制度殺人？大學裡的兩封絕筆信

大連理工大學稱已成立專班調查研究生自縊事件。（取材自澎湃新聞）

兩封來自不同大學的絕筆信，寫的是當事人的萬念俱灰，和中國 現行教育 制度下的悲劇。

近來，兩起在大學發生的自殺事件，讓人痛心。先是10月13日，大連理工大學一名研三學生疑因擔心延畢在實驗室自縊；2天後，成都大學黨委書記毛洪濤因不堪被校長鬥爭而投海自盡。共同點是，兩個人留下的絕筆信充滿絕望、無力，而親友對他們的評價都是「認真、努力」。

為什麼親友眼中認真、努力的人會選擇走上絕路？他們的絕筆信透露了端倪。

憂延畢成真 25歲研究生自縊

大連理工大學這名25歲的研三學生13日早上7時在實驗室自縊前，當天凌晨，在微博上發出題為「再見」的文章。文中，他以看似冷靜甚至幽默的文字，細述他在校的學習過程稱，當初為了逃避找工作考了研究生，結果剛考上貿易戰就開打，就業形勢一下嚴峻了起來，還趕上了新型冠狀病毒疫情，「好像這三年讀研期間世界跟鬧肚子似的」。

文中說，為了趕緊完成畢業前的實驗，開始專心準備考公務員，他拚了命地趕進度，卻看著自己的努力成了不斷地做無用功，感受著自己的心態一塊一塊碎落下來，「除了絕望還是絕望」。「以前我們組還沒出現過無法按時畢業的，為了不打破這個優良傳統，那我消失好了」。文章並附上了一張實驗室的配圖照片。

大連理工大學研究生自縊前在微博發文並配圖實驗室的照片。（取材自微博）

文章發出沒多久，大批網民留言，勸他不要想不開，許多網民還提供了自己做研究實驗的經驗，希望能幫他一把；有網民說，文章的最後，他還不忘祝國家繁榮昌盛，「多溫柔的人啊」。只是，24多萬則的關心留言，仍無法搶救回他的生命。

這名研究生身亡後，引來輿論及網民關注，有人認為是學校制度的問題，因為文中提到「給研究生講課的老師授課質量差到了酸奶沒吃完放在垃圾桶裡一周的地步」；也有網民感嘆是造化弄人，疫情使這名自我要求高的研究生無力回天。校方事後則發布聲明稱：家長失去孩子，學校失去學生，深感惋惜並沉痛哀悼；已組成專班調查原由。

陷權力鬥爭 黨委書記走絕路

事發後不到2天，另一封來自大學的絕筆信又成了讓人悲痛的話題。10月15日早晨6時許，成都大學黨委書記毛洪濤在自己的微信朋友圈發文後失聯，警方介入後，當天上午在毛洪濤住家附近的河畔發現他的遺體。這天距毛洪濤的50歲生日只剩40多天。

1970年11月出生的毛洪濤為河南焦作武陟人，1989年考入位於四川成都的西南財經大學，就讀會計學專業。1996年碩士畢業後留校任教，並曾到美國 伊利諾亞大學做訪問學者。2001年，毛洪濤從西南財經大學發展規劃處副處長做起，歷任四川省眉山市副市長、眉山市委常委、宣傳部長。2019年2月調至成都大學出任黨委書記。

毛洪濤的經歷顯示他從基層做起，仕途正平步青雲，也因此，身為成都大學「一把手」的他在朋友圈發出絕筆信，並點名指控成都大學校長王清遠是他走絕路的主因，格外令人震驚，毛洪濤在朋友圈的發文被大量轉發。

毛洪濤過世前在朋友圈發的照片。（取材自大象新聞）

毛洪濤在文中說，過去八個月乃至一年多，「精神上崩潰、身體已失調」，是他人生最艱難的時段。「一直堅持原則，在一個完全不講道理的單位，真行不通，因為他們利益勾連更堅定頑固；雖然獨善其身，兩袖清風，但身陷污泥濁水，拚盡力氣難以改造環境，日漸一日覺得無力無助」。他自嘲仍天真地簡單相信人性的真善美，卻發現一年多的成都大學工作，早已讓他頭破血流。

