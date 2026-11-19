網友發文「訂婚送奶茶」 她想蹭1杯沾喜氣反被騙1.4萬
廣州黎女士為了領取網友宣稱的訂婚免費奶茶，依指示購券、充值與借貸，結果被層層套牢，總損失逾1.4萬元，警方已受理並立案。
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廣州黎女士為了領取網友宣稱的訂婚免費奶茶，依指示購券、充值與借貸，結果被層層套牢，總損失逾1.4萬元，警方已受理並立案。
網友在社群平台發文稱訂婚免費請喝奶茶，廣州一名女子想「蹭一杯」沾喜氣，沒想到不到一小時，剛領到的工資幾乎被扣光，還背上網貸及信用卡帳單，總計損失超過1.4萬元（人民幣，下同）。她依照對方指示購買代金券、下載應用程式充值，原以為能退款，最後卻發現遭到詐騙。
揚子晚報報導，廣州黎女士11月13日中午在社群平台看到一則貼文，內容寫著：「明天訂婚，請188人喝奶茶，看到的一人兩杯！」她點讚留言後，掃描貼文主頁的二維碼進入微信小程式。客服傳送某電商平台328元代金券的二維碼，聲稱購買並給予好評，就能領取68元奶茶費，之後還會全額退款。
黎女士掃碼付款後，頁面卻跳轉至另一個支付平台，扣款方顯示為「廣州網網路系統」，她回到電商平台也查不到訂單。客服隨後稱她未開通企業收款及退款功能，要求添加一名「退款專員」。對方接著打電話，要求她拿另一部手機，將鏡頭對準操作中的手機螢幕，並透過視訊查看她多個平台的帳戶餘額。
退款專員以「刷流水才能辦退款」為由，要求黎女士下載一款名為「雲．王者榮耀」的應用程式。帳單顯示，當天下午2時59分至3時01分，她在應用程式內多次充值，單筆金額包括898元及1298元。對方不斷催促，她因急著拿回款項，便依照指示操作；銀行卡餘額用完後，對方又要求她開通個人消費貸款，借出2500元繼續充值。
黎女士事後核對帳單，發現手機綁定多個免密支付管道，系統先使用「先用後付」消費信貸額度，額度用完後再扣銀行卡餘額，甚至連母親綁定的信用卡也被扣款3000多元。總支付金額超過1.4萬元，其中約4000元是自己的錢，其餘來自信貸及信用卡。所幸母親收到連續扣款通知後立即鎖卡，才避免更多損失。
發現受騙後，黎女士的電話遭封鎖，購買代金券的小程式也因涉及欺詐而暫停服務，原先貼文隨後消失。她於11月13日報警，警方已受理案件，並透過簡訊告知已刑事立案。
她在社群平台看到有人說訂婚免費請喝奶茶，留言後掃碼進入微信小程式，以為只是參與喜氣活動，沒想到其實是詐騙導流入口。 對方先要她買代金券並承諾返現，再以未開通退款功能為由要求下載程式、充值刷流水，最後甚至誘導她申請消費貸款繼續投入。 黎女士總共被扣款超過1.4萬元，包含自己的錢、信貸額度與母親信用卡款項；母親及時鎖卡後才止損，她已報警，警方並通知已刑事立案。
精華 FAQ
她在社群平台看到有人說訂婚免費請喝奶茶，留言後掃碼進入微信小程式，以為只是參與喜氣活動，沒想到其實是詐騙導流入口。
對方先要她買代金券並承諾返現，再以未開通退款功能為由要求下載程式、充值刷流水，最後甚至誘導她申請消費貸款繼續投入。
黎女士總共被扣款超過1.4萬元，包含自己的錢、信貸額度與母親信用卡款項；母親及時鎖卡後才止損，她已報警，警方並通知已刑事立案。
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