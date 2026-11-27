涉事酒店裡的上下舖。（取材自華商報／二三里資訊）

AI摘要 文章摘要整理： 一名57歲女子預訂嘉興酒店後，因超過40歲被拒入住，酒店以床鋪太高怕出危險為由辯解，惟年齡限制僅藏在平台詳情頁，事件引發熱議。

一名女子在網上發視頻吐槽，稱自己近日入住浙江嘉興一家酒店時，因年齡超過40歲被拒絕辦理入住，她氣得找老闆理論，說自己去過國內外許多城市，從沒被拒絕人住，酒店有年齡限制的做法讓她覺得受到歧視 ，對方最後給她的解釋是「床鋪太高，擔心發生危險。」讓她無法接受。話題今天衝上熱搜，引來大批網友熱議。

據華商報／二三里資訊報導，這名女子是11月26日在網上發文，稱自己11月19日從蘇州乘高鐵 前往嘉興，當晚從高德地圖App預訂了勤儉路的荔枝酒店。「到酒店後我拿出身分證辦理入住，工作人員問我年齡，我說57歲，對方就說他們酒店床位房僅限18至40歲客人入住，還說各預訂平台都標註了這條信息。但我下單的時候確實沒有看到相關年齡限制。我後來找老闆溝通，老闆依舊拒絕我入住，最後我只能換別的酒店。」

涉事酒店。（取材自華商報／二三里資訊）

李女士說，她去過六個國家，國內不少城市也都去過，住過很多同款上下鋪客房的旅社，從來沒有碰到過這類限制。「當時我挺生氣的，酒店最後給我的解釋是床鋪太高，擔心發生危險。」李女士並提供平台退款截圖，入住時間為11月19日，退款金額26.31元人民幣，酒店名稱為荔枝酒店（嘉興月河店）。

記者打開高德地圖App訂酒店搜索「荔枝酒店（嘉興月河店）」，預訂及提交訂單頁面都沒有明顯的年齡限制提示；點開「訂房必讀」，在詳情頁的入住限制裡才標註了「限18至40歲客人入住」。也就是說，李女士需要進到三級頁面內才能看到「年齡限制」的相關提示。

對此，涉事酒店荔枝酒店（嘉興月河店）稱，店內確實設有年齡限制，超過40歲不能入住，是老闆定下的規定。當地公安部門則表示，年齡限制屬於酒店自行制定的規則，公安部門沒有這類入住年齡要求。

相關話題上了微博熱搜，不少網友認為年齡門檻「一刀切」不合理或提示不足，也有網友認為，青旅上下舖與拼住環境本就各有考量，但標示必須清楚。