女友離世 四川27歲男留「我來了」失聯8天後陳屍水庫
四川德陽27歲男子曾成在女友去世後疑因悲痛失聯，留下「我來了」訊息並轉帳給母親，經警方與救援隊搜尋8日後，遺體終在水庫被發現。
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四川德陽27歲男子曾成在女友去世後疑因悲痛失聯，留下「我來了」訊息並轉帳給母親，經警方與救援隊搜尋8日後，遺體終在水庫被發現。
四川德陽27歲男子曾成與戀愛一年多的女友相隔陰陽後，他近日留下「我來了」留言並轉帳1335元（約200美元)給母親後關機失聯8日，其母王女士27日表示，曾成的遺體已於水庫被發現。
九派新聞報導，王女士表示，她是四川德陽中江縣龍台鎮人，育有三子一女，大兒子曾成平時在成都工作，女友在中江縣生活且已意外去世。
曾成16日從成都趕赴女友老家守靈三天，王女士聽說兒子哭了三天、食不下嚥，認為兒子平時內向且未在家人面前哭過，可能因此受很大打擊。
11月19日下午，曾成將車停在家門口未進屋便獨自離開，車鑰匙留車上，王女士稍後到家未見人影，透過微信語音、視訊與電話聯繫均未獲回應，17時28分收到曾成微信轉帳1335元，詢問後獲回覆「喜靜勿擾」，再撥打電話已提示關機。
報導指出，曾成老闆稱他16日下午已回家，王女士一家當晚報警，警方建議聯繫女方後得知女孩意外去世，報警隔天女方家屬查看女孩手機發現曾成留下的微信訊息寫著「我來了」。
監視器顯示16時38分曾成路過老家附近加油站，警方提供訊息顯示其手機訊號最後一次出現在20時30分左右，定位在當地繼光水庫石壩坪段；王女士指出水庫面積甚大增加救援難度，當地警方與公益救援隊動用無人機、水下探測等設備排查水庫及周邊監控，直至11月27日王女士稱遺體在水庫被發現。
他在女友意外去世後，先趕赴對方老家守靈3天，之後情緒明顯低落。11月19日離家後留下訊息並轉帳給母親，隨即關機失聯。 曾成先轉帳1335元給母親，並回覆「喜靜勿擾」，女方家屬也在其手機中發現他留下「我來了」的微信訊息，顯示其當時可能已有輕生念頭。 警方依手機訊號最後定位，鎖定繼光水庫石壩坪段，並聯合公益救援隊以無人機、水下探測等方式搜尋。經過8日排查後，王女士於27日證實遺體已被發現。
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他在女友意外去世後，先趕赴對方老家守靈3天，之後情緒明顯低落。11月19日離家後留下訊息並轉帳給母親，隨即關機失聯。
曾成先轉帳1335元給母親，並回覆「喜靜勿擾」，女方家屬也在其手機中發現他留下「我來了」的微信訊息，顯示其當時可能已有輕生念頭。
警方依手機訊號最後定位，鎖定繼光水庫石壩坪段，並聯合公益救援隊以無人機、水下探測等方式搜尋。經過8日排查後，王女士於27日證實遺體已被發現。
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