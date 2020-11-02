轟走全職太太的女校長張桂梅 她為什麼這麼做?

張桂梅和學生情同母女。（取材自麗江同城網）

「全職太太」就是指望男人吃飯的模特或花瓶嗎？隨著排山倒海而來的熱議，一位為「山裡的女孩」付出12年的女校長，給予了這個「行業」新的定義。

雲南麗江華坪女子高級中學校友黃付燕2018年和丈夫、孩子，帶著好不容易攢下的2000元（人民幣 ，下同）要捐給母校幫助學妹，卻遭到校長張桂梅斥責：「我嫌棄妳」、「妳給我滾出去」，理由是黃付燕當了「全職太太」，不是學校培養學生的初衷。

儘管事隔兩年，張桂梅的這番話，仍引來輿論和廣大網民爭論。不少人批評她「無情」、「專橫」，也有人體諒她希望貧困學生能有更好發展的急切。截至10月29日，「張桂美校長反對當全職太太」話題在微博閱讀量已超6.3億。

這則新聞也讓在山裡默默奉獻的張桂梅火了。許多人翻出她的過去，想了解會對學生說出這樣看似不留情面的話的校長是什麼背景。當事人黃付燕也在微信朋友圈發文稱，她能理解張老師當時「話醜理正」、「她是從我們（女高畢業生）的立場去說的」。

張桂梅究竟和那些被她稱做是「山裡的女孩」的女學生們，有著怎麼樣的故事和情感？許多網民搜尋了張桂梅，才發現她早在多年前就已是話題人物。其中，中國青年報在2020年7月間的一篇專訪，貼近了這位偏鄉的女校長。

經常舉著喇叭在校園裡督促學生，是張桂梅在學校裡的「招牌」動作。（新華社）

張桂梅督促著華坪女高的學生們盡快就餐。（取材自中國青年報）

改變女孩 就是改變貧窮

專訪指出，作為全國第一所免費女子高中華坪女高的創辦者，12年來，張桂梅將1804名女孩送出大山。在她的經歷中，每一個孤兒背後都有一個悲劇性的母親，貧困的女孩成為貧困的母親，貧困的母親又將養育貧困的下一代，「惡性循環一直存在」；她認為，改變女孩，就是改變貧窮，「能考走一個算一個」。

報導指出，張桂梅第一次目睹貧窮帶來的苦難，是她調任雲南華坪縣中心學校教書時。當地學生沒錢置辦衣服，冬天穿著一兩塊錢的塑料涼鞋，還有家長來繳書費，拼拼湊湊總共不到50元。此後，張桂梅常自掏腰包帶學生下館子，幫他們交學費、添置衣服和被子。

1997年，她被診斷出患有子宮肌瘤，有學生去山裡採摘野核桃給她，山裡的婦女們10元、5元捐款給她治病，縣長也對她說，我們這個地方再窮，都會把妳的病治好。「所以我就留在這兒了」，張桂梅說。

2001年，華坪縣兒童之家福利院成立，捐助方指定張桂梅擔任院長，丈夫去世、無兒無女的張桂梅答應了。她發現，山裡十幾歲的女孩總有人讀著讀著就去嫁人了，她興起創建一所免費女子高中，為大山女孩提供教育機會的念頭，盼藉此阻斷貧困代際傳遞，但當時教育部 門不支持，她四處「化緣」籌錢，五年只募集到一萬多元，期間有人罵她騙子，還向她吐口水。

直到2007年她當選中共的十七大代表，記者從她穿著一條有破洞的褲子，發掘了她想創辦一所免費女子高中的想法，引起政府重視。在市、縣政府資金支持下，2008年，華坪女高成立，環境簡陋至極，張桂梅仍帶著17名老師，迎來第一屆新生：96個女孩。

女高成為貧困女孩人生的第一個轉折點，但學生試卷測驗幾乎都不合格，引來「辦學成果不佳」的批評聲音，張桂梅就給老師下任務，一個班要考上多少一本和二本。她希望學校出清華北大畢業生。

