網友發文表示訂婚請喝奶茶，女子本想「蹭一杯」沾沾喜氣，沒想到反被騙。（取材自紫牛新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 廣州黎女士為了領取網友宣稱的訂婚免費奶茶，依指示購券、充值與借貸，結果被層層套牢，總損失逾1.4萬元，警方已受理並立案。

網友在社群平台發文稱訂婚免費請喝奶茶，廣州一名女子想「蹭一杯」沾喜氣，沒想到不到一小時，剛領到的工資幾乎被扣光，還背上網貸及信用卡帳單，總計損失超過1.4萬元（人民幣，下同）。她依照對方指示購買代金券、下載應用程式充值，原以為能退款，最後卻發現遭到詐騙。

揚子晚報報導，廣州黎女士11月13日中午在社群平台看到一則貼文，內容寫著：「明天訂婚，請188人喝奶茶，看到的一人兩杯！」她點讚留言後，掃描貼文主頁的二維碼進入微信 小程式。客服傳送某電商 平台328元代金券的二維碼，聲稱購買並給予好評，就能領取68元奶茶費，之後還會全額退款。

黎女士掃碼付款後，頁面卻跳轉至另一個支付平台，扣款方顯示為「廣州網網路系統」，她回到電商平台也查不到訂單。客服隨後稱她未開通企業收款及退款功能，要求添加一名「退款專員」。對方接著打電話，要求她拿另一部手機，將鏡頭對準操作中的手機螢幕，並透過視訊查看她多個平台的帳戶餘額。

退款專員以「刷流水才能辦退款」為由，要求黎女士下載一款名為「雲．王者榮耀」的應用程式。帳單顯示，當天下午2時59分至3時01分，她在應用程式內多次充值，單筆金額包括898元及1298元。對方不斷催促，她因急著拿回款項，便依照指示操作；銀行卡餘額用完後，對方又要求她開通個人消費貸款，借出2500元繼續充值。

黎女士事後核對帳單，發現手機綁定多個免密支付管道，系統先使用「先用後付」消費信貸額度，額度用完後再扣銀行卡餘額，甚至連母親綁定的信用卡也被扣款3000多元。總支付金額超過1.4萬元，其中約4000元是自己的錢，其餘來自信貸及信用卡。所幸母親收到連續扣款通知後立即鎖卡，才避免更多損失。

發現受騙後，黎女士的電話遭封鎖，購買代金券的小程式也因涉及欺詐而暫停服務，原先貼文隨後消失。她於11月13日報警，警方已受理案件，並透過簡訊告知已刑事立案。