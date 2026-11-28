家屬製作的尋人啟事圖。(取材自九派新聞／受訪者提供）

AI摘要 文章摘要整理： 四川德陽27歲男子曾成在女友去世後疑因悲痛失聯，留下「我來了」訊息並轉帳給母親，經警方與救援隊搜尋8日後，遺體終在水庫被發現。

四川德陽27歲男子曾成與戀愛一年多的女友相隔陰陽後，他近日留下「我來了」留言並轉帳1335元（約200美元)給母親後關機失聯8日，其母王女士27日表示，曾成的遺體已於水庫被發現。

九派新聞報導，王女士表示，她是四川德陽中江縣龍台鎮人，育有三子一女，大兒子曾成平時在成都工作，女友在中江縣生活且已意外去世。

曾成16日從成都趕赴女友老家守靈三天，王女士聽說兒子哭了三天、食不下嚥，認為兒子平時內向且未在家人面前哭過，可能因此受很大打擊。

11月19日下午，曾成將車停在家門口未進屋便獨自離開，車鑰匙留車上，王女士稍後到家未見人影，透過微信 語音、視訊與電話聯繫均未獲回應，17時28分收到曾成微信轉帳1335元，詢問後獲回覆「喜靜勿擾」，再撥打電話已提示關機。

報導指出，曾成老闆稱他16日下午已回家，王女士一家當晚報警，警方建議聯繫女方後得知女孩意外去世，報警隔天女方家屬查看女孩手機發現曾成留下的微信訊息寫著「我來了」。

監視器顯示16時38分曾成路過老家附近加油站，警方提供訊息顯示其手機訊號最後一次出現在20時30分左右，定位在當地繼光水庫石壩坪段；王女士指出水庫面積甚大增加救援難度，當地警方與公益救援隊動用無人機、水下探測等設備排查水庫及周邊監控，直至11月27日王女士稱遺體在水庫被發現。