宅經濟 重振中國製造？

「宅經濟」使中國家電等行業出口增長。圖為格蘭仕家電的智能生產線。（取材自南方+）

疫情 期間的「宅經濟」，使中國 許多廠商的海外訂單暴漲。隨著疫情變化，中國的出口優勢還能持續嗎？考驗才正要開始。

受海內外新型冠狀病毒疫情影響，在佛山市做浴缸的高明粵華衛生潔具有限公司（下稱粵華）遲遲接不到訂單，就在公司打算從5月初起降薪並增加休假的前幾天，一位西班牙老客戶訂了200套按摩浴缸，此後連續半個月，每次訂單都有上百套 。而這位客戶往年一次只訂幾十套。

據海關總署廣東分署數據，2020年7月，出口「宅經濟」商品如電腦、家電、音視頻設備、手機、家具等均保持兩位數增長，拉動廣東整體出口增長5.4個百分點。海關總署的數據也顯示，中國出口從4月份開始保持同比正增長，7、8月份還保持了10%以上的高速增長。

這顯示，粵華的海外訂單暴漲並非個例。在中國出口產品類目中，防疫用品仍保持較高份額，而「宅經濟」為代表的商品表現也愈見亮眼。

歐美難開工 中訂單猛增

成立於上世紀90年代末的粵華，是國內一家中等規模的衛浴企業，主打產品為按摩浴缸和桑拿房，主要出口歐洲市場，年銷售額上億元（人民幣，下同）。

5月份開始，粵華的海外訂單就開始迅速攀升，「平常一年只下50套按摩浴缸的客戶，現在一次就跟我們定了50套，而且還會加單」，銷售總監黃杰恩說，粵華的業務量翻了四倍，月產量從原先的200套上升到每個月800套。

黃杰恩說，他們主要的競爭對手美國 廠商因疫情開工率低，歐洲的客戶只能到中國來訂貨。「有可能這幾個月訂了中國產品的客戶，發現中國的產品質量也不錯，但價格低，比賣美國產品賺得還多」。

為了應對突然而來的訂單，粵華趕緊取消了降薪和休假計畫，迅速拓展了三倍的生產線，並開建二期工廠，預計投產後，每個月的產能將達到1400套左右。「最瘋狂的時候，只要生產周期夠短，客戶不管型號和款式，都願意下單，現在整個市場就是一缸難求」，黃杰恩說。

粵華工人正在檢查一台製造當中的按摩浴缸。（取材自南方周末）

廈門市衛廚行業協會秘書長徐海明也有類似的感慨。他表示，5月份的時候，廈門一家主做美國市場的水龍頭出口企業原本正通知人力資源部做好裁員方案，一個小時後就說訂單接得做不完了。「原本7000人的規模，臨時又擴招了2000名工人」。

徐海明在調研中發現，由於美國客戶需求急迫，許多公司甚至改變了傳統貨櫃海運的方式，直接空運，導致成本快速上漲。以這家水龍頭企業為例，其2020年的運輸成本預計增加5000萬，攤到每個水龍頭上是200元。

居家時間長 泛家居產品夯

不只是衛浴，泛家居類產品的出口從2020年第二季度開始，都實現了較為快速的增長。佛山一家音響出口企業的負責人表示，5月份以前工廠幾乎沒有訂單，但6月份開始，來自歐美的訂單就開始猛增。

廖雪在一家跨境電商平台工作多年，負責美國亞馬遜平台生活日常用品銷售業務。最近幾個月，她發現原本是銷售旺季的戶外產品開始賣不動了，且不斷接到來自美國消費者反映需要室內的健身器材，居家類產品銷售量同比增長了20%到30%。

在廣州一家貨運代理公司從事業務工作多年的陳城，也在最近幾個月出口美國的貨運清單中，看到了往年少見的產品。比如懶人支架、筆記本的支架、辦公室裡的腳輪，還有桌遊產品等。

泛家居類產品出口增長的原因，主要是由於人們居家時間變長。

美國家居裝飾用品連鎖店勞氏公司，第二季的營收和利潤分別激增30%和68.7%，其中美國店銷售增長35.1%。勞氏CEOMarvinEllison在接受媒體採訪時表示，消費者的行為正在改變，人們正在遠離度假、外出就餐以及購買服裝。「你本來可能投資在這些東西上的錢現在都花在了家居上，試圖創造一個更實用的環境」。

