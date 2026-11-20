河南一個20多天的新生兒因被家長餵水降火氣致水中毒，並造成腎損傷（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 河南一名20多天嬰兒因被家長在奶間加餵白開水「降火」，導致水中毒、電解質紊亂與腎損傷，醫師提醒新生兒不需額外補水。

河南 一個20多天的新生兒，因家長覺得「火氣大」，於是自行在兩頓奶間餵30到50毫升白開水「下火」，竟引發新生兒水中毒並造成腎損傷，出現了腎功能異常、電解質紊亂、腎臟負荷過重，入院時，手腳和陰囊均已水腫。家長聽醫師說嚴重時甚至會影響神經系統時嚇了一跳，後悔不已。

據新民晚報報導，11月19日，話題「20多天嬰兒被餵白開水中毒腎損傷」引發關注。這名新生兒的家長見20多天的寶寶黃疸退得慢、便祕 、舌苔厚，以為是 「上火」，就在兩頓奶之間加餵了30到50毫升的白開水幫孩子 「下火」，沒想到寶寶竟「水中毒」，出現手腳水腫，還造成腎損傷。

醫師表示，患兒來就診的時候，精神狀態很差，雙手、雙腳和陰囊都出現了水腫。

醫師說，母乳的水分含量約87%，配方奶沖調後水分同樣充足。正常吃奶的寶寶不會缺水，也不存在「喝奶上火」需要補水的說法。0到3個月寶寶腎臟過濾、排泄功能不到成人的一半，過多水分攝入會加重腎臟代謝負擔，引發低鈉血症、電解質紊亂，嚴重時可導致水腫、腎損傷、水中毒等。

此外，寶寶胃容量極小，喝完奶再灌水，水占了位置，奶量自然下降，長期下去體重增長緩慢、營養不良。

而寶寶嘴唇乾、眼屎多、長疹子、大便間隔久，這些被家長當成「上火」的表現，大多是環境溫度太高、包裹太厚、過敏、奶蛋白不耐受、腸道適應過程、室內乾燥等原因。喝水解決不了，反而愈餵愈傷。家長可以根據24小時尿片數量判斷孩子水分攝入是否充足。如果大於等於6片，就屬於正常情況。