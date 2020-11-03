不見天日 盜墓利益鏈進化
盜墓是一條充滿暴利且環環相扣的黑色利益鏈，兩千年來不斷演進，至今無法根絕。
2020年4月23日，安徽省淮南市警方分赴五個縣市抓捕了11名盜墓賊，追回各類文物40多件。這是一個由17人組成的盜墓團隊，成員來自山東、山西以及安徽合肥、廬江等地，他們在安徽瘋狂盜掘古墓葬，即使在新型冠狀病毒疫情期間也不例外。
這只是盜墓產業鏈的冰山一角。2019年以來，國家文物局接報各類文物犯罪案件200餘件，河南鞏義宋陵、河北趙王陵、湖北八嶺山古墓群、浙江吳越國錢槿墓等大型遺址、墓葬都遭到盜擾。另一方面，文物犯罪的集團化、職業化、智慧化趨勢明顯，作案越加隱蔽，使得打擊文物犯罪形勢非常嚴峻。
高科技 精準探墓勝專家
山西省公安廳刑偵總隊相關負責人說，近年來文物犯罪運用高科技手段增多，望遠鏡、紅外夜視儀、金屬探測器等設備被用於盜掘古墓。犯罪分工更細化，一條龍作業，形成了一個集盜竊、盜掘、運輸、窩藏、銷贓為一體的地下文物犯罪網路。從內地盜竊、盜掘、運輸到口岸、走私出境，直至文物出現在海外交易市場，常常只需要幾天時間。
盜墓者常被稱作「摸金校尉」，起源於東漢末年三國時期，曹操為彌補軍餉的不足而設立，專司盜墓取財，貼補軍餉。摸金一脈的絕技是尋龍點穴，根據山川形勢和星辰變幻判斷風水走向尋墓；而如今，盜墓的流程大致分為探墓定位、打洞挖掘，最後由專人進行「清坑」。
一般而言，探墓是最難也最重要的環節。從偵破的盜墓案件來看，盜墓分子對墓葬位置的掌握往往非常精準。以淮南市為例，警方就曾在盜墓者身上發現各地的縣誌、市誌，上面詳細記載了古墓葬的分布。文物系統出版的「文物地圖集」也成了工具書，還有盜墓者會研究風水星象。
一些「專家級」盜墓者的「專業水準」，讓文物專家都嘆為觀止。例如淮南市警方偵破的楚國「武王墩」盜掘古墓案中，團夥成員河南杞縣人夏玉震就因盜墓技術高超，擅長看風水、打探針、定墓室，擔任盜墓現場「摸金校尉」，還成了其他許多盜墓集團的顧問。
2005年，西安警方偵破震驚全國的陝西敬陵盜墓案，主角楊彬靠著自學文物鑑賞和風水知識，鎖定在西安市長安區龐留村附近的敬陵，陵墓主人是唐玄宗李隆基早年寵妃武惠妃。他與團夥先後六次進入古墓，將墓中最為珍貴、重達27噸的石棺槨切成31塊運走，後來被以100萬美元賣到美國，這起盜墓事件還在2019年改編成電影「長安道」上映。
楊彬選擇下手的古墓中，沒有一座是國家級或省級重點文物保護單位，他卻能判斷出墓葬的等級和價值。其次，深達35米盜洞直指石墓門，沒有一點浪費，且參與盜墓的人員多達20人卻沒有走露半點風聲。最後，楊彬從不在本地銷贓，都是直接聯繫外地甚至境外買家。這也讓西安警方，一直抓不住他的把柄。
根據媒體報導，楊彬硬碟裡，詳細分類整理了漢唐文物的品類、形制，還仔細標註了陝西地區陵墓的分布位置，堪稱一部現實版的「盜墓筆記」。
如今，盜墓賊操作精準往往得益於先進的裝備。如在偵破武王墩古墓被盜掘案件中，抓捕現場扣押了大量專業作案工具，如洛陽鏟、雷管、土製炸藥、升降機、紅外夜視儀、對講機、微型探頭等。淮南市山南新區公安分局刑偵大隊大隊長高坤說，盜墓分子現在大多採用探針探查古墓位置，「基本上三到五根探針下去，就能夠確定棺槨的位置」。
