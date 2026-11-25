一審宣判之後各方人員走出法庭。(取材自紅星新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 陝西秦嶺一場違規穿越核心保護區的登山意外造成2人死亡，法院一審判定死者自負主要責任，組織者與同行者部分賠償，救援隊及管理部門免責。

中國陝西秦嶺去年發生一起登山意外，四名驢友深夜違規穿越核心保護區，途中遭遇暴風雪，兩人與隊友走散，隔天被發現已經身亡。死者家屬事後將登山活動組織者、同行者及救援單位等告上法院，求償約150萬元（人民幣，下同，約22萬元）。法院11月18日一審判決，認定死者須自行承擔85%責任，組織者及同行者分別承擔10%和5%，救援隊及相關管理部門則無須賠償。

紅星新聞報導，這起事故發生於2025年4月21日，陳姓男子與另外三名登山愛好者透過微信 群組相約挑戰秦嶺「光鹿跑兵冰」路線，全程約40公里，平均海拔2500公尺，屬於核心保護區，陝西省林業局早在2020年已明令禁止穿越。

活動由廖姓男子組織，出發前還提醒隊員不要驚動檢查人員，並在注意事項中寫道，預計凌晨1至2時出山，「提前給家人朋友說好，別給我們報警」。

4月20日深夜，四人摸黑進山。隔天上午，山區突然出現大霧、暴雨及降雪，伴隨七、八級強風，隊伍決定撤退，但因行進速度不同逐漸走散。廖某與劉姓男子先後抵達山下，陳男及崔姓男子卻失去聯繫。直到21日晚上9時多，廖某才向曾任救援隊員的吳姓男子求助。

吳某接獲消息後，隨後聯繫戶外圈人士尋人，並與陳男妻子高女士取得聯繫。高女士當晚曾表示願意支付費用，希望增加搜尋人手，但吳某建議隔天早上再報警，理由是天候惡劣，夜間進山可能造成更多傷亡。高女士最後同意，直到22日上午才報案。救援人員隨後進山，先後在跑馬梁附近找到陳男及崔男遺體，兩人相距僅數百公尺。 兩名失聯者的遇難地點（紅圈部分）。(取材自紅星新聞)

事後，高女士認為活動組織者未盡安全保障義務，救援人員延誤搜救並阻止報警，因此將廖某、劉某、吳某、晨曦救援中心及當地秦嶺保護管理部門一併提告，求償約150萬元。

吳某則表示，當晚必須先確認失聯者的位置，救援人員連夜排查多條路線及腳印，直到22日清晨才縮小搜尋範圍。他認為，若夜間貿然進山，可能造成更多人員傷亡。

法院一審認定，陳男明知路線位於禁止穿越的核心保護區，仍繞過檢查站進山，屬自甘冒險，應承擔85%責任；廖某負擔10%，賠償12萬2721元，劉某負擔5%，賠償6萬1360元。吳某、晨曦救援中心及管理部門均無過錯，不負賠償責任。

法院指出，若將事故損害歸責於善意施救者，可能打擊民間互助救援意願。高女士及部分被告對判決表示不滿，是否上訴仍待決定。

但庭後救援隊負責人對結果表示「不滿意」，原因不是責任認定，而是「沒有當庭給我們道歉」，並表示該事件對隊伍影響很大，「有好多隊員在想，去做公益都能把自己告進去，在別的任務裡頭會不會還會出現這個問題？」 圖為晨曦救援隊成員。(取材自紅星新聞)