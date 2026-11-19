大媽抱著小孩，在走到登機口的一瞬間，從口袋裡掏出四枚硬幣，拋了出去。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 湖北一名61歲婦人首次搭機時因迷信在登機口拋擲4枚硬幣祈福，導致機場緊急排查並使航班延誤58分鐘，最後遭行政拘留5天。

湖北61歲周姓婦人近日首次搭機，與家人從武漢 前往海南旅遊，登機時竟在機艙門口拋擲四枚硬幣「祈福」，硬幣從機艙門與登機橋連接處的縫隙掉向機坪，觸發機場緊急應變機制。近十名機務人員隨即檢查機坪及客機發動機，航班因此延誤近一個小時。事後，周姓婦人遭警方行政拘留五天。

綜合極目新聞、香港 01報導，湖北省公安廳機場公安局航站樓派出所相關負責人表示，周姓婦人當時抱著小孩，走到機艙門口時，從口袋掏出四枚硬幣拋出。她向警方表示，因為相信「過橋拋幣保平安」的說法，才在登機時擲幣祈福。

由於硬幣可能掉入機坪，甚至被客機發動機吸入，機場立即啟動應急處置，暫停航班保障作業，近十名機務人員對機坪及發動機全面排查，造成同機旅客行程受阻。確認沒有安全隱患後，客機才正常起飛，整個航班延誤58分鐘。

報導指出，周姓婦人接受警方調查時坦承自己是第一次搭飛機，並稱「腦殼進水了」。警方認定她的行為擾亂航空運輸秩序、危及公共安全，依法對她處以行政拘留五天。

湖北機場公安提醒，硬幣雖小，但若被吸入高速運轉的飛機發動機，可能撞擊旋轉葉片，造成設備損壞，嚴重時甚至危及飛行安全。登機全程嚴禁向機身、發動機、起落架及機坪拋擲任何物品。

據報導，近幾年來，中國不時發生類似事件，一些旅客基於迷信心理，登機時向客機引擎拋擲硬幣「祈福」，卻不知道此舉會帶來嚴重後果。