長城下的古村落 保護史蹟、人文歷史如何共進?

今年69歲的梅景田是延慶縣八達嶺鎮石峽村人，他從小在長城腳下長大，30多年前，梅景田看到長城遭到破壞，下定決心開始義務保護長城，從此他每周至少巡視長城一次。（新華社）

八達嶺鎮石峽村三面環長城，延慶現在唯一一段北齊長城就在這個村的邊上。然而，經過歲月和人為的摧殘，修護古長城面臨眾多難題，除了運輸之難，植被和水患，還要確保最小干預，更重要的是和遺址糾葛不清的人文保護。

進入9月下旬，延慶區古長城搶險修復的工期加快，全區26.6公里磚石長城中的96座空心敵台，已完成修繕或搶險加固85座，搶險率近九成。正在搶修的2號、66號、90號敵台搶險加固工程進入關鍵期，預計10月中旬全面完成。

90號敵台山勢雄偉，其北側植被茂密，南側是陡峭的絕壁。（取材自新京報）

9月26日上午10時，北京 市延慶區文物管理所副所長于海寬拄著一根木棍，緩步在八達嶺鎮石峽村通往90號敵台的山路上。常年戶外工作，造成他腿部半月板磨損嚴重，走一段就需要休息。

此時，薄霧消散，周邊山勢漸顯，遠端一段古城牆在陽光的作用下，散發出一絲耀眼的寒氣，似一把古劍懸於高山之巔。劍鋒所指處，正對一段古長城豁口。當地相傳，李自成攻打北京時，那裡曾有一場激戰。

當天是周末，于海寬一早帶著圖紙進山，這是他一周以來的第四次古長城巡查。走了一段，突然想起給家裡打個電話，說中午在長城工地，來不及回家吃飯。

山頂大風驟起，其他工人躲在背風處吃飯，現場施工負責人孫俊峰把頭縮進衣服裡避風。（取材自新京報）

工人們在進行延慶縣八達嶺鎮幫水峪段長城修葺工作。（新華社）

修護古長城 人工、騾馬載料

從90號敵台施工現場到山下備料點，2公里的山路，只能通過人工和騾馬馱隊運輸施工材料。

早上九點半，52歲的老劉熟練地用麻繩將整袋的白灰捆在騾子的馱架兩側，為了捆得結實，他特意在騾子的腹部再用繩子拴個活結，防止貨物滑落。六頭騾子一字排開，每頭的背上都背得滿滿當當。

「往山上運料，還得是大牲口有勁，得兒駕。」老劉揮舞著手中的短鞭，對著地面打了一個響兒，領頭的騾子率先出發，沿著狹窄的山道前進。

連著三天陰雨，山路還沒有完全乾透，土質仍然鬆軟，被蹄印踩踏的土地顯得更加稀鬆。走在最前面的騾子顧不上吃道邊的嫩葉，被老劉一路拉著向前，走在後面的馱隊緊跟著，深一腳淺一腳。騾子脖頸上掛著的鈴鐺不時傳出雜亂的叮噹聲。

大約20分鐘，經過一段長城遺址，地面碎石遍地。馱隊放緩腳步，小心翼翼地走過。經過低窪處時，馱隊停住了腳步，老劉再次查看馱架捆綁是否結實。檢查完畢，又繼續開始攀爬一段200多米的「之字形」陡坡。趕馱隊的工人們一起大聲吆喝著，騾子腳下蹣跚，但不一會翻過了山梁。

隨著山勢放緩，陡坡變得逐漸平坦，山風驟起，一叢叢半人高的灌木被吹得左右搖擺，馱隊的叮噹聲被山風掩埋。

距離出發40多分鐘後，馱隊到達90號敵台下方長城牆體地面。工人們取下馱架上的白灰，整齊地碼放在一旁。

「抓緊下山，半天得走個五趟。」老劉抖了抖衣角上的灰土，拉著騾子轉身向山下走去。

工人背著70斤建築物料走在延慶大莊科段2號敵台的石級上。山下物料點至2號敵台工作面共88級台階，工人負重每走幾步都要扶木棍休息一下。（取材自新京報）

上午11時，于海寬與搶修現場負責人席地而坐，對照圖紙逐一核對工程進度。

延慶區所有古長城敵台搶修的宗旨是「最小干預，解決險情，現狀穩固」。修繕後，從外觀看應該和維修之前沒有太大區別。

前期專家在長城北側挖了多條探溝，經過地質勘察發現90號敵台地基水平線仍然在一條線上，就此判斷敵台北側目前基礎穩定。但90號敵台西側一處3米長的裂縫，異常顯眼，最寬處達40厘米。專家解釋，根據敵台自身沉降情況看，它並不是因為建築本身上下錯位形成裂縫，而是歷史人為原因造成。

