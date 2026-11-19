過橋拋幣保平安?湖北61歲婦登機擲幣 航班延誤近1小時挨罰
湖北一名61歲婦人首次搭機時因迷信在登機口拋擲4枚硬幣祈福，導致機場緊急排查並使航班延誤58分鐘，最後遭行政拘留5天。
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湖北一名61歲婦人首次搭機時因迷信在登機口拋擲4枚硬幣祈福，導致機場緊急排查並使航班延誤58分鐘，最後遭行政拘留5天。
湖北61歲周姓婦人近日首次搭機，與家人從武漢前往海南旅遊，登機時竟在機艙門口拋擲四枚硬幣「祈福」，硬幣從機艙門與登機橋連接處的縫隙掉向機坪，觸發機場緊急應變機制。近十名機務人員隨即檢查機坪及客機發動機，航班因此延誤近一個小時。事後，周姓婦人遭警方行政拘留五天。
綜合極目新聞、香港01報導，湖北省公安廳機場公安局航站樓派出所相關負責人表示，周姓婦人當時抱著小孩，走到機艙門口時，從口袋掏出四枚硬幣拋出。她向警方表示，因為相信「過橋拋幣保平安」的說法，才在登機時擲幣祈福。
由於硬幣可能掉入機坪，甚至被客機發動機吸入，機場立即啟動應急處置，暫停航班保障作業，近十名機務人員對機坪及發動機全面排查，造成同機旅客行程受阻。確認沒有安全隱患後，客機才正常起飛，整個航班延誤58分鐘。
報導指出，周姓婦人接受警方調查時坦承自己是第一次搭飛機，並稱「腦殼進水了」。警方認定她的行為擾亂航空運輸秩序、危及公共安全，依法對她處以行政拘留五天。
湖北機場公安提醒，硬幣雖小，但若被吸入高速運轉的飛機發動機，可能撞擊旋轉葉片，造成設備損壞，嚴重時甚至危及飛行安全。登機全程嚴禁向機身、發動機、起落架及機坪拋擲任何物品。
據報導，近幾年來，中國不時發生類似事件，一些旅客基於迷信心理，登機時向客機引擎拋擲硬幣「祈福」，卻不知道此舉會帶來嚴重後果。
她表示自己相信「過橋拋幣保平安」的說法，第一次搭飛機時便在機艙門口把4枚硬幣丟出，想藉此祈福求平安。 硬幣可能掉入機坪或被發動機吸入，存在損壞設備與危及飛安的風險，因此機場立即暫停作業，派近10名機務人員全面檢查，航班延誤58分鐘。 警方調查後認定她的行為擾亂航空運輸秩序並危及公共安全，依法對她處以行政拘留5天，也藉此提醒旅客切勿在機坪或機身附近拋擲任何物品。
精華 FAQ
她表示自己相信「過橋拋幣保平安」的說法，第一次搭飛機時便在機艙門口把4枚硬幣丟出，想藉此祈福求平安。
硬幣可能掉入機坪或被發動機吸入，存在損壞設備與危及飛安的風險，因此機場立即暫停作業，派近10名機務人員全面檢查，航班延誤58分鐘。
警方調查後認定她的行為擾亂航空運輸秩序並危及公共安全，依法對她處以行政拘留5天，也藉此提醒旅客切勿在機坪或機身附近拋擲任何物品。
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