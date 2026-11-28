墨魚旅行創始人馬麗萍。(取材自中國經營報)

AI摘要 文章摘要整理： 主打年輕人結伴出遊的墨魚旅行驚傳停擺，員工遭欠薪並發起仲裁，創辦人馬麗萍也捲入失聯、借款糾紛與調查傳聞。

主打年輕人結伴出遊的社交旅行平台「墨魚旅行」近期被曝公司停擺、創始人失聯。其官方網站、App和小程序目前均無法開啟，App顯示最後一次更新時間為10月19日。多數員工遭拖欠1至4個月工資並發起勞動仲裁，創始人馬麗萍與公司另因借款合同糾紛涉訴，將於12月初開庭。

中國經營報報導，墨魚旅行2018年上線，主打興趣匹配、結伴組隊與拼團出行，營運主體為上海善臻文化傳媒有限公司。公司曾對外宣稱已實現盈利、GMV（交易總額）破10億元(人民幣，以下同)，累計融資近2億元。

南方都市報報導，墨魚旅行員工小康（化名）說，公司有一百來名員工，多數人被拖欠1至4個月薪資，加上未給付的報銷與墊款，欠款共計100多萬元。他表示公司主要負責人已失聯，被欠薪員工已發起勞動仲裁，他也曾目睹債主連續兩天到公司要債。小康說，公司已被搬空，「我們找不到可以對接、給我們明確答覆的負責人」，希望能拿到勞動報酬，並處理社保與公積金問題。

報導指出，創始人馬麗萍方面，據多方消息，她已被有關部門控制，正接受調查。公開資料顯示，她畢業於長江商學院，曾入選2021胡潤U30中國創業領袖及2025胡潤U40中國創業先鋒榜。

近期也有「圈錢跑路」的傳聞。據多家媒體報導，馬麗萍被指以機票項目、股權接盤項目向熟人募資，承諾保本高收益，到期卻無法兌付，陸續有出資人到公司樓下討說法。有報導援引知情人士稱，她失聯可能與多筆短期合作到期未兌付有關。工商資料顯示，馬麗萍本人與墨魚旅行近期因借款合同糾紛被起訴，案件將於12月初開庭。