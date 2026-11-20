崔麗麗遭公司以曠工為由開除，歷經勞動仲裁及訴訟，法院一審判定公司違法解除，支持補發停工留薪期工資。（取材自經視直播）

AI摘要 文章摘要整理： 崔麗麗出差遭老闆性侵後被公司以曠工開除，一審法院認定公司違法解除勞動合同，並支持其追索停工留薪期工資及相關工傷待遇。

天津女子崔麗麗2023年出差期間遭公司老闆性侵 ，事後反遭公司以曠工、違反制度為由開除。這起勞動爭議案近日一審宣判，天津市津南區人民法院認定公司構成違法解除勞動合同，並支持崔麗麗要求補發停工留薪期工資的主張。崔麗麗表示，判決是對她職業聲譽的正名。

崔麗麗11月18日接受媒體採訪時表示，她遭公司開除並非因為曠工，也沒有違反公司制度，「這份判決是對企業抹黑我職業聲譽的正名。」

判決書顯示，崔麗麗與公司的勞動合同延續至停工留薪期滿，之後因雙方均無續訂意願，勞動合同於2025年9月22日終止。

回顧事件，2023年9月，崔麗麗赴杭州出差，參加商務宴請後遭公司老闆王某性侵。2024年4月2日，杭州市濱江區人民法院判處王某有期徒刑4年。不料刑事判決生效不到三天，崔麗麗便於同月18日遭公司以曠工、嚴重違反公司制度為由強制開除。

2025年3月，勞動仲裁裁決公司支付崔麗麗停工留薪期等各項工資待遇約113萬元，但公司不服並提起訴訟。同年9月23日，案件在天津市津南區人民法院開庭，後因工傷勞動能力傷殘鑑定而中止，直到2026年4月23日才再次開庭。

據潮新聞報導，崔麗麗此前表示，為了再次開庭，她已重新整理所有證據，並將每項訴訟請求與相應證據逐一核對。

她的索賠金額也從勞動仲裁階段的113萬元（人民幣，下同），增加至勞動爭議案一審階段的160餘萬元，後再追加至250餘萬元。求償項目包括停工留薪期工資、加班費、未休年假工資、醫療費，以及一次性傷殘就業補助金、一次性醫療補助金和一次性傷殘補助金等工傷待遇。

崔麗麗指出，公司單方面解除勞動合同，導致她的社保中斷，直接影響她向工傷保險基金申請相關待遇，因此依法向企業要求賠付。她也強調，索賠金額中大部分是停工留薪期工資。

崔麗麗表示，事發前她年薪超過120萬元，包括固定薪資約60萬元，以及60餘萬元銷售提成。根據她提出的賠償清單，三項一次性工傷補助及醫療費合計16.8萬元，另要求公司支付解除勞動合同經濟補償金13萬元。