中國女子在泰國朱拉隆功大學圖書館咆哮，引來警方到場。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 一名中國籍女子在泰國朱拉隆功大學圖書館內多日喧鬧、與人爭執並辱罵泰國落後，最終在警方與保全陪同下離開，校方也表示將檢討並加強應變。

泰國 朱拉隆功大學是泰國第一大學，近日朱大圖書館爆發中國人鬧事，一名中國籍女子連續多日在館內大聲講電話、開視訊會議，在圖書館人員上前勸阻後，女子拒絕配合，當眾咆哮，還罵泰國人「落後」。最後女子在警方及保全陪同下離開，現場學生隨即爆出歡呼與掌聲。

據了解，該名身穿綠色上衣的女子19日晚間在圖書館內大聲通話，還將書本重摔在桌上。隔天她再度出現，因視訊會議音量過大，引起對面男學生不滿，雙方發生爭執。圖書館人員介入後，要求查看女子的證件，女子未能出示相關證件，反而情緒更加激動，堅稱自己很有禮貌，並表示一樓是交談區域，替自己辯解。

從網路上流傳的影片可看到，過程中女子不斷以英文辱罵現場民眾及警方，甚至大喊「EVIL PEOPLE」（邪惡的人），還質問：「Why are you doing this to innocent people aka 'me'?」（為什麼要這樣對待無辜的人，也就是我？）她還大聲批評泰國及泰國人「落後」，揚言不會再踏上泰國。最後在警方及校方保全介入下，女子終於願意離開，在她走出圖書館時，現場爆出歡呼與掌聲。 中國女子在泰國朱拉隆功大學圖書館咆哮，引來警方到場。（取材自X平台） 女子最後被要求離開圖書館。(視頻截圖)

事件在網路上引發討論，有網友批評女子「連一點基本的體貼都沒有，還好意思說自己很有教養」，還有網友直言「又是中國人」、「每天都在締造傳奇啊，華人姐姐」。

對此，朱拉隆功大學學術資源辦公室發布聲明，表示已協調校內相關單位及保全人員，將強化安全措施，檢討類似事件的預防與應變程序，維護安全、平靜且友善的學習環境。