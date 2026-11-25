湖南一高中教師被指騷擾學生，還發送賓館定位，已遭停課處分。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 湖南華容縣爆出高中教師疑長期以曖昧訊息與賓館定位騷擾女學生，致其身心受創並休學，當局已停課涉事教師並啟動調查。

湖南省岳陽市華容縣近期爆發一起校園師德失範事件。一名任教於華容縣第五中學的肖姓高中政治教師，遭指控長期透過通訊軟體向高三女學生發送曖昧訊息及飯店定位，導致該名女學生身心受創、出現嚴重心理問題並被迫休學。事件在網路上引發高度關注後，華容縣教育體育局於24日晚間發布通報，證實已對涉事教師作出停課處理，並成立專項工作組全面展開核查取證。

綜合觀察者網、中新周刊報導，這起事件最初源於當事女學生的親屬在班級群組內發文揭露。該名親屬表示，近期發現就讀高三的孩子成績大幅下滑，家長察看手機後才驚覺，孩子自今年4月至7月期間，長期遭到一名肖姓政治老師的言語與精神騷擾。

根據家屬公開的對話截圖顯示，該名教師除了在訊息中夾雜思想政治課考試相關內容外，更頻繁發送「愛你」、「寶貝在嗎」、「動身嗎？」以及「剛在你美女家附近喝酒」等極具暗示性的騷擾字眼，甚至多次直接傳送華容縣當地賓館的位置定位給女學生。

家屬痛心指出，由於長期承受來自師長的騷擾與壓力，女學生已休學在家超過一個月，並出現嚴重的心理創傷與應激反應，不僅對學習產生抗拒，平日更表現出狂躁、摔東西等情緒失控行為，甚至「整天把自己關在櫃子裡，不出門、不說話」。為此，家長已多次帶孩子前往岳陽市區尋求專業心理諮商協助。

家屬在群組中進一步控訴，早在今年9月便曾多次前往學校溝通反映，當時校長亦表示涉事教師已坦承相關訊息屬實，但校方後續處理卻遲遲未有實質進展。家屬無奈表示，先前考量班上同學正值高三衝刺的關鍵時期，不願過度聲張影響大家備考，但如今事件已在校園與網路上傳得沸沸揚揚，身為家長有必要出面說明事情的來龍去脈。

針對外界質疑，校方證實確有此事，至於案件具體細節因涉及個人隱私不便透露，後續將依上級部門要求對外公布。

隨後，華容縣教育體育局於24日晚間正式發布情況通報，指稱在23日晚間接獲關於該校教師肖某某涉嫌騷擾學生的舉報後，第一時間成立專項工作組展開調查取證，目前已對肖姓教師予以停課處分。教體局強調，將嚴格堅持師德師風第一標準，對師德失範行為採取「零容忍」態度，後續將根據調查結果依規依紀嚴肅懲處相關責任人，絕不姑息。

湖南一高中教師被指騷擾學生，還發送賓館定位，已遭停課處分。(視頻截圖)