完成古墓位置探查後，打盜洞則是另一項技術活。高坤表示，盜墓分子先後三次採用「擠壓式爆破盜掘法」盜掘淮南武王墩古墓葬，就是在地下埋好炸藥，爆炸時將泥土擠壓到兩邊，以形成一個可容納人上下的洞穴。這顯示盜墓已從野蠻式的挖掘向依靠技術開挖的方向發展。
細分工 全國聯動職業化
盜墓者的組織也「與時俱進」。2018年10月，盜掘過武王墩古墓的盜墓團夥又把目標鎖定了廉頗古墓葬，淮南警方發現該團夥成員從出資、探測、盜掘、運輸、倒賣到走私，形成一條龍且跨區作業的地下文物犯罪鏈條，且高度的職業化，甚至全國聯動，相互擷長補短。
在分工明確之外，盜掘古墓團夥通常有出資人，俗稱叫「支鍋」。高坤表示，這些出資人大多是當地有經濟實力的小老闆，想著以小博大，盜墓一旦成功就能獲得巨額利潤。而盜墓前，團夥的組織者也會收買墓葬附近的當地村民，形成內外勾結。
在盜墓團夥中，另一個關鍵性的角色就是懂得打洞和爆破技術的專業人員，他們被稱為「工程師」。當「工程師」完成墓穴定位及打洞爆破作業，就需要被稱作「苦力」的民工，進行挖土取土作業，最後由專業的人員進行「清坑」。
山西省公安廳打擊文物犯罪臨汾辦案中心負責人韓智慧介紹，盜墓者角色分工中，聯絡人、探墓人、清坑這三類角色是必須有的，且層級相對穩定。多位受訪警方人士並指出，在盜墓團夥中，最關鍵的角色其實是團夥裡的「聯絡人」，他們人脈深厚，隱密的盜墓圈子為他們提供了通達的地下關係網。
從組織到盜掘、再到運輸和銷贓，這是一條充滿暴利的黑色利益鏈，且環環相扣。
獲暴利 可私人訂製淘貨
盜墓者一旦在豪華墓葬中得手，獲利十分驚人。2015年，遼寧省朝陽市公安局破獲「新中國最大盜墓案」，專家估算涉案文物的市場拍賣價值高達逾五億元人民幣。被盜文物中包括珍貴的玉豬龍、勾雲形玉佩、馬蹄形玉箍、方形玉璧等，涵蓋新石器時代直至清代的文物。
這是一個規模齊整的盜墓鏈條：十個盜墓團夥成員中，有被稱為「祖師爺」的核心人物姚玉忠。還有資深考古人員劉某、監守自盜的遺址搶救性挖掘技工鄧某等四名公職人員，更多的是負責埋頭刨挖的農民。
據當時媒體報導，文物販子李某藉著自己「喀左縣文博協會會長」的身分從事非法文物交易，使盜得文物的出手及轉手速度都非常快；文物出手的價格以數十萬元人民幣居多，最高的是一個玉豬龍，價格高達320萬元人民幣。
在整個黑色利益鏈條中，不同角色往往對應著不同的獲利，但風險並不對等。山西省公安廳打擊文物犯罪臨汾辦案中心負責人韓智慧介紹，其中「苦力」最辛苦，但所得最少，一般盜掘一座古墓只有幾百元人民幣的報酬，但一旦被抓獲，往往承擔的刑事責任卻是最重的，挖一座古墓就要被判五年有期徒刑。
受訪的警方人士並表示，被盜掘的文物都有專人進行銷贓，甚至可以根據藏家的愛好，比如對青銅器或玉石器的特殊需求，進行「私人訂製」式的「淘貨」。
被盜掘的文物隨著利益鏈條的加長，價值也呈幾何式增長，越到末端暴利越大。此前一起針對淮南厲王劉長墓的盜掘案件，有兩塊玉第一次出手時開價60萬元人民幣，最後被一個江浙商人以120萬元人民幣買去。當公安機關追繳文物的時候，已經有人為這兩塊玉出價2000萬元人民幣。
另據淮南市公安局相關人士介紹，淮南武王墩被盜的一對青銅老虎，在黑市第一手價格是人民幣2000萬元，第二手過可能就上億元。該墓被盜的虎座鳳鳴鼓、編鐘估價都以億元計。
暴利之下，趨利的盜墓分子往往頂風作案，一些盜墓者以此為生，這也使得盜墓者即使服刑，出獄後重新犯罪的幾率也很高，成了「惡性循環」，甚至公職人員也淪為盜墓團夥的「保護傘」， 這使得斬斷利益鏈更加不易。
上一則
華為副總裁深圳猝死 享年55歲
下一則
FB留言