華坪女子高中第一棟教學樓。（取材自中國青年報） 張桂梅家訪，12年來走了12萬公里路。（取材自中國青年報）

從嚴治校 家訪12萬里路

除了從嚴治校，張桂梅也不忘關懷女學生的生活，12年來，張桂梅的家訪路長達12萬公里。第一屆家訪時，張桂梅走一家哭一家，因為看到有人連衣服都買不起。於是，誰家種的水果賣不出去，她發動老師一起買；看到很窮的人家，她把自己穿的外套、隨身帶的錢留下；有個人家只有兩個姑娘，土地被侵占，張桂梅就幫她們打官司。

張桂梅像一個大家長，隨時進屋查找學生是否帶手機，看到學生日記也翻。有一次，張桂梅翻到一個女孩給一個男生寫的情書，要女孩停止談戀愛，專心讀書。女孩很生氣，說她翻日記違法。張桂梅回說：「狗屁，這是我的地方」。

學校師生的付出得到了回饋。2011年，華坪女高第一屆畢業生96名學生中，有69人考取本科，綜合上線率100%，這個成績讓華坪女高在縣城站住了腳跟。但畢業生進大學後與城裡學生顯而易見的差距，讓張桂梅認為學校也需要與時俱進，她開始讓學生跳鬼步舞、穿黃色校服裙，讓兒童之家的孩子吃漢堡、披薩，「免得出去讓人瞧不起」。她相信華坪女高畢業的學生「後勁非常足」，不會被輕易打倒。

報導說，張桂梅希望，女孩們走出大山，不要再回來，也不用回母校。有當醫師的畢業生想捐工資，張桂梅沒有收，她不願拿學生的錢。如果未來實力允許，她希望學生能把錢捐給沒錢治病的窮人，而母校和她本人都不需要報答。

張桂梅和老師們的努力，讓許多山裡的女孩經由教育走出自己的人生。（取材自麗江同城網） 張桂梅在偏鄉貧困地區奉獻40餘年。（取材自中國青年報）

「滾出去」藏著恨鐵不成鋼的心

讀完張桂梅與華坪女高的故事，許多人對張桂梅把捐款校友黃付燕轟出去說的那句「我看不起這名學生，看不起全職太太」有了一些理解。有人認為張桂梅說的對，「學校好不容易改變了妳的命運，妳卻去當個沒有收入的全職太太，可悲」；也有人覺得學校不應該左右學生的發展意願，更何況「全職太太並不代表不能成為經濟獨立的女性」。

究竟什麼是全職太太？根據百度 百科，全職太太「一般是指沒有工作或辭去工作，只在家裡照顧一家人衣食起居的女人，又稱家庭主婦」。註解後有但書，「所謂全職就是指專心在做一項事情，當然，這也是相對而言的」。

根據這項解讀，專注某件事情就是全職，「全職太太」就是做好「太太」這個職務，而「太太」一詞在新華字典和百度百科上都是「對已婚婦女的尊稱」。據此也可以解讀為，全職太太的工作就是「專注做好已婚婦女的角色」。

至於已婚婦女就一定要待在家裡做家事、帶孩子嗎？這又牽涉到因為時代變遷和隨家庭性質而賦予的不同俗成定義。即使是傳統社會裡被認為「無才便是德」的家庭主婦，也會做個家庭手工賺錢補貼家計，並撐起一片天，更何況是現代社會裡的全職太太？在這個基礎上，又如何能說全職太太都是沒有收入、無法獨立的女性？

以張桂梅的事件來說，全職太太成為女校友「不可承受之重」的另一個原因，其實是來自校長的「期許」，因為母校是為了讓山裡的女孩脫貧而辦，在對全職太太的個別認知下，自然容易被貼上「沒出息」的標籤。但在標籤的背後，是張桂梅「恨鐵不成鋼」的憂心，這份關愛早已超越師生，而她表達的方式，更像是一位愛叨唸的母親。

黃付燕在被張桂梅拒絕捐款後的第二年發奮圖強，考上了貴州安順某小學的特崗教師資格，她形容這是自己「及時整改」，顯見張桂梅對她的教誨所產生的影響力，讓她「隨時」能證明自己「不是我做不到，而是我沒做」的能力，這不就是張桂梅在滇西貧困地區堅守40多年所求的成果嗎？當事人都能體諒張桂梅的「狠話」是為了她著想，周遭的圍觀者又何需議論？