「大窟大像，從技術到工程遇到許多實際問題，我們經過10多年的探索，才基本解決了雲岡石窟三維數字化採集的難題」，寧波說。

攝影組分工對洞窟內外進行採集。（取材自新京報）

現今，作為數字化起步較早、技術較為成熟的石窟寺，雲岡石窟正在走出去，幫助其他文物單位建立數字檔案。報導說，近年該團隊帶著全套設備，走入北京明十三陵的長陵祾恩殿、山西運城廣仁王廟、五台山南禪寺以及永樂宮和華嚴寺等。

王家鑫用小相機補拍三維激光手持掃描儀不方便掃到的角落。（取材自新京報）

今年6月，浙江大學藝術與考古博物館迎來一個完整的雲岡洞窟。通過3D打印和組裝，第十二窟被等比例「複製＋粘貼」到杭州。這是浙江大學文化遺產研究院與雲岡石窟研究院聯合完成、世界首個可拆卸3D打印數字化石窟，雙方希望這個石窟未來能走向全球巡展。

談起這項有意義的工作，團隊成員29歲的技術員王家鑫一直忘不了一個時刻。有一次他起早採集數據，經過一個洞窟時，早晨的陽光恰好穿過雲岡石窟中特有的「明窗」照進室內，如一束頂燈，在佛像前的地上打出一片方形「舞台」。一位佛教徒就在這束光裡，虔誠禮佛。

「這時候外邊正好敲鐘，我感覺就像自己的工作和人生一樣，是一場修行」，王家鑫說。