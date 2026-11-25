泰國芭達雅警方23日從一名37歲中國籍綁匪手中，救出兩名被持刀挾持的中國女遊客。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 泰國芭達雅警方深夜攻堅，從37歲中國籍嫌犯手中救出2名遭綁架勒索的中國女遊客，嫌犯索討200萬泰銖贖金後被電擊槍制服，案件仍在調查中。

泰國 芭達雅警方11月23日深夜在春武里府展開一場驚險的人質解救行動，成功從一名37歲中國籍綁匪手中，救出兩名被持刀挾持的中國女遊客。該名綁匪先後透過微信 視訊向受害者友人勒索共計200萬泰銖（約合39萬元人民幣）贖金，並在警方攻堅時持刀抵住自己頸部威脅，最終遭警員以電擊槍果斷制服，兩名人質平安獲救，全案目前正由泰國警方進一步調查中。

根據泰國曼谷郵報與江蘇揚子晚報報導，泰國移民 局快速反應小組聯合多部門組成行動隊，透過追蹤定位鎖定嫌犯位於春武里府薩塔希普縣一處空地的白色轎車。23日晚間10點左右，警員趕抵現場時，發現車內一名女子雙手被綁，另一人則遭嫌犯持大刀抵住脖子；警方在談判穩住嫌犯情緒的同時，把握時機衝上前救出兩名女子，嫌犯見狀拒絕投降並用刀自殘頸部，隨即被受訓警員以電擊槍制伏，行動中一名警員遭電擊槍誤擊背部受傷，嫌犯則送醫治療後帶回警局偵辦。

這起「同胞綁架同胞」的駭人案件曝光後，不少網友對出國旅遊的人身安全表達憂慮，並肯定泰國警方的迅速救援。警方查明嫌犯為37歲中國籍男子崔健，現場繳獲作案刀具、繩索與蒙眼布；嫌犯初步供認確實索要贖金，兩名受害者也向警方陳述，遭拘禁期間曾被強迫向嫌犯帳戶轉帳。

整起案件源於中國籍男子吳浩森21日向曼谷巴吞旺警察局報案，指其兩名女性友人於晨和陳佳文前往芭達雅旅遊，原定18日返回曼谷、19日搭機回國卻突然失聯。

21日當天，兩名女子透過微信視訊向吳浩森「借款」50萬泰銖；22日再次視訊通話時，畫面中兩人已遭蒙眼並戴上手銬坐在汽車後座，身旁一名中國男子更露面威脅，若不追加轉帳150萬泰銖將傷害兩人性命，所幸在友人及時報警與泰警全力追查下，成功化解這場驚魂記。