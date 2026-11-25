事發路口的人行橫道長約34米。（取材自新民晚報）

AI摘要 文章摘要整理： 成都一名腿部4級殘疾男子在34米、僅12秒綠燈的人行道上通行時遭摩托車撞倒身亡，法院最終認定雙方同等責任，但事件也引發外界對路口號誌設計是否過短的強烈質疑。

一條長34米的人行道，卻只有12秒的通行時間，導致成都一名腿部4級殘疾的翟建設（化名）在過馬路時，走到一半信號燈熄滅，他加速想通過時，被一輛直行的摩托車撞倒，後經醫治無效身亡。經法院判決，認定雙方承擔同等責任，判處摩托車車主賠償77餘萬元（人民幣，下同，約11萬美元）。但該案件引發討論的是，34米長的人行道僅12秒的通行時間，一般人都得小跑步，質疑路口設計有問題。

綜合極目新聞、新民晚報等媒體報導，事故發生在成都新津區新邛路與方興南街交叉口，2024年6月16日深夜，腿部4級殘疾、年逾六旬的翟建設綠燈亮起後沿橫道行走，走到一半信號燈熄滅；此後他在路中向前跑動，被一輛直行摩托車撞倒，搶救22天後不治身亡。

事發後，肇事的摩托車駕駛員黃海峰（化名）被判定承擔此次交通事故的主要責任，翟建設承擔次要責任。2025年2月，翟建設的家屬起訴黃海峰索賠近129萬元。案件歷經多輪審理，最終認定黃海峰與翟建設承擔事故的同等責任，判令黃海峰賠償77萬餘元，保險 公司賠償18萬元。

然而，這起案件引發爭議的焦點在於綠燈時間設置是否合理。34米的人行橫道，綠燈時間僅12秒，也就是說行人要通過的話，每秒要走2.83米，基本上算是慢跑了，對於殘障人士而言，時間肯定更為緊迫。有網友批評路口燈號設計失當，「這哪是過馬路，是逼人競速跑」。

評論區也有不少網友反映，現在不少路口的信號燈配時都讓人焦慮，紅燈特別長，綠燈特別短，還有人翻出舊聞，曾有100米人行道綠燈配時5秒，「就算是博爾特來了也過不去」。

事故發生後，該路口的綠燈時間被調整為28秒，普通人還是得快步才能通過，網友感嘆，測算標準常常只參考普通人快步的速度，卻忘了路口還有老人、殘障人士、推嬰兒車的人，對於行人正義的落實，恐怕還有很長一段路要走。