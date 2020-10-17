野蠻生長 假名媛背後的產業鏈

網上有拍攝機構推出「高端訂製展示面」服務，以低價為噱頭，稱可享受外灘五星級酒店、歐式露台下午茶等高檔場景拍攝。(取材自知乎)

一篇「潛伏上海『名媛』群」文章揭開中國女性如何在網上假冒「白富美」形象，引起輿論關注。而在事件背後，可以清楚看見，這類包裝虛假富人形象的產業鏈正在野蠻生長。

近日，一篇名為「我潛伏上海『名媛』群，做了半個月的名媛觀察者」的文章，披露有大量女性通過「六人拼單『魔都』頂級雙人下午茶」、「40人團購外灘頂級酒店」，甚至「共享二手Gucci絲襪」來打造「上海名媛」人設，話題引爆網絡。

「上海名媛群」拼單對話截圖。(取材自知乎)

記者調查發現，引發熱議的「上海名媛」背後折射的「包裝虛假富人形象」的產業鏈正野蠻生長。10月13日，實際在多個電商 平台以「白富美」、「豪車照片」等關鍵詞搜索出大量販賣炫富素材的商家，聲稱「7.8元（人民幣，以下同）就可打造白富美、高富帥人設」。

此外，有自稱專業拍攝機構還推出「高端訂製展示面」服務，設站上海，稱只需4988元就可享受外灘五星級酒店、歐式露台下午茶等13個場景的拍攝，並直言「擁有好看的照片是這個時代吸引異性最有效的方法」。

現成素材 豪車高檔酒店任選

「名牌包包化妝品、豪車美景酒店任你使用，上千素材和朋友圈文案，讓別人羨慕你」——這是來自二手電商平台一出售炫富素材商家的宣傳語，10月13日，記者查詢發現，該商家聲稱「瞬間打造白富美人設」的大量炫富素材，僅需8.99元。

這樣的商家遍布各平台，同日，記者從另一電商平台搜索也能找到類似商家。一家名為「X臉素材」的網店商家主打豪車的炫富特惠系列，可用於朋友圈展示，標價為7.8元。

隨後，記者在該網店下單，馬上獲得商家發來的網盤鏈接，在素材庫中，可以發現多達3727份素材，包括圖片和視頻，除了「豪車」，還有「美食」、「豪宅」、「風景」、「飛機」等12種不同類別。

在「豪車」素材中，展示著大量保時捷（Porsche）、法拉利（Ferrari）、蘭博基尼（Lamborghini）、賓利（Bentley）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）等名車的圖片和視頻，角度多為拍攝帶有標誌的方向盤並在路上行駛的素材，以讓買家可用於假裝在「開豪車」。

有電商平台商家提供大量炫富素材。(取材自南方都市報)

而在「風景」、「美食」素材中，買家還可找到大量假裝度假素材，包括假裝在希臘聖托里尼遙望愛琴海、在私人遊艇加班曬太陽，還可假裝在杜拜五星級酒店與閨蜜共享下午茶。此外，也有直接曬鈔票的素材，為拍攝百萬現金紙幣的圖片和視頻。

私人訂製 打造富遊各地形象

為了讓素材更加逼真，該商家還稱提供「私人訂製」服務，在 3000多套炫富模版上任意選擇，不管是美食還是豪宅豪車都可以添加定制聲音，以使內容更具細節，如在駕駛豪車視頻上，可以配上客戶聲音「單身不好嗎？」「有沒有朋友出來玩？」等。

購買現成炫富素材雖然價廉，但在這些素材中，均無人臉出鏡。記者進一步調查發現，在各類電商平台上還有為買家提供「朋友圈展示面拍攝」的一條龍服務，可以讓買家本人出鏡，借助相關場景、道具等，拍攝更逼真的炫富照片。

有電商推出朋友圈高端展示面拍攝服務。(取材自南方都市報)

