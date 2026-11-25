史先生捧著一面錦旗和一封感謝信專門來感謝柯警官。(取材自封面新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 浙江台州史先生因迷信4444連號車牌，輕信自稱有門路的李男，先後付出4萬4444元，苦等近一年後才驚覺受騙，警方已逮人並追回大部分損失。

浙江台州一名在家中排行第四的史先生，為了取得「4444」連號車牌，輕信一名自稱認識車管所領導的男子，先後支付4萬4444元（人民幣，下同，約6605美元），等了近一年卻始終沒拿到車牌，才發現自己受騙。報警後，警方循線逮捕嫌犯，並追回3萬9444元損失。事後史先生帶著錦旗和感謝信到警局，向辦案員警致謝，案件曝光後，網友也笑稱「對4太有執念」、「樓層都要忌諱4，還有人上趕著買4」。

封面新聞報導，這起詐騙案要從去年5月說起，史先生當時辦理手機門號，認識一名自稱能取得特殊車牌的李姓男子，雙方互加微信 。由於史先生在家排行老四，一直希望能取得「4444」連號車牌，便向李男詢問辦理方式。

李男聲稱認識車管所領導，可以代辦車牌，但須支付4萬5000元，其中5000元是「好處費」，另外4萬元交給「領導」，並保證一個半月內辦妥，否則全額退款。因為先前辦理手機門號的經驗，史先生對他頗為信任，先支付2萬元定金。

然而，約定期限過後，李男始終以仍在辦理為由拖延，直到今年1月4日，李男又聲稱「領導急用錢」，要求史先生付清尾款。史先生信以為真，透過銀行轉帳支付2萬4444元，連同先前的定金湊成4萬4444元，想討個吉利。雙方原約定1月9日到車管所辦理上牌，李男卻臨時表示「領導有事」，再度延期。

今年5月，李男表示願意退款，但直到8月31日才退還5000元，此後不再回覆訊息，連原本的店鋪也關門，史先生這才察覺受騙。

9月17日，史先生向浙江省台州市公安局黃巖分局刑偵大隊報案，警方隨即展開調查，並於10月12日透過線索研判及追蹤，找到李男的暫住處將其逮捕，遭騙的3萬9444元也全數追回。

李男到案後坦承，自己根本不認識車管所領導，所謂內部關係全是編造的，只是為了讓史先生相信自己有能力辦理特殊車牌。

目前，李男已被警方依法採取刑事強制措施，案件仍在進一步偵辦中。