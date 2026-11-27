女子超過40歲 被嘉興酒店拒絕入住 業者的解釋讓她傻眼
一名57歲女子預訂嘉興酒店後，因超過40歲被拒入住，酒店以床鋪太高怕出危險為由辯解，惟年齡限制僅藏在平台詳情頁，事件引發熱議。
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一名57歲女子預訂嘉興酒店後，因超過40歲被拒入住，酒店以床鋪太高怕出危險為由辯解，惟年齡限制僅藏在平台詳情頁，事件引發熱議。
一名女子在網上發視頻吐槽，稱自己近日入住浙江嘉興一家酒店時，因年齡超過40歲被拒絕辦理入住，她氣得找老闆理論，說自己去過國內外許多城市，從沒被拒絕人住，酒店有年齡限制的做法讓她覺得受到歧視，對方最後給她的解釋是「床鋪太高，擔心發生危險。」讓她無法接受。話題今天衝上熱搜，引來大批網友熱議。
據華商報／二三里資訊報導，這名女子是11月26日在網上發文，稱自己11月19日從蘇州乘高鐵前往嘉興，當晚從高德地圖App預訂了勤儉路的荔枝酒店。「到酒店後我拿出身分證辦理入住，工作人員問我年齡，我說57歲，對方就說他們酒店床位房僅限18至40歲客人入住，還說各預訂平台都標註了這條信息。但我下單的時候確實沒有看到相關年齡限制。我後來找老闆溝通，老闆依舊拒絕我入住，最後我只能換別的酒店。」
李女士說，她去過六個國家，國內不少城市也都去過，住過很多同款上下鋪客房的旅社，從來沒有碰到過這類限制。「當時我挺生氣的，酒店最後給我的解釋是床鋪太高，擔心發生危險。」李女士並提供平台退款截圖，入住時間為11月19日，退款金額26.31元人民幣，酒店名稱為荔枝酒店（嘉興月河店）。
記者打開高德地圖App訂酒店搜索「荔枝酒店（嘉興月河店）」，預訂及提交訂單頁面都沒有明顯的年齡限制提示；點開「訂房必讀」，在詳情頁的入住限制裡才標註了「限18至40歲客人入住」。也就是說，李女士需要進到三級頁面內才能看到「年齡限制」的相關提示。
對此，涉事酒店荔枝酒店（嘉興月河店）稱，店內確實設有年齡限制，超過40歲不能入住，是老闆定下的規定。當地公安部門則表示，年齡限制屬於酒店自行制定的規則，公安部門沒有這類入住年齡要求。
相關話題上了微博熱搜，不少網友認為年齡門檻「一刀切」不合理或提示不足，也有網友認為，青旅上下舖與拼住環境本就各有考量，但標示必須清楚。
女子到店出示身分證後，工作人員得知她57歲，便以酒店床位房僅限18至40歲客人入住為由拒絕，最後她只好改訂其他酒店。 酒店表示，床位房採上下舖設計，床鋪較高，若入住年齡較大可能發生危險，因此由老闆自行訂出超過40歲不得入住的規定。 記者發現年齡限制只在訂房必讀的三級頁面內標示，未在主頁明顯提示；酒店承認有此規定，公安部門則稱年齡限制屬酒店自行制定。
精華 FAQ
女子到店出示身分證後，工作人員得知她57歲，便以酒店床位房僅限18至40歲客人入住為由拒絕，最後她只好改訂其他酒店。
酒店表示，床位房採上下舖設計，床鋪較高，若入住年齡較大可能發生危險，因此由老闆自行訂出超過40歲不得入住的規定。
記者發現年齡限制只在訂房必讀的三級頁面內標示，未在主頁明顯提示；酒店承認有此規定，公安部門則稱年齡限制屬酒店自行制定。
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