在近日備受關注的「上海名媛群」事件中，曝光此事的作者稱上海「名媛」則是通過「拼單」和「共享」酒店、奢侈品模式，打造人設。

文章指出，作者花費了500塊錢成功進入「上海名媛群」，價值500多元的麗思卡爾頓（Ritz-Carlton）雙人下午頂級下午茶，可以六人拼單輪流拍照，價值3000元的麗思卡爾頓酒店，15人拼單輪流進入拍照，而法拉利跑車、愛馬仕（HERMES）包包甚至是Gucci絲襪都在拼單。

記者在二手電商平台以「展示面」進行搜索，至少可搜出十家商家提供「朋友圈展示面拍攝」一條龍服務相關的服務。有賣家表示可以承接全國各地的拍攝任務，將買家包裝成熱愛旅行、生活精緻富裕等形象。有文案稱，「讓你充滿吸引力，學習朋友圈展示的社交技巧」。

記者實測聯繫上其中一名二手電商賣家，他馬上要求記者轉移到微信 上私聊。

據其介紹，他們近期分別推出上海、蘇州、杭州等地的展示面拍攝。其中，該賣家發來的「上海拍攝計畫」介紹顯示，該團隊為客戶提供個人形象改造、服裝搭配、高檔場景、拍攝動作指導以及ins風格修圖，價格分為2888元和4988元兩個檔次。

其中，4988元為全包服務，可以為買家提供上海13個場景的拍攝，包括上海外灘寶麗嘉酒店（Bellagio Shanghai）客房、歐式露台餐廳下午茶，外灘地標三件套，超人氣網紅餐廳，室內空中游泳池等，最終可以提供約50-60張精修圖。該賣家向記者表示「上海拍攝計畫」將會定期推出，最近一次在10月16日開啟。

對於訂製「高端展示面」的目的，該賣家的宣傳直言，「擁有帥氣好看的照片是這個時代吸引異性最有效的方法，和異性接觸的過程就像一場面試，能否獲得面試的資格，自然取決於你有沒有一套帥氣迷人的展示面。」

該賣家也坦言，來下單的以男生居多，有「找女友需求」，如果有需要，該機構還能提供「話術指導」，但價格則需另計。

網上充斥PUA（Pick Up Artist，搭訕達人）教學課程，包括提供高檔衣著、酒店擺拍包裝。(視頻截圖)

詐騙 頻傳 炫富成釣肥羊手段

購買炫富素材甚至訂製「高端展示面」，有這些需求的買家，背後目的是什麼？

記者發現，除了為了滿足虛榮心，有不少不法分子正是利用在朋友圈狂炫富，引起受害人的注意，進而實施詐騙活動。10月13日，記者以「炫富」等關鍵詞在裁判文書網上搜索到至少近百宗詐騙案例。

如7月10日，山西晉中市中級人民法院一份敲詐勒索罪刑事判決書顯示，被告楊某某註冊了一個微信帳號，在朋友圈中發布各種炫富照片，目的是讓微信好友知道他是有錢人，同時添加不同女性網友進行聊天。在取得被害人信任後，楊某某編造各種借口向被害人借錢，騙得被害人近40萬元，最終楊某某犯詐騙罪被判六年有期徒刑。

此外，另一份裁判文書也顯示，四川一名男子趙某經常在朋友圈曬豪車、大量現金等方式對外炫富，在取得被害人的信任後，隱瞞真實身分並虛構股東入股分紅的方式，騙取被害人投資款三萬元進行揮霍，最終犯詐騙罪被判一年八個月有期徒刑。

針對「上海名媛群」話題，廣東格林律師事務所律師楊恩雄表示，「上海名媛群」一事不能只當做笑話看，要警惕其「可能是滋生詐騙的溫床」。

「我接觸過一些通過朋友圈實施詐騙的刑事案件，有些人會通過朋友圈等社交平台『包裝』自己，取得被害人的信任後，再通過借款、推銷商品、推銷服務等途徑騙取被害人的財物，部分人會被司法機關定認定為詐騙。」 楊恩雄說。

楊恩雄也指出，網上流傳的這些「拼團名媛」本身並不違法，每個人都有權選擇如何過自己的生活，但是，在行使自己權利的同時侵犯別人的權利，就需要承擔法律責任。

（中國新聞組整理）