美國商務部的數據顯示，2020年8月美國新屋銷售季調後環比上漲4.8%，大幅好於預期的降幅1.2%，總量至101.1萬戶，創2006年9月以來的新高。美國線下消費也受到一定程度影響；出於疫情考慮，沃爾瑪、BestBuy等幾家美國零售商紛紛取消2020年11月27日的「黑色星期五」實體店促銷活動，改為線上進行。

運輸不穩定 成本速攀升

中國出口的快速增長，導致出口貨運資源逐步趨緊。

全球最大的集裝箱港口上海港，7月集裝箱吞吐量首次突破390萬標準箱，創開港以來單月歷史新高。據深圳海關所屬大鵬海關的數據顯示，2020年8月深圳鹽田港吞吐量達142.4萬標箱，同比增長15.3%，突破鹽田港歷史單月最高紀錄。

上海港今年7月集裝箱吞吐量突破390萬標準箱，創歷史新高。（取材自澎湃新聞）

訂單暴增帶來港口吞吐量大增的一個影響是，業者可能受限運力等因素，反不如往日賺錢。例如，往年廖雪發一個集裝箱貨櫃到美國的亞馬遜倉庫，25天內就到貨，現在因船運資源緊張，貨物運輸時長有可能推遲10到15天。運輸不穩定造成的斷貨，使廖雪公司的銷售起起伏伏。

與此同時，運費也從往年同期的500元/立方，上漲到現在的800元/立方，這也使得廖雪公司的月毛利率從過去的20%下降到了現在的12%至15%之間。

陳城所在的貨運代理公司業務量則翻了一倍。陳城說，從深圳鹽田港出發到美國洛杉磯的航線，一個40英尺的集裝箱櫃往年價格約3200美元，現在漲至近5000美元，漲幅逾50%；歐洲同比上漲約10%左右。

媒體報導，中美海運價格的持續上漲引發監管部門關注，交通運輸部近期約談了運營中美航線的所有集裝箱航運公司，要求航運公司的運費以及所有附加費用都要規範合理。

航空運輸的成本也在迅速攀升。陳城說，目前，中美航線的貨運成本上漲了30%，中歐航線上漲了10%。但他更擔心的主要問題是目的港和國外運輸的不穩定。例如美國部分州因疫情和黑人被槍殺事件實行了宵禁，運輸和派送的效率大打折扣。

占貿易優勢 短期是機會

新冠病毒在全球肆虐，導致許多中國出口企業的競爭對手無法維持原有產能，這給中國製造帶來了更多機會。

對外經濟貿易大學中國世界貿易組織研究院院長屠新泉表示，國外的需求在增長，但供給沒有恢復。而中國的疫情控制得好，企業比較早就能復工復產，那麼就出現一個新的市場，「別人不能生產我能生產，當然就可以去搶占這個市場了」。

醫療防疫物資是疫情期間中國出口的主力項目之一。（取材自南方+）

據紐約時報報導，2020年夏天，中國從其他製造業國家手中奪取了更大的全球市場份額，鞏固了貿易地位，這種優勢可能會在全球開始從疫情中復甦之後的很長時間裡持續下去。

但如果疫情得到控制，海外廠商的產能逐步恢復，中國製造是否還能受到客戶青睞？黃杰恩坦言：「美國生產商在按摩浴缸的控制系統製造，還有板材生產方面，都要比國產的更好」。

中南財經政法大學工商管理學院副教授胡宗彪表示，短期內是個機會，因為國外產能沒能恢復。如果從長期看，「更多取決於國外客戶對於中國產品的認識和體驗，如果客戶覺得真的好，可能還會繼續從中國下訂單」。

疫情引發許多國家的失業等現象，意味著消費將減少，對於中國出口來說並非好消息。「其實出口是一個很不穩定的東西，影響因素太多。從2月份到現在，市場供需關係經歷了多輪變化。」陳城說「最好的心態就是擁抱變化」。

（中國新聞組整理）