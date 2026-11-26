蔡女士穿著楚服前往展覽館。（取材自台州晚報／蔡女士供圖）

AI摘要 文章摘要整理： 深圳女子穿楚服逛楚國青銅器展遭誤認和服，引發館方是否缺乏傳統服飾常識的爭議；龍崗區已要求館內培訓並加強科普。

廣東深圳一名蔡姓女子日前穿著楚服，前往深圳龍崗文博展覽館參觀楚國貴族青銅器專題展，卻在人口處被館方工作人員擋下，質疑她穿的是「和服」。蔡女士的經歷曝光後，有網友稱館方「傷害民族文化情感」；不少媒體和網友則認為，博物館「辦楚展，卻不識楚服」，應該整改。龍崗區文化廣電旅遊體育局對此表示，已聯繫深圳市漢服文化協會取得相關材料，在館內開展了全員培訓，並常態化開展科普活動。

據台州晚報報導，11月13日，有著近十年漢服穿著經歷的蔡女士，身著自己收藏的復原漢服楚式直裾袍，前往深圳龍崗文博展覽館參觀楚國貴族青銅器專題展。

蔡女士穿楚服在展館中。（取材自台州晚報／蔡女士供圖）

「朋友發來公眾號鏈接，說館裡新上了楚國貴族青銅器展，我正好有一套戰國時期的楚式直裾袍，就梳了偏髻、換上這套衣服，和朋友約著一起去了展館。」蔡女士說，她本想讓服飾與展覽主題呼應，沒想到剛走到展廳安檢入口，一名工作人員就上前問她：「你穿的是和服嗎？」蔡女士表示，她當時有點生氣，但還是半開玩笑回應工作人員：「這是漢服，你們這個館展出的就是楚國青銅器，你竟然不認識楚國的服飾。」

蔡女士說，對方後來解釋自己是物業人員，她能聽出對方並非帶有惡意，是真的不知道。她表示，漢服文化普及已十餘年，被路人誤認還能理解，但在博物館這樣的科普場所、在楚國青銅器展上被認錯，「傷害性更大，說明大家對了解漢服這件事還是不太重視。」

蔡女士的經歷傳出後上了熱搜，引發輿論兩極反應。多數媒體和網友認為館方該「補課」，問題不在物業人員個人，而在博物館作為文化科普陣地，辦楚展卻未給工作人員做過服飾功課，認不出本土傳統服飾才是該整改的。

也有網友認為不必上綱上線，物業保安崗位是安檢維持秩序，不具備服飾史專業知識，認錯情有可原，且當前環境下對疑似和服進行詢問本身是履職，苛責普通打工者、把認錯一件衣服說成「傷害民族文化情感」帽子太大。

不少網友和評論藉此事討論漢服普及與辨識，指出戰國楚式袍服、唐代襦裙、魏晉服飾易被誤認，與日本古代服飾曾借鑑中國傳統服飾有關；也有觀點認為楚服離現實生活較遠、認不出很正常，不必過度加戲。

蔡女士通過「i深圳」平台提交訴求，11月24日，深圳市龍崗區文化廣電旅遊體育局回覆，已聯繫深圳漢服協會取得相關傳統服飾科普培訓材料，在館內開展全員培訓，並定於12月13日開展「中國傳統服飾文化及辨識」展覽配套活動。該局工作人員表示，將持續加強文博人員傳統文化素養培訓，常態化開展科普活動，避免同類情況再次發生。