毛洪濤朋友圈發文。（取材自新京報）

毛洪濤在文中控訴王清遠「披著學者的外衣，滿心名利追逐；在成都大學建立起的利益集團和獨立王國，強力防禦著全面從嚴治黨和黨委領導下校長負責制的政策要求，連續擠壓三任黨委書記，而我是被害最深當然也是鬥爭最強烈的」。他沒有想到，制度機制建設、治理體系健全如此艱難，甚至無助到付出生命的代價。

毛洪濤的絕筆信內容曝光後，引來輿論譁然，許多網民不可思議的問，如果事實真如信中所說，那麼大學豈不成了搞權力鬥爭、追求私利的邪惡帝國？校長王清遠也成為眾矢之的。但截至10月19日，王清遠尚未就毛洪濤的指控做出回應。

不過成都大學倒是發布了兩個公告。一是「全校師生深感震驚和哀痛」，強調「學校的教育教學秩序正常」。第二個公告是昭告校方要為毛洪濤辦告別式，時間就在他過世的兩天後。訃告中並通篇讚譽毛洪濤是一名忘我工作的好幹部，也是一名深受學生愛戴的好老師。

這份訃告引來輿論的質疑：過世兩天後就趕辦告別式，是急著把人送走了，熱爆的話題也能隨之冷卻？為什麼校長王清遠沒出席毛洪濤的告別式？儘管成都市政府已組成聯合工作組調查中，仍無法釋疑，相關話題在社交平台上的關注跟蹤度達到10億。

職掌很模糊 校務運作疑慮多

媒體隨後聚焦王清遠的資歷。王清遠1965年1月出生，重慶人，曾獲法國巴黎中央大學博士學位，並在美國普度大學工學院做博士後和日本作JSPS研究員，2003年回到四川大學，歷任建築與環境學院院長、人事處處長。2014年5月起任成都大學校長、黨委副書記。王清遠並多次獲得學術及教學成果獎項，連續五年入選中國高被引學者。

成都大學校長王清遠。（取材自成都大學官網）

媒體並翻出了王清遠「一吻成名」舊照。一名成都大學女畢業生在畢業典禮上吻了王清遠。她說，很幸運親吻她心目中的「男神」。王清遠則回應這是他到成都大學上任後收到的珍貴禮物。有媒體據此稱王清遠在校內擁有高人氣。那年是2014年6月，王清遠剛就任成都大學校長一個多月。

隨著告別式結束，毛洪濤「以死明志」事件，輿論討論焦點逐漸轉向中國的大學制度是否出了問題，尤其黨委書記毛洪濤的職權原本大於校長、副黨委書記王清遠，為什麼仍如毛洪濤所說的他在與校長的鬥爭中落敗？

中共中央政治局在2014年審議通過「關於堅持和完善普通高等學校黨委領導下的校長負責制的實施意見」，明確規定「黨委領導下的校長負責制是中國共產黨對國家舉辦的普通高等學校領導的根本制度」。也就是說，大學由負責黨務與人事等工作的黨委領導，校長則負責行政、財政等校務工作。

成都大學傳出權鬥醜聞。（取材自成都大學官網）

兩人工作看似有級別之分，仍不時傳出因為職掌、背景和任職時間等因素而鬧不和的爭議。主要原因在於黨委書記雖在職位上大於校長，但握有學校管理實權的是校長，這在校務運作上就常產生「到底誰比較大」的疑慮。

如果書記不具學術背景、缺乏學校或地方人脈，或是校長的學術輩份高又久任，校長權力就可能凌駕書記，甚至在校內形成派系，使兩個人的權鬥成為全校的派系之爭，師生若因此被迫要「選邊站」，難保校園不會烏煙瘴氣。

書記和副書記校長不和的爭議屢見不鮮，兩人「志同道合」的例子當然也有。曾有教育界人士指出，兩個人「太好了」，失去彼此制衡的效果，甚至可能「同流合污」，如此一來，被犧牲的就是師生的權益和辦學成績。這種實際上「雙頭馬車治校」的安排，初衷在鞏固黨的權力，但這套制度看在民主國家教育人士的眼裡，則多無法認同。

知名學者易中天在2015年曾說：「真正的人是有標凖的，就是真實、善良、健康、快樂」，但當下教育評價標凖的結果是不把學生當人，中國教育扼殺了人才。多年後的今天，兩封絕筆信，揭露了在中國現行教育環境下，不快樂的兩個人的故事，以及中國大學制度的缺失，和大學生的心理健康問題，只有找出原因究責、改革，才不會讓更多的師生因絕望而心碎。