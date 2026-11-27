楊先生搜到家附近的一個Wi-Fi名稱為「701小孩替人擋災」，讓他看了驚訝又憤怒。（取材自鳳凰網）

AI摘要 文章摘要整理： 杭州一名701室屋主因孩子噪音與樓下住戶結怨，發現附近Wi-Fi名稱疑似帶有詛咒意味，事件引發鄰里糾紛與網友熱議，社區與警方已介入處理。

楊先生花700萬元（人民幣，下同）在浙江杭州買了一套房子，家住701室，有一個8歲的孩子。最近他在上網時，搜到家附近的一個Wi-Fi名稱為「701小孩替人擋災」，讓他看了驚訝又憤怒。由於樓下住戶曾反映過他家有小孩跑跳的噪音問題，楊先生懷疑是樓下鄰居所為，但報警、向社區反映都無法解決。

據鳳凰網報導，去年4月，楊先生花700萬在杭州買了這套房子，選擇這裡是為了孩子能獲得更好的教育資源。今年夏天，親戚家兩個小男孩來家裡做客，玩耍時難免發出一些聲響，事發後，樓下鄰居上門溝通噪音問題，楊先生一家當場道歉。

最近他搜到家附近的一個Wi-Fi名稱為「701小孩替人擋災」，懷疑是樓下鄰居所為，原以為當時道了歉，事情就此翻篇，沒想到雙方隔閡一直沒有消除。

記者現場調查發現，在楊先生口中，該無線網絡的信號強度是一格。走到樓上801住戶門口，搜不到該無線網路；而走到樓下601住戶家門口，信號強度呈現滿格。

楊先生主動上門，想和樓下鄰居溝通，但兩次敲門都無人應答；隨後求助物業協調，也沒能聯繫上對方。楊先生選擇報警，並向社區反映情況，可樓下鄰居始終不願意出面溝通。

物業工作人員表示，多次致電、留言，都聯繫不上這位601室業主。社區工作人員回應，已經關注到這起鄰里糾紛，目前已經介入調查。

楊先生說，如果確實是噪音問題給鄰居帶來困擾，他們願意積極整改、好好協商。但大人之間的矛盾，不該遷怒、詛咒孩子，任何父母都難以接受這樣的行為。

另據九派新聞，11月26日，該小區物業管家表示：「701室業主已經和601室業主約好了周日下午聊一下。」她表示，此前601室業主確實向物業反映過兩三次701室的噪音問題。

知名律師河南澤槿律師事務所主任付建認為，Wi-Fi名稱可以被周邊不特定的人搜索到，屬於向不特定多數人公開傳播的信息。701小孩替人擋災這一表述，指向對象特定，內容具有貶損性和詛咒意味，構成對人格權的侵害，若能夠證實是601業主設置，受害業主可固定截圖、錄屏等證據，先由物業、社區調解；調解不成可報警，也可提起民事訴訟，主張對方停止侵害、賠禮道歉、賠償精神損害。

這則報導引來大批網民熱議，大都認為Wi-Fi名稱為「701小孩替人擋災」很離譜、「吵架不該牽扯小朋友」；有網民說，如果對方不願溝通，「你把你家WIFI也改名唄，就改成所有詛咒全反彈」。但也有網民說，樓上小孩跑跳噪音很難忍受，能體會樓下住戶的痛苦，有人建議「震樓器伺候樓上」。不過多數網民仍認為此事應通過社區和警方介入來解決。