所以工程設計思路是對牆體進行有限的局部拆砌，現場工人用磚作補配，小的裂縫採用黏稠的灰漿嵌實。而對於城牆道路，工人把浮土清理後，檢查磚面完整情況，只要地面方磚和下邊條磚還在，就維持不動。最後，工人將縫隙用白灰勾出來，防止雨水繼續滲漏。同時，把一些鬆動的磚塊重新歸位，幾乎不會增加新的建築構件。

工人們用騾子運送幫水峪段長城修葺工作用磚。（新華社）

一位現場工人躺在古城牆地面上午休。（取材自新京報）

在清理過程中，完整度超過三分之二的建築構件都要保存，包括磚、瓦、石條、石雷、門枕石，隨時收集整理統一管理。

現場負責人孫俊峰表示，整個工程9月中旬開工，最近施工現場風大，給施工增添了難度，但現場施工人員嚴格秉承「修舊如舊」原則，絕不損傷原有一磚一瓦，就算地面一塊碎磚頭，也不能捨棄。

對於「修舊如舊」，實際上在文保學界有很多爭議。有的說這個舊，應該是明代時的樣子，有的認為應該是現在的樣子。此次維修，專家較少提「修舊如舊」這個詞，就是採取「最小干預」原則，只要能解決它的安全性和穩定性就可以。

馱隊馱著白灰走過北齊長城遺址，從石峽村山下備料點到90號敵台，2公里的山路，只能依靠馱隊運輸物料。（取材自新京報）

城牆的破壞 肇因水與樹根

現在古長城的損毀主要是水和樹的問題。水的滲透和樹根的深扎造成了古長城現狀的不穩定。

樹木根莖對於城牆的破壞是顯而易見的，90號敵台四周幾乎每一面牆體都有小的植物根莖包裹在內，不一定粗壯，但根莖造成的細小裂隙隨處可見。雨水通過裂隙滲透，不僅可以沖刷出灰漿，同時存入縫隙，在溫度作用下，進一步加大裂變作用力，從而徹底破壞城牆結構。

施工現場，工人細緻地將裸露部分根莖去除，將長城頂部和地面的裂隙用白灰填實，底部設計30-50厘米左右空隙留作將來滲水的排水孔道。

現場工作人員介紹，長城以及長城兩側的植被，尤其是長城上面的植被都由園林部門主管，按照植物株高算，超過15厘米的都算樹。如果人為移動，需要報批手續，同時繳納相關費用。所以長城周邊的植被是不可以隨便處置的。

延慶區雙營古城，一位老人站在自家院牆外。這段院牆是明代土城牆，雖保存較完整，但牆頭隨處可見的植被根系已經完全深入牆體內。（取材自新京報）

長城古牆邊 就是百姓院子

9月23日，一場大雨，讓延慶區雙營古城的一處古城牆坍塌，這段古城牆所在的位置正好是一處居民家的院牆，延慶區文物管理所緊急對破損城牆進行加固支撐，但實際不止一處存在安全隱患。

八達嶺鎮周邊古村落，很多老百姓家的院牆就是土城牆，所以土城牆邊上的地就是老百姓家的院子。

于海寬強調，根據文物保護法，這種土城牆也是長城的附屬文物，原住民實際是長城文化最重要的部分，村子因為這段城牆而存在，他的祖輩可能就是守護城牆的人，所以站在保護文物的立場上，影響越少越好，但要是把老百姓搬走，在文化上也是個重大缺失。同時，如果讓老百姓住地拆遷或逐步騰退，如此龐大的費用從哪裡來？

「怎麼能把這些土長城和城堡留下來，同時和當地的老百姓和諧相處，讓老百姓把它當做文物，當做一種文化有效地傳給下一代，這是我們這一代最困難，也是最急切的問題。」他說。

八達嶺鎮石峽村三面環長城，延慶現在唯一一段北齊長城就在這個村的邊上。

當地政府正在積極推進民俗和長城保護結合的長城文化民俗村建設，希望通過村落對長城文化深入的挖掘和展示，將來以長城文化作為存在發展的特色。

村內最早的義務長城保護員、73歲的梅景田30多年前就開始義務巡查長城，撿拾構件。直到現在，老人仍然堅持巡查，他的後代也有積極加入長城保護員的，組建石峽村長城保護志願者組織，形成一個傳承有序的長城保護氛圍。

據統計，延慶全區到2020年共有133名長城保護員，其中24名是專職長城保護員，他們長期巡查在古長城一線。（中國 新聞組整理）