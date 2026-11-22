上海一名90歲吳姓老翁為了與小自己35歲的妻子代阿姨維持婚姻，不惜三度將子女告上法院。（取材自看看新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 上海90歲老翁為守住與小35歲妻子的婚姻，三度對子女提告，圍繞自建房產權、戶籍遷入與晚年照護爆發家庭糾紛。

上海一名90歲吳姓老翁為了與小自己35歲的妻子代阿姨維持婚姻，不惜三度將子女告上法院，要求釐清自建房產權，並將妻子戶籍遷入。家人懷疑女方另有所圖，指她過去曾從事特殊行業，婚後也未長期陪伴老人，雙方因此陷入激烈衝突，一段黃昏戀演變成家庭與財產糾紛。

據新民晚報報導，吳爺爺的妻子2002年病逝，家人擔心他獨居孤單，鼓勵他外出相親，沒想到他在理髮店結識代阿姨。吳爺爺回憶，當時對方得知他要相親，便主動詢問：「我能嫁給你嗎？我能當你老婆嗎？」還表示願意代替亡妻照顧他。家人卻認為女方背景複雜，擔心她接近老人另有目的。

儘管親友反對，吳爺爺仍深信對方真心，2017年甚至瞞著家人拿出戶口本，與代阿姨登記結婚。然而，婚後生活與家人期待落差甚大。孫女吳女士表示，每月15日爺爺領退休金時，代阿姨通常會現身半天，拿走一半退休金。鄰居也透露，女方經常空手而來，離開時卻帶走大包小包，連子女買給老人的食物及自種蔬菜也不例外。

對此，吳爺爺並不介意，反而替妻子解釋：「不是她不肯來照顧我，是我要來照顧她。她還年輕，要工作，要交際，我不想限制她。」他也記得妻子曾承諾，等自己年老走不動時，會買車推著他、替他煮飯，因此願意繼續等待。

爭議於2024年12月火速升高，吳爺爺第三次向浦東新區法院提告，要求分割確認自建房產權，並讓代阿姨遷入戶籍。家人認為女方並未履行照顧承諾，甚至質疑她在背後挑撥關係。代阿姨則反控家人長期阻止她進門，還有打罵、放狗咬人等行為；吳家提出村委會證明及鄰居連署，反駁家庭不和的指控。

律師指出，代阿姨即使遷入戶籍，也不代表必然取得村集體經濟組織成員資格，房屋與土地補償須依立基人身分、原始憑證及戶籍等因素判定。只要婚姻關係仍存續，配偶合法權益便受法律保障，現階段不必急著透過訴訟確權。

這場爭執表面是婚姻選擇，背後更牽涉晚年照護、財產分配與親情信任。

上海一名90歲吳姓老翁為了與小自己35歲的妻子代阿姨維持婚姻，不惜三度將子女告上法院。 （取材自看看新聞）